Son cinco espejos en los que mirarse, unas mujeres que en sus vidas ordinarias han hecho cosas extraordinarias y que, además, ponen su talento ... al servicio de los demás. Y, por ello, merecieron ser reconocidas en la tercera edición de los premios Apartak. Promovida por LABORAL Kutxa, patrocinada por la Diputación Foral de Gipuzkoa y organizada por EL DIARIO VASCO, fue un punto de encuentro perfecto en el que reconocer sus diferentes trayectorias en un mediodía de lo más emocionante celebrado en DV Gunea.

Esa fuerza interior

Txaro Tomasena fue el primer ejemplo inspirador. Deportista urnietarra de 78 años, su hazaña más mediática es ser la persona de mayor edad en cruzar el Estrecho de Gibraltar con neopreno. Completó los 16 km en seis horas y 23 minutos pero lo que su entrenadora Irati Samaniego, del club Kairoscore, presente por sorpresa, destacó fue su actitud y «esa fuerza interior que sostiene todo lo demás y que le define como mujer. Es una persona inspiradora», resumió.

Txaro Tomasena, siempre enérgica, reivindicó el chute de adrenalina que recibió en un evento al que deseó larga vida

Abrumada, Tomasena contó que por la mañana había tenido un entrenamiento, pero por la tarde tenía dos sesiones más. Recordó que ese cruce del Estrecho había sido un desafío y también un homenaje a su aita y se remontó al año 1981, a ese 23F cuando un autobús atropelló y mató a sus padres muy cerca del propio DV Gunea. «Se murieron después de una vida luchando por nosotros y cuando les tocaba disfrutar. Mi aita no llegó a cobrar la primera pensión de jubilación», dijo apenada.

De aquella depresión en la que cayó le ayudaron a salir los niños del colegio de Hernani en el que daba clase. Casualidades de la vida, Víctor Román, hermano de otra premiada, era uno de esos niños y ayer estaba presente. Txaro reivindicó la importancia de inspirarse y puso al tenis y Carlos Alcaraz como ejemplos de ello. Además, se mostró encantada por «la transmisión de energia positiva» que había supuesto esta cita, «un chute de adrenalina».

Una salvadora en las alturas

Después, los premios cambiaron completamente de perfil para dar la bienvenida a Fátima Román, esa mujer que en pleno vuelo salvó la vida de un bebé de un mes de vida y cuya historia, portada en este periódico, tuvo una enorme repercusión. Lo hizo, además, con solo un 14 % de visión, derivada de una meningitis que sufrió con once años. Estitxu Torres, compañera suya como auxiliar de enfermería, recordó cómo nada le para frente a las dificultades: «Tiene una resiliencia a prueba de bombas y siempre ha podido con todo y, por ello, le he admirado. Y, además, es una buena persona».

Román trabaja en una residencia de ancianos de Hernani y, casualidad, recientemente había realizado una formación con bebés. «Vivo situaciones más o menos estresantes, pero en las que estoy tranquila», reconoció. Y ese poso le vino fenomenal en aquel vuelo desde Las Palmas.

«Pese a las tormentas que vengan, todos los días sale el sol», dejó como mensaje final Ana Alegre, toda una 'súper ama'

Donde sí se le vio algo más comprometida fue con el video con el que fue sorprendida y en el que los ancianos a los que cuida y sus compañeras le felicitaban por el premio: «Somos para ellos lo más cercano que tienen, somos uno más de una familia muy grande», dijo emocionada.

También recordó con un nudo en la garganta a sus aitas y cómo siempre se preocuparon por ella: «Ellos hicieron que sea como soy, al igual que lo ha hecho mi marido». Aconsejó «no tener miedos por tonterías y aportar a los demás lo que quieres que te aporten a ti».

Una investigación crucial

La de Leire Bejarano, investigadora de Biogipuzkoa que estudia de forma innovadora el papel vascular en la metástasis cerebral para aplicarlo en la práctica clínica, fue la tercera historia premiada. Su profesora de postdoctorado le dedicó un video que provocó sus lágrimas y también tuvo unas palabras para ella Esther Cantera, profesora suya en Bachiller: «Mi compañero de Física le llamaba 'Tesorito', pero aquel talento se ha consolidado y se ha convertido en un 'tesorazo'».

