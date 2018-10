«Quiero trabajar mucho y estar más contigo» Tres 'malas madres' llegan orgullosas a la zona de Ondarreta. / MICHELENA La carrera del Club de las Malas Madres desafió a la intensa lluvia ANA VOZMEDIANO SAN SEBASTIÁN. Lunes, 8 octubre 2018, 06:50

La explicación fue tan directa que muchos niños acompañaron a sus amas en la carrera organizada por el Club de las Malas Madres, 'Yo no renuncio'. «Mira, es que quiero trabajar mucho, pero también estar mucho tiempo contigo». Elisa dejó a su hijo Telmo con una sonrisa, sabedor de que su madre está con él siempre que puede. Parece que entendió que eso es la conciliación.

Ambos se lanzaron junto al resto de la familia, el padre, Asier, y la pequeña Valeria, a esta 'quedada' junto al Ayuntamiento para aquellas que quieren desarrollar su vida profesional y vivir su maternidad sin complejos de culpabilidad por hacerlo. Y de aquellos que les apoyan, «a los que deberíamos llamar 'buenos padres'», reía Elisa.

Shana y Cloe, madre e hija, se hicieron acompañar por la familia materna, todos bien pertrechados contra el agua. Porque el viento y la lluvia deslucieron la convocatoria, pese a que las más de cincuenta personas que estaban comprometidas con la iniciativa no dudaron en desafiarlos. «El tiempo nos ha respetado bastante», aseguraba una participante optimista que, sin embargo, estaba convencida que unos rayos de sol hubieran propiciado una mayor participación. El ambiente, sin embargo, fue inmejorable, porque tanto ellas como ellos están a favor de romper con prejuicios y sobre todo con quienes les juzgan si van al cine, si desarrollan su labor profesional, si los hombres llevan al niño en el parque o son los que batallan para que se coman la merienda. No están dispuestas a que nadie les haga sentir malas madres, sobre todo, porque quieren mucho a sus niños aunque también se valoren a sí mismas.

«Vamos a seguir adelante, convocar más actividades e integrar a más mujeres y que no se sientan solas»

La carrera era una especie de puesta de largo del Club de las Malas Madres en Gipuzkoa, que se ha generado con seguidoras del principal, creado en Madrid por Laura Baena al que tantas mujeres siguen a través de las redes sociales.

El encuentro de Madrid fue un éxito y participó incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también con esa camiseta amarilla que caracteriza al Club y que ayer también lucieron los hombres en San Sebastián.

A partir de ahora, las Malas Madres de Gipuzkoa no solo van a seguir adelante, siempre a través de las redes sociales, sino que también quieren organizar actividades que las haga cada vez más visibles. Cuenta Elisa que ella sigue a Laura Baena desde que ésta tenía mil seguidores y que está en contacto con Madrid para ser partícipe de todas las actividades que realicen para que tengan una réplica en Gipuzkoa.

«La voluntad es seguir adelante y hacer llegar a las mujeres que no son raras ni solas porque no respondan a todos los mitos edulcorados que nos han contado siempre sobre la maternidad, que es normal estar enfadada si se tiene sueño, que el amor no tiene por qué ser ñoñería». Elisa, como tantas otras madres del Club estaban ayer contentas pese al mal tiempo que deslució el día.