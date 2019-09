«En clase me hacían sentir mal solo porque me costaba expresarme» Joseba Mesquita ejerce como guía de una decena de niños guipuzcoanos que sufren TEL / MICHELENA Un joven astigartarra con Trastorno Específico del Lenguaje reclama mayor «visibilidad» para este desorden. TEL Euskadi organiza hoy una fiesta en Donostia con ese objetivo IKER MARÍN Sábado, 28 septiembre 2019, 07:55

«Mis primeros recuerdos de que algo no iba bien son de cuando tenía 6 años. Entre primero y segundo de Primaria empezaron mis problemas para expresarme», recuerda Joseba Mesquita. Este vecino de Astigarraga tiene actualmente 22 años y convive con un Trastorno Específico del Lenguaje desde que tiene uso de razón. El TEL es una alteración de la salud grave y duradera que afecta a la adquisición del lenguaje oral desde sus inicios, así como también al lenguaje escrito. Se prolonga durante la infancia y la adolescencia, pudiendo dejar secuelas significativas en la edad adulta.

Es un trastorno que no puede ser atribuido a una pérdida auditiva, a una baja inteligencia no verbal o a un daño neurológico. A día de hoy la causa de sufrir TEL se desconoce, aunque hay varias teorías que indican qué posibles causas genéticas pueden hacer que el desorden se desarrolle. Se estima que el 7% de la población tiene Trastorno Específico del Lenguaje, aunque como señala Joseba, «es un trastorno muy poco conocido» a nivel social. El TEL es un trastorno muy heterogéneo que no afecta por igual a todas y cada una de las dimensiones del lenguaje y que se manifiesta en muchos niveles, pero las características generales sí que coinciden en problemas para expresar con palabras ideas, sentimientos y recuerdos e importantes dificultades en el uso del lenguaje espontáneo.

Como explica de manera gráfica, «yo tengo en la mente una foto de la que quiero hablar, pero soy incapaz de expresarme sobre ella. No tengo dificultades para entender las cosas, pero me cuesta explicarme». Este desorden le ha supuesto a este joven complicaciones en los estudios y dificultades a la hora de buscar trabajo. Su experiencia terapéutica tampoco ha sido la mejor, señala. Más allá de que cuando era pequeño el pediatra decía a sus padres «el niño ya hablará», -comenzó a hacerlo con casi 4 años-, el logopeda que le trató entre los 6 y los 12 años «no me ayudó nada, sus formas eran muy bruscas», recuerda. «Yo realmente he aprendido a hablar y expresarme en la calle, con mis amigos y mis padres. Ahí nunca me he sentido desplazado», se sincera. Sobre esas primeras visitas a los pediatras que se saldan con la respuesta que ofrecieron a los padres de Joseba, desde TEL Euskadi consideran que «sí hay que preocuparse cuando observas que tu hijo tiene algún problema a la hora de expresarse. Cuanto antes empecemos a trabajar con ellos, más rápido avanzarán en la adquisición del lenguaje».

La cita Lema de la fiesta 'Ayúdame a volar y así llegar lejos'. Organiza la asociación TEL Euskadi. 16.30 a 17.00 horas Actuación de txalaparta de Goikoetxeatarrak taldea. 17.00 a 18.00 horas Algaraklown dinamizará el photocall. 18.00 a 19.00 horas Flasmod de Oliber Nestar Olmos, Rey Momo en 2015 y director de la comparsa de carnavales Eureka. 19.00 a 20.30 horas Egoitz Txurruka, DJ Txurru, y presentador del programa juvenil de la ETB1 'Gu ta gutarrak' pinchará y firmará autógrafos. Información de la asociación tel-euskadi@gmx.com, 605.89.65.44 y @tel_euskadi.

