El Club de las Malas Madres Noelia, Lorena, Haizea Nagore y Gladys con Asier en el centro, el hijo menor de Gladys. Todas participarán en la quedada de este domingo. / USOZ Donostia acoge la versión guipuzcoana de la carrera por la conciliación | El domingo reivindican una maternidad sin falsos mitos «porque nace tu hijo y te sientes sola porque las cosas no son lo que te habían dicho» ANA VOZMEDIANO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 5 octubre 2018, 11:18

«Tenemos mucho sueño, poco tiempo, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo»... Es el lema del Club de las Malas Madres, una asociación virtual de la que forman parte 500.000 mujeres de todo el Estado, entre ellas madres guipuzcoanas, que reivindican el derecho a querer a sus hijos, a cuidarlos, pero también a disfrutar de su ocio, de su pareja o a desarrollar su profesión. Y sobre todo a no sentirse ni culpables ni cuestionadas cada vez que viven su maternidad de una forma diferente a la visión edulcorada y tradicional que se les ha transmitido.

Este domingo, Madrid acogerá la primera gran carrera o encuentro de las mujeres de este Club, de sus parejas y sus niños un encuentro con el título 'Yo no renuncio' que tendrá su réplica en San Sebastián a partir de las 10.30 horas de este domingo desde los alredores del Naútico, aunque la concentración se iniciará tres cuartos de hora antes. Discurrirá hasta el Peine del Viento, sin exigencias deportivas y con el único propósito de visibilizar a este colectivo que establece sus vínculos a través de las redes, que comparte sus experiencias, que ironiza sobre los mitos de la maternidad. No quedan ya camisetas identificativas del acto, pero cualquiera puede acudir y sumarse a esta marcha. Se aconseja llevar camiseta amarilla para que sea más visible el grupo y más homogéneo.

Entre ellas estará Noelia, que tiene dos pequeños de 5 y 2 años, Asier e Ibai. Adora a los dos, pero reconoce sus miedos como madre sobre todo cuando nació el mayor. Se sintió perdida porque, como ocurre siempre, todo el mundo que le rodea le dijo que la maternidad era maravillosa, porque había escuchado una y mil veces eso de que «¿el parto? En cuanto lo ves se te pasan todos los dolores».

Pronto Noelia descubrió que eso no era cierto, que nadie le había dicho que tendría miedo a no saber cuidar al bebé, que nadie decía la verdad, que la maternidad se mitificaba como si no existiera el sueño o la falta de paciencia que a veces le generaba. «Tener hijos no es nada fácil aunque les quieras como a nada en el mundo. Por eso fue un consuelo para mí descubrir el Club de las Malas Madres, que no magnifica las carencias, sino que les quita importancia. Me río un montón, me siento confortada al saber que lo que me pasa a mí le ocurre a otra gente y que no es nada extraño».

Nagore es otra «mala madre», que tendrá a su segundo hijo, Kai, en enero. Como le ocurrió a Noelia y a tantas otras que forman este Club, el nacimiento del mayor, Telmo, que ahora tiene dos años y medio fue el detonante. «Me dí cuenta que no es solo la gente más mayor, sino mujeres de tu propia generación que te cuestionan si un día te quejas porque has dormido poco o si cuentas una pataleta de tu niño. Te hacen sentir como si no le quisieras. Y no te digo cuando una vecina te dice lo de 'qué suerte tienes con tu marido, le acabo de ver en el parque con el niño'. Pero qué pasa, que no es su hijo?».

La versión de Elisa es muy parecida a la de Nagore. Es seguidora del Club desde que lo conoció y desde que se enteró de la iniciativa de la carrera de Madrid decidió convocarla también en Donostia. Prefiere llamarla 'quedada' y recuerda que tendrá réplica también otras ciudades como Pamplona, Bilbao o Vigo. A través de un whatsapp se han conocido algunas las socias y comparten sus experiencias también en persona. «Cuando fui madre me sentí muy sola, para mí fue un consuelo encontrar en las redes que había mujeres como yo, que lo que sentía no era porque fuera una mala madre, o una mujer rara sino porque sentía cosas normales que la gente nunca expresa en público». Madre de Telmo y Valeria, de 6 y 2 años, es profesional de la organización de eventos y hasta que nació la pequeña, viajaba con mucha frecuencia a Madrid.

«Siempre había alguien que me decía que mi marido siempre estaba con el niño, como si yo no lo hiciera. Poco a poco descubrí que hay otra versión de la maternidad que no es la tradicional, que busca un equilibrio entre el amor incondicional que sientes por tus hijos con la lucha por su identidad. A veces la culpa la tenemos nosotras, que hacemos caso a ciertos comentarios. Parece que tenemos que explicar todo, que no podemos decir que estamos cansadas o irnos al cine con unas amigas».

Sonríe cuando recuerda que el último comentario que escuchó fue después de decir «¡Qué ganas de que empiece el cole!». «Me miraron como si fuera alguien despreciable. Por eso resulta un consuelo saber que lo piensa mucha gente, que lo dice a través de las redes. Yo mismo tengo un blog en la web de El Diario Vasco en el que cuento mis experiencias de maternidad, en el que hablo de conciliación».

Otra madre, Haizea, se siente afortunada porque trabaja en banca igual que su marido, con horarios que les permiten ocuparse de sus dos niñas, Martina, de tres años y medio y Sofía, de 1 año. Pese a ello, «porque también veo como viven las demás», defiende la conciliación, también quiere cambiar esa imagen de madre idílica que no comparte. «A la mayor le di pecho durante ocho meses, lo que suponía una dependencia total de la niña conmigo. A la pequeña, le parezca bien a quien le parezca, le di cuatro meses».

Haizea está encantada con la carrera, los cinco kilómetros que son «muy asequibles para todos», una distancia que está muy lejos de la Behobia-San Sebastián que ella ha corrido varias veces o de las medias maratones. «He sido muy deportista, pero con las crías tan seguidas no he tenido tiempo para seguir entrenando. Como tampoco he ido al cine desde hace tres años».

Haizea, como las otras 'malas madres', quiere tener su espacio, para ella y para compartirlo con su pareja. «Empezamos a turnarnos para poder quedar con amigos, también tiramos de mis padres y disfrutamos de nuestras hijas».

Asier es el hijo pequeño de Gladys, una mujer que tiene tres hijos de más de veinte años y que ha descubierto ahora que la maternidad no tiene por qué ser una esclavitud. «Pero poner malas madres...», protesta Asier, vestido con la camiseta amarilla. «En realidad la carrera se llama 'Yo no renuncio'», contesta su madre, que acudirá a las 9.45 horas en el Náutico donostiarra.