Una ciencia «que engancha» Unos alumnos participan en un encuentro con una profesora en la jornada 'Vidas científicas'. JUDITH URQUIJO SAN SEBASTIÁN. Martes, 23 octubre 2018

Elegir con 16-17 años cuál será el rumbo que tomará nuestra vida es difícil. Con el ánimo de ayudar en esa decisión, Eureka! Zientzia Museoa de Donostia organiza cada año el encuentro 'Vidas Científicas'. El fin de este evento es ser un punto de reunión entre 200 alumnos de la rama científica de cuarto de la ESO y Bachiller y profesionales de este ámbito.

Así, los jóvenes pueden resolver todas sus dudas sobre las distintas trayectorias profesionales para acertar a la hora de elegir una carrera. De hecho, es tal la demanda, que en esta octava edición han tenido que organizar dos sesiones, una ayer y la próxima el 5 de noviembre.

«Cuando tenemos que decidir qué estudiar, muchas veces vamos a ciegas. Que alguien te pueda explicar qué ha estudiado, en qué se ha especializado y cómo, ayuda mucho», explicaba Haizea Etxebarria, técnico de laboratorio en el CIC nanoGUNE de Donostia.

La jornada comenzó con unas pequeñas ponencias por parte de varios expertos de distintos perfiles, en las que resumieron su trayectoria, algunos en castellano y otros en euskera. Química, Ingeniería, Psicología, Biología, Ciencias Físicas, Neurociencia, Veterinaria, Medicina, y la estrella del encuentro: la Policía Científica. Más tarde, los 15 profesionales se situaron en diferentes stands para atender a las preguntas del alumnado y relatarles su experiencia de forma más cercana.

«El trabajo de investigación tiene una parte muy teórica que es la que menos suele atraer a los jóvenes pero en estas sesiones les mostramos también la otra cara de la moneda y eso les engancha. Les encanta todo lo que sea manipular cosas», explicó Juan Carlos Lizarazu, profesor de Biología en el colegio La Anunciata de San Sebastián, mientras colocaba unas muestras sobre la mesa.

Al otro lado de la gran sala abarrotada, se encontraba Aintzane Goffard, geóloga de la UPV. Se mostró sorprendida por la inquietud de los jóvenes de hoy en día. «Preguntan muchísimo y se interesan por todo este mundo. En mi época no existía tanta información así que se agradece que se organicen encuentros como este». «Están muy interesados en lo que será su futuro, y esto puede servirles de orientación porque aquí tienen muchos ejemplos muy distintos», apuntó.

Era el caso de Irati Arizkorreta, una alumna de bachillerato de la ikastola Txindoka de Beasain. «Es una jornada súper interesante. En el colegio te intentan orientar pero no es lo mismo que escuchar las experiencias de varios profesionales», señalaba la alumna. Al igual que ella, su compañera Izaro Intxaurrieta se mostraba interesada por las explicaciones de los expertos. «Te aclaran muchas dudas y te ayuda a orientarte. A esta edad no tienes las cosas claras al cien por cien pero es un paso más». En esta línea, Aylen Asorey y Olaia Cordero, dos alumnas de bachillerato de Antoniano Ikastextea de Zarautz, defendieron que en realidad no tienen una idea «clara» de qué estudiar.

Esta quinta edición de Vidas Científicas se cerró con buenas impresiones, multitud de intercambios de pensamiento, experimentos y las mentes de los alumnos más claras sobre su futuro profesional.