Con la intención de evitar este tipo de situaciones y de normalizar socialmente un trastorno de estas características, la asociación TEL Euskadi, de la que es socio Joseba y su familia, solicita «sensibilizar los entornos sanitarios y educativos, conseguir diagnósticos tempranos y seguros y medidas terapéuticas eficaces». Para poner en práctica la primera de sus reivindicaciones, la de la socialización de este trastorno, y teniendo en cuenta que el lunes se celebra el Día Internacional del TEL, la asociación vasca ha organizado esta tarde varios actos festivos en la plaza de Gipuzkoa.

Complicada etapa educativa

«Mis padres ya sabían que me pasaba algo pero hasta el año pasado no tuvimos el diagnóstico oficial de que era TEL», dice Joseba. La conformación definitiva se la realizaron en el Basque Center on Cognition, Brain and Language. Desde las primeras sospechas de que algo iba mal hasta la valoración final en el BCBL, toda la etapa educativa de este joven de Astigarraga ha estado marcada por las dificultades, «fue muy costoso tirar para delante». «Se calcula que entre el 60 y el 75% de las personas con Trastorno Específico del Lenguaje sufren fracaso escolar y que un 40% de los adolescentes presentan problemas de salud mental en forma de ansiedad y/o depresión», señalan desde la asociación vasca del TEL.

Cuenta Joseba que hasta los 12 años estudió en la ikastola de Astigarraga para realizar la ESO en un centro educativo de Martutene. Tiene sentimientos contrapuestos al recordar aquellos años. «En la ikastola, con los amigos del pueblo, no tuve excesivos problemas, pero en la ESO las cosas cambiaron», afirma. «Realmente fueron años complicados. Al ser un poco diferente me hacían sentir mal, apartado. Y solo porque me costaba expresarme», recuerda. Afirma que tuvo compañeros «un poco burros, los típicos graciosos que muchas veces se pasaban de la raya».

Esos malos recuerdos, sin embargo, no enturbian los buenos momentos educativos que pasó en Martutene. Al joven astigartarra le cambia la cara al recordar cómo disfrutaba con tres asignaturas muy concretas. «Se me daba muy bien Tecnología, hacer chapuzas con las manos con otro compañero, sin tener que hablar mucho me gustaba. Disfruté una barbaridad con Historia, y con Matemáticas. Me chiflan los números», dice seguro. «Lo que más me costaban con diferencia eran las asignaturas relacionadas con los idiomas: euskera, castellano e inglés», deja claro.

Tras acabar la enseñanza obligatoria, Joseba apostó por un módulo de Panadería y Repostería en un centro educativo de Donostia. «Socialmente las cosas fueron mucho mejor. Me encontré con compañeros fabulosos. Para mí, tener un entorno de confianza es clave. Estar rodeado de personas que me acepten tal y como soy es fundamental», añade. Respetar esta sencilla premisa es la que solicita, por ejemplo, para poder acceder al mercado laboral. «Estoy buscando trabajo y me cuesta enfrentarme a las entrevistas laborales, me pongo nervioso», confiesa.

Dar el paso adelante, ponerle cara a este trastorno ante la sociedad, no le ha resultado fácil a este joven. Pero considera que la gente «debe saber lo que es el TEL. Muy pocos conocen lo que supone». Tiene claro que su «día a día» hubiera sido «más fácil si la gente hubiera sabido lo que me pasaba». La experiencia acumulada durante estos años por Joseba Mesquita, no obstante, sí que va a servir para algo. Más allá de «socializar el trastorno», este vecino de Astigarraga ejerce como guía de cerca de una decena de niños guipuzcoanos que sufren TEL. Aproximadamente una vez al mes, los miembros de la asociación se reúnen y organizan talleres y charlas. Reconoce que son encuentros que «nos ayudan mucho». Sobre todo a los adolescentes con Trastorno Específico del Lenguaje que ven en Joseba «a una especie de referente. Soy el mayor de ellos y me gusta ayudarles y explicarles por lo que están pasando y van a pasar. Intento asesorarles».