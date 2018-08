«Aquel cliente bajaba a cenar con peluca rubia y maquillado. Era un hombre normal» Confesiones de... una directora de hotel Cuque Illa nunca va a un hotel cuando sale de vacaciones por que si lo hiciera pasaría el día de inspección en busca de aciertos, errores e ideas para traerlas consigo Cuque Illa, en uno de los salones del hotel NH Aranzazu, en San Sebastián. / MIKEL FRAILE JAVIER GUILLENEA San Sebastián Lunes, 20 agosto 2018, 11:13

Cuando Cuque Illa sale de vacaciones nunca va a un hotel. No es por ninguna promesa, odio personal o trauma del pasado, sino por motivos profesionales. Sabe que si lo hiciera se pasaría el día de inspección en busca de aciertos, errores e ideas para traerlas consigo en su equipaje. Y así no se desconecta. «Es como si un capitán de barco se fuera de crucero», dice.

En el restaurante del hotel NH Aranzazu, de San Sebastián, hay clientes apurando los últimos sorbos del desayuno. La recepción está tranquila, la cafetería se prepara para abrir sus puertas, de los ascensores surgen personas que caminan sin prisas, como recién despertadas para el mundo. «Es una mezcla de olor a café y gente recién duchada», explica Cuque Illa. Es el ambiente que encuentra cada mañana cuando entra en el hotel que dirige.

«Me encanta ese olor», afirma Cuque, una barcelonesa de 46 años que hace 23 se estableció en San Sebastián. Comenzó sus primeros pasos en Donostia en el turno de noche de la recepción del Amara Plaza, en el que tres años después ya era subdirectora. Dirigió más tarde el Hesperia y ahora el NH Aranzazu, un hotel con 180 habitaciones y alrededor de 85 empleados que atienden al año a 75.000 clientes de todo el mundo.

Mantener contentos a todos estos visitantes no es tarea fácil, por no decir imposible. No hay más que leer los comentarios que muchos dejan en internet. Unos alaban la comodidad de las camas, otros la dureza de los colchones; unos se quejan del frío, otros del calor; los hay que critican la lejanía del centro y los que destacan su privilegiada situación. Todas las opiniones se leen y contestan. En el hotel saben que siempre habrá quien se queje de lo que otros alaban porque hay tantos clientes como personas y el carácter de cada persona depende del motivo de su viaje.

«Al final es un recuerdo»

Por esa razón un hotel intenta ser más que un lugar donde se alquilan habitaciones. Al menos esa es la idea de Cuque Illa. «Lo que se pretende es que el huésped tenga la sensación de estar a gusto, de que cuando entre en la habitación se sienta en su espacio, como cuando llega a su casa después de pasar un día fuera. Al final, el recuerdo de tu estancia es lo que has sentido».

Hay quienes se sienten tan bien que no renuncian a la tentación de convertir su hogar en una sucursal del hotel, como el cliente que «se llevó todos los apliques del baño de su habitación: el portarrollos, el pastillero del jabón y hasta la alcachofa de la ducha, todo». Y también los hay quienes se sienten tan cómodos que actúan como en su propia casa.

Un cliente se alojó varios días en el hotel. Era un hombre agradable que nunca se quejaba ni daba motivos de queja, pero tenía una peculiaridad que lo convirtió en la persona más extraña que se ha hospedado en el NH Aranzazu: Siempre bajaba a cenar con una peluca rubia de mujer y maquillado. «Era un hombre normal, actuaba con total naturalidad y todos nos comportábamos con él de la misma forma, como si no pasara nada. Nadie le preguntó por qué iba así, quiero pensar que era un experimento sociológico», afirma la directora.

Cuque Illa podría contar muchas historias jugosas pero se las guarda porque la discreción es una ley sagrada en su negocio. En un hotel cualquier detalle puede provocar una pequeña catástrofe. «Una mala camarera de habitación o un mal recepcionista te pueden hundir», afirma la directora, que insiste en la importancia de «contar con un equipo que viva la magia de ser anfitrión».

A veces cuesta mantener la sonrisa y ese aplomo prodigioso del que hacen gala los recepcionistas. Aunque «la inmensa mayoría de los clientes son encantadores», un porcentaje indeterminado de ellos parece que han nacido para quejarse. Por suerte, se pueden detectar. «Al que se queja por todo lo ves venir en cuanto aparece –explica Cuque Illa–. Entra ya enfadado, te pone trabas o intenta ver por dónde vas a fallar».

En estas situaciones se impone la paciencia y una fuerte dosis de psicología. «Lo primero que intentas es ganártelo para dar la vuelta a la situación, pero también tenemos que tratar de comprender los motivos del enfado, porque igual es una persona que ha llegado tarde porque el avión se ha retrasadao y se ha perdido la boda de su hija». Por si acaso, siempre viene bien mantener la tranquilidad y la sonrisa, que no es una pose teatral, como a veces puede parecer. «En esa sonrisa hay mucha parte de verdad. De lo contrario –indica Cuque– se acabaría notando».

En ocasiones el aplomo del personal del hotel se ve puesto a prueba, como sucedió con el coche más lujoso que ha albergado el garaje del NH Aranzazu. Era un Rolls Royce impresionante propiedad de un no menos impresionante cliente que se fue de viaje al extranjero y dejó su vehículo en el aparcamiento cubierto con una funda con sus iniciales y todo. Cuque recuerda lo que sucedió con detalle. «El día anterior a su regreso llovió a cántaros, se abrió un boquete en el techo del garaje y empezó a caer agua sobre el coche. Parecía que estaba entrando todo el mar Cantábrico».

Fueron minutos de máxima tensión que llevaron a los empleados del hotel al límite, sobre todo porque el Rolls era tan sofisticado que nadie sabía ponerlo en marcha. Cuque admite que estuvieron «a punto de entrar en pánico» y que tuvo que hacer esfuerzos para transmitir algo de serenidad en una situación angustiosa que cesó cuando alguien puso en marcha el coche. Lo llevaron a otro hotel y allí el Rolls recibió atenciones dignas de alguien de su alcurnia. Lo secaron con toallas, como a un niño.

Pétalos de rosa

«En un hotel conviven equipos deportivos, turistas, tripulaciones aéreas, ejecutivos, parejas de abuelitos...», afirma la directora del NH Aranzazu. Todos llegan con sus propias expectativas, como los futbolistas de equipos de elite, para los que hay que cocinar de forma personalizada porque cada jugador come distinto. O como el enamorado que pide pétalos de rosa sobre la cama para sorprender a su amor y al que hay que convencer de que utilice flores secas porque los pétalos frescos manchan las sábanas y las echan a perder.

El tiempo del desayuno ha acabado. Los clientes regresan a sus habitaciones o salen a visitar la ciudad. Quizás hoy alguien olvide en un vaso sus dientes postizos o la responsable de relaciones públicas decida dibujar con azúcar en una habitación el rostro de Darth Vader para recibir a una pareja de amantes de 'La guerra de las galaxias'. Puede que alguien exija que le cambien de habitación porque está decorada con el único color que no soporta o que un novio enamorado pida sin éxito velas para formar un pasillo de fuego desde la puerta hasta la cama. Puede que alguien aparque un Rolls. O que vuelva el señor de la peluca. «Nos convertimos en la casa de todos», dice Cuque antes de volver a su despacho.