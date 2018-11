Cielos soleados y temperaturas agradables hasta el domingo Turistas fotografían la playa de La Concha, donde se esperan más visitantes con buen tiempo. / M. FRAILE La influencia de un anticiclón traerá a Gipuzkoa tiempo estable, con viento suave del sur y máximas que oscilarán entre los 18 y 19 grados GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 06:49

Amagó ayer y hoy llega para quedarse. Gipuzkoa disfrutará de tiempo seco y soleado durante los próximos días, incluido el fin de semana. Los pronósticos meteorológicos auguran cielos despejados y vientos flojos de componente sur que harán que las temperaturas sean suaves, con máximas de unos 18-19 grados. La estabilidad se mantendrá al menos hasta el domingo por la tarde, momento en el que las temperaturas empezarán a bajar, aunque la lluvia no hará acto de presencia.

La explicación del tiempo apacible que nos acompañará durante varias jornadas se encuentra en «la entrada de un anticiclón ya extendido en el sur de Europa, que aunque arrastra una masa fría desde países como Rumanía y Ucrania, recorre el Mediterráneo y llega a nosotros con una atmósfera templada», relata Margarita Martín, delegada de Aemet en el País Vasco.

El predominio del sol y del viento del sur será hoy latente pero no provocará ni temperaturas demasiado elevadas, ni rachas bruscas de viento como las que atizaron todo tipo de elementos expuestos en días pasados. Sentiremos un suave aire templado que contribuirá a mantener los termómetros en valores agradables y el sol no nos abrasará. De hecho, cuando se tape, bajará la temperatura hasta el punto de que «en las zonas del interior más cercanas a Álava se pueden registrar débiles heladas», advierte Martín. En las horas centrales, de más calor, el mercurio no llegará a alcanzar los 20 grados de máxima.

El domingo por la tarde cambiará el ciclo, con un descenso de temperaturas, pero sin lluvias todavía

Mañana y el viernes la situación meteorológica seguirá por los mismos derroteros. Tiempo seco y complaciente, propicio para recoger setas o castañas en el monte, o pasear junto al mar. No habrá excusas de tiempo para actividades al aire libre. Tampoco el sábado, aunque «con el inicio del fin de semana se reforzará algo el viento del sur», adelanta la delegada de Aemet. «La masa de aire frío empezará a sentirse en la península por el este, y aunque puede notarse en puntos de Navarra o La Rioja, no llegará a afectar a Gipuzkoa», tranquiliza.