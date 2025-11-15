«Teníamos el coche fichado y no lo hemos dejado pasar» Ficoauto. La decimotercera edición de la feria de vehículos de ocasión de Gipuzkoa arranca en Ficoba con todo tipo de vehículos y gamas y con algunos chollos que rápidamente fueron detectados

El sol se ponía en Ficoba y los asistentes llegaban a Ficoauto atraídos por la gran oferta de vehículos.

Estaban a punto de dar las cuatro de la tarde y en las puertas de Ficoba había alrededor de 300 personas esperando a que una nueva edición de Ficoauto, y ya van trece, arrancase. Esa apertura de puertas no tuvo nada que ver con la de las icónicas rebajas de El Corte Inglés, pero sí hubo quien fue directo a por un coche a buen precio que había detectado previamente en los anuncios de esta feria. «Es un Kia Sportage III, con un motor 1.6, 'gasolinero'», contaba Jesús. «Lo teníamos fichado y no lo hemos dejado pasar», añadía minutos después de las cinco y media de la tarde, con ganas de probar su nuevo coche.

+1.000 vehículos Esta decimotercera edición de Ficoauto abrió ayer sus puertas con unos 1.200 turismos en más de una veintena de expositores.

Y es que Ficoauto propone en los tres pabellones de Ficoba y parte de su aparcamiento exterior un perfecto universo del vehículo que, cada año, va a más. No sólo por número de modelos ofertados, que este año probablemente alcancen los 1.200, sino también por esa sensación de que Ficoauto cada vez alcanza un abanico mayor de segmentos y gamas y de que, paseando por sus pasillos, uno puede encontrar importantes ofertas, pero también las últimas novedades y algunos de los modelos más demandados, así como servicios auxiliares y complementarios.

Son más de treinta los expositores en los que hasta mañana, domingo, se podrán encontrar desde utilitarios hasta los SUV más modernos, así como berlinas, monovolúmenes o furgonetas. De hecho, el 'fenómeno camper' también ha llegado a Ficoauto y ayer los modelos expuestos eran objeto de muchas preguntas. También hay una importante representación de vehículos de segunda mano, seminuevos, de renting, de gerencia...

Ficoauto mira al futuro con una galería de vehículos electrificados y no es ajena a la irrupciòn de las marcas chinas

Ficoauto, además, mira al futuro sin olvidar el presente. Por ello, una de las novedades es que en la galería de acceso a los pabellones se ha colocado una exposición de vehículos electrificados. De entre todos ellos, brillaba con luz propia el Alpine A390, un vehículo eléctrico con una potencia de hasta 470 CV, que se presentó este jueves en sociedad y con el que algunos se fotografiaban. «Es un 'pepinaco'», decía un joven mientras posaba para su amigo, con el móvil.

Y, volviendo al presente, otra de las virtudes de Ficoauto es que sabe empaparse de la actualidad del mundo del motor y, más allá de traer interesantes chollos que no hay que dejar pasar, también nos da pistas de cómo evoluciona este sector. Y, por ello, ha dado la bienvenida a dos marcas chinas que han irrumpido con fuerza en el mercado: BYD y Link & Co.

Un público muy diverso

Otra de las virtudes de Ficoauto es que se presenta como una feria cómoda y con comodidades. Es decir, el recinto ferial irundarra está bien conectado con las principales carreteras del entorno y, además, ofrece aparcamiento gratuito. A 300 metros, tiene una parada del Topo para quienes prefieran este tipo de transporte y, allí, se encuentran con un espacio amplio, con sus zonas de descanso y sus espacios de restauración (cuenta este año con un bar en la galería y un restaurante junto al hall principal con un menú especial Ficoauto), y que, además, es 'dog friendly'.

Horarios Ficoauto vuelve a abrir sus puertas hoy de 10 a 20 horas. Mañana, de 10 a 19 horas.

Entrada y aparcamiento Acceder a Ficoauto y dejar el vehículo en el parking de Ficoba es gratis.

Gastronomía Este año se ha recuperado el restaurante Ficoba, que se suma al habitual bar para dar servicio a los visitantes.

Precisamente junto a la cafetería hablaban Maddi y su aita, Iñaki. Ambos buscaban un utilitario «práctico, porque si lo encontramos, va a ser el primer coche de mi hija», resumía el aita. Ella tenía varios modelos en cabeza, pero su padre, por los gestos, no lo veía claro.

Gorka y Ana, por su parte, necesitan nuevo coche porque la familia crece. «Venimos de Hondarribia y tenemos algunos meses de margen, pero la decisión está tomada y hemos venido a ver si alguna oferta nos seduce», decía él. «Yo quiero espacio y seguridad. Y buen precio, por supuesto», respondía ella cuando se le preguntaba por qué era lo que buscaban.

Andrea y Emma, hermanas, tenían por su parte un plan bien trazado: «Hemos venido hoy a hacer una selección de esos posibles modelos que nos puedan cuadrar y mañana, con más tranquilidad e información, preguntar por los que más nos hayan convencido. Igual volvemos el domingo por tercera vez a comprarnos el coche», decía la primera entre risas.

Aunque el mundo del 'caravaning' ya tiene su propia feria, también organizada por EL DIARIO VASCO en Ficoba en marzo, ayer eran muchos los curiosos que se subían a las campers expuestas para probar en primera persona sus prestaciones. «Ni se te ocurra», le decía una mujer a su marido cuando este bromeaba con la posibilidad de comprar. «Hemos venido a ver si encontramos un coche que 'jubile' el nuestro, no para volver a casa en una furgoneta camper», añadía.

Los profesionales presentes en Ficoauto, por su parte, se afanaban en responder a las muchas dudas que los visitantes les planteaban, además de, llegado el momento, cerrar las operaciones de venta.

Servicios auxiliares

En este sentido, cabe destacar también la presencia de Kutxabank en la feria. La entidad financiera cuenta con un stand propio para la comunicación y comercialización de Préstamo Coche, con una oferta competitiva por la que muchos se interesaron. Por otro lado, también causó curiosidad la también novedosa presencia de Autoasesor, un servicio auxiliar que actúa como intermediario, buscando por todo España qué coches se adecúan a los presupuestos y necesidades de cada cliente. «Con nosotros, el cliente ahorra tiempo y también gana tranquilidad», resumía su responsable, Imanol.

La tarde caía en Ficoba y seguían llegando visitantes atraídos por los más de mil vehículos que encontrarían en sus tres pabellones y en su parking exterior. Hoy, de nuevo, abrirá sus puertas entre las diez de la mañana y las ocho de la noche, mientras que mañana habrá una tercera oportunidad para los más rezagados e indecisos.

En un contexto en el que el mercado del motor se está reactivando mes tras mes, Ficoauto ha sabido ir moldeando una oferta que cada vez es más completa y que comprende todo tipo de gamas y motores. Si busca un chollo en vehículo de gerencia, probablemente lo encuentre en estos pabellones, pero si quiere ver ese último modelo eléctrico por el que muchos suspiran, también estará en una feria que, un año más, ha pisado a fondo el acelerador.