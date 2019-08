«La ciudadanía ha perdido el miedo al VIH y a las infecciones de transmisión sexual» Antonio Arraiza coordina el Plan de Sida e Infecciones de Transmisión Sexual en la sanidad pública vasca. / Jose Mari López El aumento de contagios por VIH y enfermedades de transmisión sexual en Euskadi ha obligado a Osakidetza a reforzar su mensaje a favor del uso del preservativo Antonio Arraiza Coordinador del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Osakidetza IKER MARÍN SAN SEBASTIÁN. Domingo, 11 agosto 2019, 09:06

Diagnóstico precoz y uso del preservativo. Son las grandes líneas de actuación en las que inciden el Departamento vasco de Salud y Osakidetza para hacer frente al aumento de las infecciones de transmisión sexual en la CAV. El pasado año se registraron en Euskadi 169 infecciones de VIH, un 25% más que el año anterior, y el aumento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) también fue «explosiva», según señaló hace unas semanas Antonio Arraiza cuando presentó junto a la consejera de Salud, Nekane Murga, la Memoria Anual del Plan Vasco del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual. En el cargo desde enero de 2017, Arraiza afirma que la ciudadanía ha perdido el «miedo al VIH y las ITS» y que por ello el Servicio Vasco de Salud ha puesto en marcha una campaña de concienciación y sensibilización bajo el lema: 'Tú eliges lo que entra en tus relaciones. Decide también lo que queda fuera'.

30,2% de las infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana que se registraron el pasado año en Euskadi corresponden a Gipuzkoa El 56,8% fueron en Bizkaia y el 13% restante a Álava. En 2018 fueron 169 los casos de VIH detectados en Euskadi, un 25% más que en el año 2017.

- Los datos del pasado año sobre nuevos casos de VIH confirman que el virus ha crecido un 25% en Euskadi. ¿Cuánto les preocupa esta situación?

- Para nosotros estos ascensos de un año para otro no quieren decir gran cosa. Debemos ver la evolución a más años vista. Y en los últimos vemos que hay al año entre 150 y 160 nuevas infecciones de VIH en Euskadi. A pesar de que en 2017 los datos bajaron considerablemente a 133 y en 2018 han subido notablemente a 169, ni nos podemos poner medallas en un caso ni tampoco castigarnos en el otro. El dato que nos preocupa es que la infección está en nuestra sociedad. El VIH está presente en Euskadi y en lo que estamos trabajando es en diagnosticarlo antes y en mayor medida.

«Más que las cifras concretas, nos preocupa que el virus del VIH está presente en Euskadi»

- ¿Cómo se hace frente al 51,5% de diagnósticos tardíos que refleja la memoria presentada?

- Creemos que estamos concienciando a la ciudadanía de que se pueden contraer el VIH y las ITS y por ello la gente acude a realizarse el diagnóstico. Bien a través de las pruebas rápidas que se hacen en las farmacias -fueron 2.210 el pasado año-, acudiendo a los centros de salud e incluso con el auto-test que está disponible desde el 2018 en las boticas vascas y con el que cada ciudadano se hace la prueba en casa. Durante el primer año de funcionamiento se han distribuido 883 de estos kits. Es decir, entre estas opciones que ofrecemos desde Osakidetza y el trabajo que también hacen las asociaciones tratamos que se diagnostique antes. Porque cuanto antes sea una persona valorada de VIH antes comenzará su tratamiento. Y si este proceso se hace de manera correcta y a tiempo, sabemos que el 97% de las personas logran una carga viral negativa. Es decir, el virus desaparece de la sangre de estas personas y eso es vital, porque cuando la carga viral es indetectable se hace a su vez intransmisible.

- Hablando de asociaciones, Harribeltza ha denunciado recientemente que las farmacias hospitalarias vascas están colapsadas y que se vulnera el derecho a la privacidad de los pacientes con VIH.

- Los fármacos contra el VIH, como muchos otros fármacos (oncología, biológicos, hepatitis C...) tienen la característica normativa de ser de dispensación hospitalaria. Como tales son recogidos por los pacientes en las farmacias de nuestros hospitales en horarios de mañana y en algunos casos como el del Hospital Universitario de Donostia, algunas tardes y sábados por la mañana. La medicación dispensada puede cubrir desde uno a cuatro meses y siempre con la supervisión de un especialista en farmacia hospitalaria. Las esperas son puntuales en función de la afluencia, para nada de la dimensión expresada por la asociación y la privacidad está garantizada para todos los pacientes que acuden a la farmacia hospitalaria.

- Durante la presentación pública de los datos de VIH e ITS de 2018 llamó mucho la atención una frase suya. Señaló que se ha banalizado el riesgo de contraer el VIH. ¿La ciudadanía le ha perdido el miedo a esta enfermedad?

