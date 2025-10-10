Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun

Ubicado en la calle San Marcial de la localidad irundarra llevaba una temporada cerrado

L. G.

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:03

La relojería Petrikorena, uno de los comercios más emblemáticos de la calle San Marcial de Irun, ha cerrado sus puertas debido a una enfermedad de su responsable. Así lo ha confirmado Mugan, la asociación de comerciantes de la ciudad, poniendo fin a los rumores que circulaban en los últimos días entre los vecinos y clientes habituales.

Durante las últimas semanas, en diferentes plataformas vecinales y grupos locales de redes sociales, numerosos iruneses habían preguntado por el motivo del cierre del mítico establecimiento, conocido por su larga trayectoria y por ser uno de los referentes en el mantenimiento y venta de relojes en Irun.

Desde Mugan han querido aclarar que la causa del cierre es únicamente sanitaria, sin relación con motivos económicos ni de relevo generacional, y han trasladado su apoyo y mejores deseos de recuperación al responsable del negocio, muy apreciado entre la clientela local.

La relojería Petrikorena llevaba décadas dando servicio en la calle Mayor, formando parte del paisaje comercial tradicional de Irun. Su escaparate, con relojes de pulsera, pared y maquinaria clásica, era una parada habitual para muchos irundarras.

