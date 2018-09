«Tengo coche comprado y extrema necesidad de usarlo, pero llevo un año para sacarme el carné» Francisco Carretero, con sus alumnas Maitane Beloki y Daniela Naumncu, en la autoescuela Alza. / JOSÉ MARI LÓPEZ Los damnificados por el retraso en los exámenes manifiestan los perjuicios ocasionados por la falta de agilidad en la obtención del permiso GAIZKA LASA Martes, 4 septiembre 2018, 06:38

Sufren los daños colaterales de un problema administrativo. Perjuicios cotidianos que pueden llegar a complicar la vida. Algunos alumnos que esperan a poder examinarse arrastran realidades calamitosas. Es el caso de Maitane Beloki, donostiarra de 32 años que empezó en junio del año pasado su intento de sacarse el carné. Desde entonces, su tentativa ha sido interrumpida por seis meses de huelga y ralentizada por plazos de espera de entre uno y dos meses entre cada examen fallido. Hoy acude por quinta vez al crucial ejercicio, «con dos clases desde junio, olvidada de algunos conceptos y llena de desconfianza». Estar obligada a esperar mes y medio entre cada examen, «y no una semana como debiera ser», le obliga a «perder un montón de dinero, 45 euros por práctica, por lo que no vas a clase si no tienes confirmación del día de examen. Y eso llega dos o tres días antes. No hay previsión».

El día a día de Maitane cambiará una vez que tenga carné. «Tengo cohe comprado desde septiembre del año pasado y una necesidad extrema de usarlo». Vive en Alza y trabaja en el restaurante Bully, en las instalaciones del Atlético San Sebastián en Aiete, «no tengo combinaciones las noches de viernes y sábados y tengo que enmarronar a gente». También tiene tres hijos, «a los que tengo que llevar a extraescolares». Mucha urgencia «como para que luego sean tan estrictos como para suspender por interpretar que no miré, que sí miré, a una mujer que estaba en el paso de cebra esperando a su hijo, o tocar un bordillo aparcando».

Otra alumna de la autoescuela Alza, Naiara Diosdado, de 19 años, suspendió su ejercicio en junio y aún está esperando. «Necesitaba el carné para ir a trabajar en verano, al McDonald del polígono Belartza, y he tenido que andar cuadrando horarios con mis padres». Siguió haciendo prácticas tras su primer test con intención de volver a examinarse en julio, «pero dejé de ir a clase al no tener fecha. He estado parada más de un mes». Lo mismo le ha sucedido a Daniela Naumncu (48 años), que tendrá su primer examen mañana, pero «tenía previsto sacarme el carné en junio. Se me está haciendo larga la espera porque trabajo en el polígono Ibarluze de Hernani y tengo que combinar autobús y tren, o coger dos autobuses cada día». Se despierta a las 6.00 para entrar a las 8.00 horas.

«He perdido un trabajo»

Hoy afronta la reválida también Imanol Arevalillo, errenteriarra de 19 años que acude a la autoescuela Beraun. Estudia Periodismo en Bilbao y «quería sacarme el carné en junio. He tenido que pagar más clases de las que quería porque no había convocatorias y tenía el miedo de no poder hacer el examen antes de volver a la universidad. Voy a andar justo justo». En la autoescuela Bidebieta de Errenteria ha consumido su paciencia Yahiza Miranda (20 años), que hizo el primer examen en mayo. «No lo superé y tuve que esperar un mes al siguiente. Y como también suspendí, pasó más de un mes para el tercero». Espera la cuarta oportunidad la semana que viene, aunque «ya he perdido un trabajo en el sector de la hostelería en verano por no disponer de coche».

No todo son coches. Joseba Clavijo (46 años) quería sacarse el carné de moto «en un ti-ta, y llevo tres meses». Tras formarse en la autoescuela Arakama del barrio de Gros, en junio aprobó la prueba del circuito, pero no ha podido hacer el examen de ruta. «He dado solo una clase al no saber cuándo tengo examen». Y durante la espera «he tenido que rechazar ofertas del concesionario, porque no voy a comprar moto sin saber si es cómoda, sin probar el motor, etcétera». Tiene una de 125 cc, pero «necesito una más grande para salir de Donostia a la provincia por mi trabajo».

Desde la autoescuela de Oñati, Julen cuenta que para obtener el permiso de autocaravana ha tenido que esperar «un mes para hacer el primer examen, otro mes para hacer el segundo y, por el hecho de entrar a un túnel con las luces automáticas, otro mes para hacer la recuperación de ese test. Casi me quedo sin poder salir en verano», clama.