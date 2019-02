Gipuzkoa clausura la ayuda especial para inmigrantes tras gastar 50 millones en seis años

11,5 millones que han ido a parar a dependencia e inclusión

El ahorro de la AGI ha permitido derivar estos recursos a las partidas con aumento de gasto, defiende la Diputación. Una y otra vez, el Gobierno foral ha tenido que defenderse de la acusación de haber aplicado un «recorte social», como le han reprochado en numerosas comparecencias desde EH Bildu y Podemos. Colectivos sociales como Cáritas también lamentaron la desaparición del subsidio.

La decisión de eliminar la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) no obedecía únicamente a una cuestión económica, han explicado desde el Departamento de Políticas Sociales, pero la factura de 11,5 millones de euros al año que suponía esta prestación empezaba a ahogar unas cuentas sobre las que recae cada vez más presión de demanda y de gasto. La inversión foral en políticas sociales se lleva prácticamente la mitad del dinero del presupuesto de todos los departamentos de la Diputación. Este año parte con 389 millones de euros, frente a los 338 millones de 2015, lo que supone un aumento del 15%. Los responsables forales lucen esos números para argumentar que no solo no ha habido recortes, sino que la partida social se ha incrementado.

La eliminación de la AGI y sus 11,5 millones de euros de factura anual han permitido derivar estos recursos a otras partidas con cada vez más demanda y gasto, como son las prestaciones económicas por dependencia, en las que el año pasado se invirtieron 57,4 millones de euro, prácticamente 11 más que en 2015.

En general, todas las partidas del área de política social han crecido en presupuesto en estos últimos años. El capítulo de inserción social, por ejemplo, ha pasado de suponer 24 millones de euros al año a 30,5. Infancia (con 48 millones al año) o discapacidad (con 48 millones también) figuran igualmente en el balance de crecimiento.