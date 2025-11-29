Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Estantería con huevos en un supermercado de Eibar. FÉLIX MORQUECHO

La cesta de la compra sube un 39% desde la pandemia en Gipuzkoa, el doble que los salarios

El encarecimiento de la vida los últimos seis años no ha sido al mismo nivel del aumento de sueldos y pensiones, reduciendo así el poder adquisitivo

Beñat Arnaiz
Javier Bienzobas (Gráficos)

Beñat Arnaiz y Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Se acercan las navidades y para el bolsillo de los ciudadanos eso solo significa una cosa: consumo. Las rebajas del Black Friday han dado ... el pistoletazo de salida a mes y medio de estímulos continuos que incitan al gasto. Todo tipo de ofertas para compras, regalos y caprichos, preparativos para las diversas comidas y cenas, adquisición de décimos para la Lotería de Navidad, festejos con amigos y compañeros de trabajo, roscos de Reyes... Y todo ello tiene un precio que, en la gran mayoría de los casos, es considerablemente superior al de diciembre de hace seis años. Por poner el ejemplo que afecta de manera más directa a nuestra cartera, el coste de la cesta de la compra en Gipuzkoa ha aumentado un 39,2% respecto a finales de año de 2019, lo que demuestra que la reciente subida de los precios de los huevos –un 25% en doce meses– es una gota más en un vaso que está colmado desde hace tiempo.

