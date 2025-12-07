El peaje de Biriatou cerrará durante la noche del martes al miércoles por obras en la A-63 El corte total afectará a todo tipo de vehículos entre las 21.00 y las 06.00 horas

Ander Artetxe Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:37

El peaje fronterizo de Biriatou permanecerá cerrado la noche del martes 9 al miércoles 10 de diciembre debido a las obras de renovación del firme que la sociedad Autoroutes du Sud de la France (ASF) ejecutará en la A-63, entre la muga y San Juan de Luz.

Según ha comunicado la autoridad francesa al Gobierno Vasco, el corte será completo para todo tipo de vehículos desde las 21.00 horas del martes hasta las 06.00 horas del miércoles, siempre que las condiciones meteorológicas permitan el desarrollo de los trabajos. Si el tiempo o las condiciones técnicas lo impidieran, la intervención se trasladará a la noche del miércoles 10 al jueves 11, manteniendo el mismo horario.

Durante el cierre, los vehículos y camiones que circulen desde Euskadi hacia Iparralde por la AP-8 deberán abandonar la autopista en la salida previa al peaje (Salida 0), continuar por la N-121-A en dirección a Baiona y enlazar posteriormente con la D810 para volver a incorporarse a la A-63 a la altura de San Juan de Luz.

El Gobierno Vasco difundirá información actualizada sobre esta incidencia a través de los paneles de mensaje variable coordinados desde el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi (CGTE-ETKZ), además de sus redes sociales y del teléfono 011, operativo las 24 horas.