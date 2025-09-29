Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El bonitero 'Beti Aingeru' amarrado en el puerto de El Musel. Paloma Ucha

Cinco investigados por agredir al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas

La Guardia Civil custodió el bonitero pasaitarra hasta el Musel después de que varios marineros se amotinasen a bordo y amenazasen con tirar por la borda al armador

Olaya Suárez

Gijón

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:34

La Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigados a cinco tripulantes del pesquero pasaitarra 'Beni Aingeru' por los delitos de amenazas y agresiones ... al armador y al capitán de la embarcación, que tuvo que ser custodiada por la Guardia Civil desde la costa de Ribadesella hasta El Musel, en Gijón, tras registrase un motín a bordo.

