La impresionante cesta de Navidad que un bar de Gipuzkoa sortea entre sus clientes: «Por 5 euros os puede tocar» Pascu Exposito, propietario de Itxas-lur taberna ha sorprendido al regalar esta enorme cesta de Navidad

«Ya sabes que sorteamos esta cesta de navidad, ¿no?», bromea en un vídeo Pascu Exposito, propietario de Itxas-lur taberna, el establecimiento ubicado en la localidad guipuzcoana de Zarautz y que este año sortea una cesta de Navidad gigante entre sus clientes.

«El sorteo funciona de la siguiente manera. Por 5 euros puedes apuntarte en un recuadro de estos, que tiene 4 números», explica enseñando un gran papel con varios recuadros colgado en la pared. «Se sorteará con la Lotería Nacional del día 6 de diciembre», especifica el propietario del establecimiento ubicado en la plaza Santuiturri de Zarautz y que abrió sus puertas en 1999.

«¿Para qué? Pues para que al que le toque no tenga que comprar nada de lo que hay aquí», dice el propietario del bar conocido por sus bocadillos, platos combinados y un económico menú del día mientras enseña todos los productos que contiene esta enorme cesta navideña.

La enorme cesta de Navidad que regala un bar de Gipuzkoa

Y es que la cesta navideña contiene «jamón, paletilla, polvorones, turrones, vino, whisky, todo de primeras marcas», asegura el propietario. Además de «noches de hotel y todo lo que haga falta», continúa bromeando el hostelero en el vídeo.

Aunque eso no es todo, ya que al final del vídeo puede verse una enorme calabaza, que también se sorteará el día 6 de diciembre. «Esto funciona de la siguiente manera: venís a Itxas-lur y por un euro anotáis vuestro nombre, el peso que creéis que tiene la calabaza y vuestro teléfono y el que acierte se lleva la calabaza y el dinero de la porra», resalta sobre el divertido sorteo.