Emocionada por ambas sorpresas, subió al escenario para recordar sus motivos para elegir la biología, su formación por diferentes ciudades y países del mundo, antes de volver a la que considera su casa, pese a ser vizcaína. «Aquella Leire era como cualquier adolescente y utilizó sus estudios para conocer mundo, culturas y gente. Hace un año fui madre en Suiza y pensamos que era el momento de volver», resumió. «Nunca parece que hay un buen momento para ser madre, pero hay que lanzarse y así hicimos. La red de apoyo que he tenido ha sido muy buena y todas las mujeres deberíamos tener esa posibilidad sin sacrificar nuestra carrera profesional», dijo convencida.

No sabe hasta qué punto es consciente de la repercusión de la investigación que están llevando a cabo, pero sí que esa constancia es también un motivo para seguir siempre hacia delante. Laura Chamorro, presentadora del encuentro, destacó, sobre todas sus virtudes y valores, la humildad de Bejarano.

Unas nuevas amonas

También comenzó emocionada Fanny Alonso, creadora de 'Mujeres de algodón', un homenaje a las trabajadoras del sector textil. «Yo dije que no quería este premio», reconoció. Andoaindarra, rememoró cómo nada más pasar la pandemia contactó con aquellas catorce señoras de más de 90 años y puso en marcha su proyecto. «Me quedo con cómo siguen siendo amigas, cómo se ayudaban y cómo luchaban», expuso como mayor aprendizaje.

El proyecto sigue muy vivo y continúa creciendo. «Es muy gratificante porque veo que cala en los pueblos en los que hemos estado y también en los más jóvenes», señaló. «Me ha permitido ver la vida desde otras perspectivas y ahora tengo muchas 'amonas', aunque las mías muriesen. Me han aportado cosas que ahora guardo», dijo con la garganta quebrada. «Debemos dejar el teléfono de lado, la televisión apagada y sacar un rato para escuchar a las personas mayores», aconsejó, antes de romper en llanto cuando se acordó de su amona Trini.

La cantautora Nerea Bengoetxea interpretó, para sorpresa de Fanny, el tema que compuso inspirado en su iniciativa. ¿El consejo de Alonso? «Seguir luchando y trabajar para lograr tus metas. Soy muy constante y eso es muy importante», dijo.

Madre luchadora, hijo 'txapeldun'

Ana Alegre se reía según llegaba el momento de su intervención, pero comenzaron a aflorar las emociones cuando su marido, Carlos Pérez, tomó la palabra para recordar cómo, al poco tiempo de morir la madre de Ana por COVID, a Ibai, el hijo de ambos, le diagnosticaron una enfermedad rara (el síndrome de Perthes, una necrosis en la cabeza del fémur) y ella comenzó a luchar para darle una mejor calidad de vida. El discurso de Pérez tuvo mucho de admiración y también bastante de reivindicación.

«Sólo soy una 'amatxu' y he hecho lo mismo que cualquier otra hubiese hecho», comenzó diciendo. Estos cinco años no han sido nada sencillos en ese hogar y repasó los momentos más críticos, pero «siempre me he rodeado de unas mujeres que son mi apoyo y me llevan de la mano». Han tenido muchos problemas de todo tipo, muchas respuestas negativas que Ana siempre ha rebatido.

¿Cómo está Ibai? «Con trece años, para regalar», respondió entre risas para luego, más en serio, explicar que «hay muchas cosas que no puede hacer, tiene muchas limitaciones en ese sentido, pero nuestro preocupación ahora es intentar paliar las consecuencias de esta enfermedad», respondió. «Es un 'txapeldun' al que no se le nota nada físicamente, pero hay que controlarle mucho. Juega a waterpolo y el año pasado estuvo con su equipo en el Campeonato de España», explicó con un punto de orgullo.

¿Y cómo está Ana, esa mujer extraordinaria? «No está. Estamos peleando constantemente y no me permito mirar atrás porque quizás no podría levantarme con todo lo que tengo encima. Prefiero buscar el lado positivo», reconoció. El video final en el que sus amigas de la asociación ASFAPE (Asociación de Familias con Perthes) reconocían las cualidades de Ana Alegre y le felicitaban fue el perfecto colofón a la tercera edición de unos premios que volvieron a premiar a cinco mujeres extraordinarias. «Pese a las tormentas que vengan, todos los días sale el sol», dejó como mensaje final esta 'súper ama'.