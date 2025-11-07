Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Concentración en Donostia para denunciar el caso de acoso escolar contra la joven sevillana Sandra Peña el pasado mes de octubre. DE LA HERA

Los centros vascos detectan dos casos de acoso escolar al día

Los colegios de Euskadi abrieron 2.263 protocolos de posible bullying durante el curso 2024/25, 364 más que el año anterior

Martin Ruiz Egaña

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:09

Comenta

Los centros educativos vascos detectaron durante el curso pasado una media de dos casos de acoso escolar al día, con un total de 522 expedientes ... confirmados. Es un dato que evidencia una lacra social que se mantiene presente en las aulas de nuestros colegios. El Día Internacional del Acoso Escolar volvió a poner en la palestra ayer la realidad que viven muchos niños. Situaciones que se intentan atajar con la mayor prontitud posible, aunque en algunos casos no sea suficiente. En este sentido, el Departamento de Educación activó durante el curso 2024/25 un total de 2.263 protocolos de posible acoso, de los cuales se confirmaron 522 (un 23%).

