La cesta de la compra sube un 39% desde la pandemia en Gipuzkoa, el doble que los salarios

Se acercan las navidades y para el bolsillo de los ciudadanos eso solo significa una cosa: consumo. Las rebajas del Black Friday han dado ... el pistoletazo de salida a mes y medio de estímulos continuos que incitan al gasto. Todo tipo de ofertas para compras, regalos y caprichos, preparativos para las diversas comidas y cenas, adquisición de décimos para la Lotería de Navidad, festejos con amigos y compañeros de trabajo, roscos de Reyes... Y todo ello tiene un precio que, en la gran mayoría de los casos, es considerablemente superior al de diciembre de hace seis años. Por poner el ejemplo que afecta de manera más directa a nuestra cartera, el coste de la cesta de la compra en Gipuzkoa ha aumentado un 39,2% respecto a finales de año de 2019, lo que demuestra que la reciente subida de los precios de los huevos –un 25% en doce meses– es una gota más en un vaso que está colmado desde hace tiempo.

La entrada en los años 20 no ha sido tan feliz como la del siglo pasado y la locura se ha trasladado a la inestabilidad mundial, que extrapolada a la economía doméstica ha provocado desajustes y quebraderos de cabeza al ver que el ritmo de incremento de los salarios no ha ido a la par que el de la cesta de la compra. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el salario medio vasco cerró el 2024 con un aumento del 20,5%, que se queda lejos del repunte experimentado por la cesta de la compra en ese mismo período (34,4%) y que supone la mitad respecto a los niveles actuales. En números absolutos, el salario medio en Euskadi ha pasado de los 2.333 euros brutos mensuales a los 2.809.

En cuanto a la renta disponible personal, la que hace referencia al dinero que termina llegando al bolsillo del ciudadano, los guipuzcoanos recibían en 2023 –los datos más recientes– 22.912 euros netos al año, 3.200 más que en 2019, lo que supuso una subida del 16%, casi la mitad de lo que para entonces la cesta de la compra se había encarecido ya, un 30%.

La única categoría de ingresos que ha podido seguir algo el ritmo disparado de los precios han sido las pensiones. En el territorio el promedio ha pasado de los 1.359 euros mensuales previos a la pandemia a los 1.785 de hoy en día –un aumento del 31,3%–, que sin ser suficientes para hacer frente al encarecimiento de la vida están siendo los únicos que han seguido al rebufo del crecimiento de la cesta de la compra.

La pandemia, la posterior crisis de abastecimiento y de materias primas que sufrió el remate del barco que encalló en el canal de Suez y paralizó seis días el 10% del transporte marítimo mundial, la incertidumbre de las variantes del Covid-19, la guerra de Ucrania, la reducción de exportaciones de grano y productos básicos desde el país invadido, las sanciones a Rusia, la compra de gas y petróleo en mercados más caros, los aranceles de Estados Unidos de la mano de Trump... Son factores de escala mundial que han tenido sus consecuencias locales, donde ya había suficientes problemas como la escasez de vivienda.

Todo ello ha provocado que ahorrar sea un ejercicio más complicado, que los jóvenes tengan más dificultades de emancipación y que llegar a final de mes sea un auténtico reto para cada vez más familias. María Silvestre, catedrática de Sociología de la Universidad de Deusto, expone que esas situaciones ya las vienen recogiendo en el informe Deustobarómetro que ella misma dirige. «Tenemos una pregunta que venimos haciendo desde 2013 y que hace referencia a si los encuestados han tenido que hacer algún ajuste presupuestario en su economía doméstica, si han dejado de comprar o han tenido que reducir gastos en ocio, calefacción, electricidad, alimentación, etc.», y transmite que «claramente hay un porcentaje de la población que sí o sí ha tenido que hacer ese esfuerzo».

Las variaciones oscilan entre el 15% y el 40%, según la categoría. Por ejemplo, continúa Silvestre, «un 15% admite haber tenido que dejar de ir al dentista, un 28% ha reducido gastos en calefacción y electricidad y la reducción en los gastos referidos al ocio alcanza el 40%». Sobre la evolución del precio del gas y la electricidad, por ejemplo, la subida es del 27,3% en seis años pero llegó a ser de hasta el 52% entre 2019 y 2021. Y en cuanto al combustible, la gasolina llegó a subir un 35% en 2022 pero las cifras se han relajado hasta fijar en el 13% lo que ha aumentado los seis últimos años. Sobre el gasoil, llegó a repuntar un 40% en un mismo año, pero en el cómputo global desde la pandemia el cambio se ha limitado a un 8%.

