Ciencia y creatividad, desterrando mitos LOBO ALTUNA El DIPC presenta una exposición fotográfica que realza la pasión y el esfuerzo de todo trabajo científico IKER MARÍN Martes, 24 septiembre 2019, 13:46

Es cierto que la famosa expresión '¡Eureka!' del matemático griego Arquímedes o la Ley de Gravitación Universal del físico y matemático inglés Isaac Newton se formularon en un momento epifánico, en un momento de lucidez científica fuera de lo común. Pero también es verdad que estos grandes hallazgos históricos no se hubieran podido producir sin un importante trabajo de preparación, reflexión y maduración de la idea. Es decir, sin esfuerzo y una gran determinación no hay genios que valgan. Esta es la idea que quiere transmitir la exposición 'Creativium', proyecto que analiza y retrata la creatividad científica en cable artístico-literario que se puede ver hasta el 5 de octubre en el Centro Carlos Santamaría de la UPV-EHU.

Organizado por el Donostia International Physics Center (DIPC), dentro de los actos del festival Passion for Knowledge que comienza el día 30, esta exposición agrupa 41 fotografías en blanco y negro divididas en cuatro áreas. Están distribuidas en base a cada etapa del proceso creativo en la ciencia: la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Los protagonistas de la muestra son científicos y científicas que trabajan en el DIPC, Centro de Física de Materiales y Nanogune. Las instantáneas están captadas en su actividad cotidiana.

Los responsables de la muestra consideran que estamos ante una muestra «bastante particular». Explica Gustavo Ariel Schwartz, coordinador del proyecto, que la exposición «no muestra la mirada habitual de lo que la gente se cree que es la ciencia, el científico en bata blanca trabajando en el laboratorio». Han apostado por destacar «una mirada muy humana de la ciencia. Los científicos son personas normales, que tienen ilusiones, frustraciones, ideas, éxitos y fracasos. Y es eso lo que queremos transmitir, toda la pasión y esfuerzo que hay detrás de la creatividad científica».

Tanto en la muestra como en el libro que han publicado con el mismo título y que ya está a la venta. Paula Arbide es la autora de todas las fotos, Kris Meraki se ha encargado del diseño de la exposición, Joseba Roncal de la del libro y el propio Ariel Schwartz de los textos que acompañan a las fotos.

Datos de la muestra Título 'Creativium'. Lugar Centro Carlos Santamaría de la UPV-EHU. Fechas Hasta el 5 de octubre. Autores Paula Arbide, Kris Meraki y Gustavo Ariel Schwartz.

Tejer puentes

Más allá del título seleccionado para la exposición, es muy ilustrativa y significativa la definición elegida por los autores para definir la muestra: 'Una mirada creativa de la ciencia, una mirada científica de la creatividad'. «Buscamos tejer puentes entre las ciencias y las humanidades, perseguimos un camino de ida y vuelta entre ambas», explica Ariel Schwartz. Todo ello, con un objetivo claro, «desterrar mitos y falsas creencias muy asentados en el imaginario social, como que la creatividad está más asociada con el arte y la literatura y que no tiene nada que ver con la ciencia, cuando no es así. ¡La creatividad es consustancial a la ciencia!», quiere dejar claro el responsable de la exposición. No solo eso, en opinión de los organizadores de la muestra «la creatividad científica es un proceso que se puede desarrollar, fomentar y estudiar». De ahí que insistan en que «la idea de 'genio' es ya un desacertado lugar común dentro de nuestro imaginario».

Este nuevo proyecto, enmarcado en el programa 'Mestizajes' del DIPC, propone explorar la creatividad científica desde una mirada multidisciplinar que permita avanzar en la comprensión de los procesos creativos. Esta fusión entre ciencia, arte y literatura busca indagar acerca varios interrogantes relacionados con las grandes ideas en ciencia, sobre los ambientes físicos o psicológicos que favorecen la creatividad, la creación en solitario frente al trabajo colaborativo, la conexión emocional con el problema, el humor y creatividad o las posibilidades y limitaciones de la imaginación.