- Así es. La gente le ha perdido el miedo al VIH y a las ITS. El VIH es una patología con la que vas a convivir toda la vida. Y ha sido una enfermedad muy dramática para muchas familias en las décadas de los 80 y 90. Actualmente la edad media de las personas que adquieren el VIH está en 36 años, lo que supone que en 1990 tenían siete. Es decir, no han vivido todas las muertes de personas jóvenes producidas en esas décadas por el sida. Ahora la realidad es muy distinta. Para empezar porque el uso de drogas intravenosas es muy residual y esta es una infección que se transmite por la sangre. Ahora nos ceñimos a las enfermedades de transmisión sexual y en Euskadi con los tratamientos actuales se consiguen cargas virales negativas de hasta el 97%. Es decir, el VIH se convierte en una dolencia crónica. Por lo tanto, estos pacientes tienen una esperanza de vida similar al resto de personas con una buena calidad de vida. Y como todos estas datos son tan buenos, el riesgo no se ve, se banaliza y no se toman medidas.

«El diagnóstico precoz del VIH es vital, corta la cadena de transmisión del virus»

- Sin embargo, esa despreocupación sí puede acarrear problemas graves de salud. Porque sí hay personas que desarrollan el sida.

- Así es, a pesar de que cada año afortunadamente hay menos casos. En Euskadi en 2018 hubo 32 nuevos diagnósticos. Es un buen síntoma. El sida no deja de ser una demostración de la enfermedad tardía. Uno adquiere el VIH y la infección va minando las defensas de las personas. Lo que sucede es que el VIH en la vida diaria, durante los primeros meses e incluso años, no ofrece síntomas. Los problemas llegan cuando las defensas bajan mucho. Porque se pueden adquirir infecciones o síndromes que son específicos del sida. Por ejemplo, una neumonía o un sarcoma de Kaposi. El sida debuta con este tipo de enfermedades. La clave para no llegar a tener sida es realizar diagnósticos precoces del VIH para comenzar cuanto antes con los tratamientos.

- ¿Qué sucede hoy en día con los pacientes que padecen sida?

- Es una enfermedad que no se puede curar. Lo que se hace es tratar esa neumonía con la que debuta el sida y también se les pone la medicación del VIH. Normalmente el sida revierte y los pacientes pueden vivir como las personas que tienen VIH. Tener sida no significa directamente que el paciente vaya a fallecer aunque sí hay pacientes que mueren. La infección con la que debutan es fuerte y no tienen defensas suficientes.

- Desde Osakidetza han puesto en marcha una campaña específica de concienciación sobre el aumento de las infecciones de transmisión sexual. ¿Con qué objetivos?

- Para empezar, queremos incidir en la prevención secundaria, es decir, el diagnóstico precoz. Buscamos sensibilizar a las personas con relaciones sexuales de riesgo para que se hagan las pruebas correspondientes cada poco tiempo y así puedan estar seguros de que no tienen el VIH. Y si lo tienen, para que comiencen el tratamiento. Y luego está la prevención primaria. Que no es más que incidir en el uso del preservativo ante toda relación de riesgo.

«Nuevas inyecciones o vacunas podrían sustituir a los antivirales en dos o tres años»

- ¿Este mensaje se lleva a jóvenes y adolescentes?

- Por supuesto. Desde el Plan del Sida e ITS acudimos a centros escolares para que los jóvenes entre 16 y 18 años conozcan esta realidad y sepan qué medidas tomar para prevenir el VIH y las ITS y también los embarazos no deseados. El curso pasado participaron en estos talleres 7.800 alumnos y 102 centros educativos vascos. Pero quizá haga falta repetir, potenciar y promocionar más este área de educación afectivo-sexual. Hay que insistir en el uso del preservativo.

- Es decir, hemos retrocedido cerca de tres décadas y estamos otra vez en el 'Póntelo, pónselo', la famosa campaña del Ministerio de Sanidad para prevenir las enfermedades de transmisión sexual.

- Aquella campaña marcó y fue un gran revulsivo en su día para tomar conciencia de cuál era la situación y cómo prevenirla. Sigue totalmente vigente. De hecho, como aquella vez, en la campaña que hemos puesto en marcha nosotros lo primero que se ve es el preservativo.

- Llama la atención el número de hombres afectados por el VIH. El 80,5% de las nuevas infecciones son de ellos y el 56,2% de las infecciones se dan entre hombres que tienen sexo con otros hombres. ¿Es esta una tendencia asentada?

- Así es. Y aunque es un colectivo de personas que creemos está cada vez más concienciado en el peligro de la transmisión y toma medidas de prevención, hay todavía que seguir incidiendo en que mejoren estos hábitos y más en estos tiempos donde se ponen de moda ciertas actividades como el Chemsex, donde la transmisión se multiplica por 30.

«En las farmacias hospitalarias vascas se garantiza la privacidad de todos los pacientes»

- Hábleme del Chemsex.

