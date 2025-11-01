«Te acuerdas todos los días de los que faltan»

Patricia Rodríguez Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:04 | Actualizado 13:21h. Comenta Compartir

La ciudad parece caminar este sábado un poco más despacio. Como es tradición, familiares y amigos han acudido a los camposantos guipuzcoanos desde primera hora de la mañana para visitar a sus seres queridos y llenar de vida estos lugares en el día de Todos los Santos.

En el cementerio donostiarra de Polloe, el ir y venir es constante entre flores frescas recién puestas o ramos marchitos que esperan uno nuevo. En la entrada la imagen se repite, aunque cambia de color: familiares cargan con ramos de crisantemos lilas, claveles rojos o margaritas blancas.

Dentro, enfilando las primeras calles, las lápidas lucen inmaculadas. Otras, reciben flores que fueron elegidas con la misma ternura con la que acarician las fotografías antiguas. Maite Serrano aprovecha para dar lustre a la tumba donde están enterrados sus padres, su marido, su hermana y su cuñado y retirar los restos de suciedad acumulados, aunque suele venir «todas las semanas» durante el año. «Ayer vine para adecentar un poco, pero el día de Todos los Santos es obligado», comenta esta donostiarra con fregona en mano. La ruta continúa en Orio, «para seguir repartiendo flores» al resto de familiares.

Su esposo murió hace 31 años y aunque «es un día triste y una se acostumbra» a vivir con su ausencia, «vengo aquí, a estar con ellos y a contarles todas las historias, les suelo hablar mucho».

María Zabaleta y su familia también se han acercado esta mañana a Polloe «para visitar al aitite», que descansa en el cementerio donostiarra. «Nos solemos juntar toda la familia, además hoy en concreto celebramos un cumpleaños, y compramos buñuelos», cuenta junto a un ramo de claveles blancos esta donostiarra, vecina del barrio de El Antiguo. «Ayer estuvimos en el cementerio de Oiartzun y en el de Irun, que tenemos al aita y los aitonas. Venimos siempre, haga el tiempo que haga, y desde pequeñas hacíamos ronda. ¿Cómo lo vamos a celebrar? Pues lo típico que se hace este día, sin grandes estridencias y estando con la familia. Mientras podamos, seguiremos viniendo en recuerdo a ellos».

Hablan con cariño y añoranza de los que ya no están. «Te acuerdas todos los días de los que faltan, aunque no vengas al cementerio».

Caminando unos metros, bajo un cielo gris amenazante, Pedro acude solo, con la memoria como única compañía. Prefiere hacerlo así.

Pero no todo es silencio y entre mármoles y cipreses. Las risas de Mariluz, Mila, Rosa e Idoia, hermanas y sobrina, acompañan la memoria de sus padres, su tía y unos vecinos allegados. «Nuestros padres han tenido siempre muy buen humor, han sido muy alegres y ya les hemos dicho que aquí seguimos conservándolo», dicen con cariño.