Otra percepción de la pobreza

El informe publicado este mes por Cáritas que alertaba de que la cantidad de personas en España en exclusión severa se ha quintuplicado en seis años, para afectar a 4,3 millones de personas, plasma una realidad en ocasiones oculta en la sociedad, y a la exclusión severa se unen las familias que viven en condiciones de precariedad. «El progresivo incremento del coste de la vida y que no haya habido un aumento proporcional de los salarios implica que cada vez asistimos a que más familias y personas tengan más dificultades para llegar al final de mes, se reduzca su capacidad de ahorro y su capacidad de poder responder a una necesidad que se ha sobrevenido», explica María Silvestre, que avisa de un «desclasamiento de las clases medias».

La percepción de esa precariedad «quizás no suponga pobreza tal y como la entendemos clásicamente ni tampoco una exclusión tal y como la conocemos», pero la socióloga de la Universidad de Deusto aclara que «la mayoría de la gente que vive en una situación de precariedad tiene un empleo pero que no le garantiza dar respuesta a todas las necesidades o ni siquiera emanciparse».

Precisamente sobre el mercado de la vivienda, las cifras tampoco han dado un respiro. El precio del metro cuadrado en el territorio ha subido un 26% en seis años. En diciembre de 2019 valía 2.977 euros y este 2025 se ha ubicado ya en los 3.752, mientras que en la capital de Gipuzkoa esos incrementos son todavía más pronunciados. En Donostia el último dato refleja que el metro cuadrado que se compra en el mercado libre ha marcado un nuevo máximo histórico y acaricia los seis mil euros tras alcanzar los 5.962 por metro cuadrado, números nunca vistos, ni antes de la crisis inmobiliaria. En 2019 el registro se encontraba en 4.236 euros, por lo que la subida ha sido de un 40,7%.

El mercado de alquiler de la vivienda tampoco se libra. La escasez de oferta y la alta demanda ha llevado al aumento del precio que piden los propietarios. Hace seis años los nuevos contratos en Gipuzkoa se firmaban por 713 euros y hace uno, según los últimos registros del Gobierno Vasco, estaban en 880 euros, una subida del 23,4%.

En este sentido, Silvestre recuerda un dato de Eurostat que indicaba que en España «el 60% de los jóvenes que vivían en casa de sus padres tenían un empleo parcial o a jornada completa».

Desde el estallido de la pandemia apenas han pasado algo más de cinco meses y medio, tiempo en el que la sociedad se ha visto obligada a transformarse. ¿Somos conscientes de los cambios experimentados? «Yo creo que no tenemos la percepción de que es algo que se está enquistando, de que está siendo sistémico o estructural. Parece que haya mayor o menor inflación o mayor o menor desempleo esté vinculado a ciclos económicos o a macroindicadores económicos, y es verdad que en Euskadi tenemos los salarios medios más altos, pero no nos damos cuenta de que hay un porcentaje de la población que de manera constante vive en esa precariedad».

Además, los informes que analizan la desigualdad social aseguran que «después de las crisis económicas que tiene el sistema, como la de la pandemia o la del 2008, quienes más sufren el impacto son quienes están en una situación peor de mayor precariedad o exclusión». Y cuando la 'normalidad' parece que regresa, «son esas personas que están en una situación de precariedad los que no se recuperan y no alcanzan los niveles previos de la crisis».

Datos 'macro' buenos

Actualmente los datos macroeconómicos son buenos, con récords de afiliación en la Seguridad Social o previsiones de crecimiento superiores a la media de la Unión Europa, pero «eso no repercute que se reduzca la desigualdad social». Este septiembre el crédito al consumo, destinado a la adquisición de bienes como coches o electrodomésticos o incluso viajes, experimentó un aumento del 10,05%, su mayor repunte desde febrero de 2020. El saldo vivo supera por primera vez en toda la serie histórica la barrera de los 110.000 millones de euros y hay que remontarse a los meses previos al estallido de la anterior crisis financiera para encontrar cifras similares. En concreto, en julio de 2008 se alcanzaron los 109.045 millones de euros en financiación al consumo en España en un momento en el que las entidades eran mucho más laxas en sus condiciones para prestar que ahora.

La estadística confirma que los bancos han abierto con fuerza el grifo de este tipo de financiación que los ciudadanos suelen solicitar, sobre todo, para la compra de bienes duraderos como un coche o un electrodoméstico en concreto, pero también cada vez más para pagar las vacaciones de verano o las matrículas de estudio, aprovechando la rebaja de precios aplicada por las entidades financieras en un entorno de menores tipos de interés.

En términos de consumo, las suscripciones a las plataformas han pasado a ser parte de nuestra cotidianidad y tampoco se han quedado atrás en el aumento de sus tarifas. El plan estándar de Netflix cuesta ahora 13,99 euros, dos euros más que hace seis años (+16,7%). Spotify, a 11,99 euros, ha subido dos euros su tarifa (+20%). Todas esas pequeñas cifras son denominadas por la economía conductual como 'gastos hormiga', que pasan desapercibidas pero no hacen más que inflar una tendencia de gastos que parece no tener límites.