- Se puso de moda en EE UU y ha llegado a Euskadi. Son fiestas donde se mezclan las relaciones sexuales entre hombres con el consumo de drogas recreativas. A este colectivo de HSH (hombres que tienen relaciones sexuales con hombres) hay que tratar de explicarle que el uso del preservativo es clave para evitar los contagios.

- El número de pacientes tratados con antivirales en Euskadi ha subido hasta los 5.852 mientras el presupuesto de estos medicamentos baja en 10 millones de euros respecto a 2017. ¿Cuál es la explicación?

- A finales de 2017 comenzaron a entrar en el mercado medicamentos genéricos para estos tratamientos que sustituyen a los originales después de los diez años de licencia de estos. Lo que significa que los precios han bajado mucho. La consecuencia es que aunque hay un aumento de un 5% de personas en tratamiento, la cifra global de gasto ha bajado considerablemente. Esto no supone un ahorro para el sistema sanitario vasco, sino que estas cantidades se destinan a otras patologías como el cáncer o las enfermedades raras.

- Además del uso del preservativo hay otros dos modos de prevención para el VIH como son la profilaxis pre y post-exposición.

- El mensaje que Osakidetza quiere transmitir es que el preservativo es el método ideal, más eficaz y barato para utilizar en todas las relaciones sexuales. Pero hay más herramientas para prevenir los contagios porque hay cada vez más personas que no usan preservativos. Entre esos sistemas para frenar el número de infecciones están las profilaxis pre y post-exposición. Este último, como su propia palabra indica, es un fármaco que se utiliza tras una posible exposición de riesgo. Si alguien considera que tras una relación sexual puede estar contagiado debe acudir a Urgencias, informar de su caso y se le ofrecerá este tratamiento, que se puede dar como mucho hasta tres días después de haber mantenido esa relación. El resultado es muy positivo. Si alguien tuviera el VIH y tomara ese medicamento, en más del 90% de los casos no se le extendería el virus.

- ¿Y la profilaxis pre-exposición?

-Es una indicación que todavía no está aprobada en España. El Hospital Universitario Donostia ha colaborado, junto a otros de Cataluña y Valencia, en un estudio observacional que se ha hecho a nivel estatal para ver cómo se comportaba esta profilaxis y también los pacientes ante ella. Pero hay que tener claro que no está indicada para todo el mundo. Es para personas que tienen mucho riesgo de contraer y transmitir el VIH, sobre todo, por las relaciones sexuales de riesgo, porque consiste en tomar medicamentos para evitar el contagio.

- ¿Qué resultados han obtenido de ese estudio observacional?

- Han sido buenos. El Ministerio de Sanidad fue el que pidió realizar este estudio de cara a su aprobación por parte de la Agencia Española del Medicamento. El uso de esta profilaxis pre-exposición ya está autorizado en Francia, Portugal, Inglaterra, Alemania, EE UU..., pero aquí está tardando en ser aprobada. Espero que durante los próximos meses den el visto bueno. El estudio ha demostrado que las personas que han participado tienen muy buena adherencia al tratamiento y no han sido infectadas con el VIH.

- Nuevos estudios señalan que el tratamiento actual con antirretrovirales frente al VIH podría ser sustituido a medio plazo por una inyección. Lo que supondría la primera generación de fármacos de liberación retardada.

- La industria farmacéutica tiene dos grandes líneas de trabajo a nivel mundial. La primera es la del tratamiento más eficaz y seguro que lleva aparejado poner una inyección cada mes o cada dos o tres meses, que se están probando, de tal manera que la adherencia sea mayor. Y la otra gran línea de investigación es la vacuna, en la que están trabajando laboratorios de EE UU, China y Europa. Si para otras enfermedades buscar la vacuna correcta ha sido más o menos sencillo, para el VIH resulta muy problemático porque el virus varía muchísimo su carga genética. Se está invirtiendo mucho dinero en las dos líneas de investigación y creo que en el futuro, en dos o tres años, una o las dos puedan estar en el mercado.

- La campaña de Osakidetza hace referencia al VIH pero también a las ITS. Usted afirma que el aumento de estas infecciones de transmisión sexual es más explosiva que la del virus de inmunodeficiencia humana. ¿Por qué?

- Nosotros, independientemente de los datos de Euskadi, sabemos que las ITS se han multiplicado por siete en España desde el año 2010. Son datos explosivos. El aumento de estas enfermedades es muy, muy grande. Es cierto que son infecciones menos importantes porque no son para toda la vida, porque tienen una cura más fácil a base de antibióticos, pero están ahí y son cada vez más frecuentes. Y dan síntomas, en muchos casos preocupantes. Hablamos de sífilis, gonorrea, chlamydia o herpes genital. Creemos que hay que advertir y aconsejar a la ciudadanía, y sobre todo a los jóvenes que son los más afectados, sobre estas ITS y prevenir a través del uso del preservativo.