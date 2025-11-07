Los centros vascos detectan dos casos de acoso escolar al día

Los centros educativos vascos detectaron durante el curso pasado una media de dos casos de acoso escolar al día, con un total de 522 expedientes ... confirmados. Es un dato que evidencia una lacra social que se mantiene presente en las aulas de nuestros colegios. El Día Internacional del Acoso Escolar volvió a poner en la palestra ayer la realidad que viven muchos niños. Situaciones que se intentan atajar con la mayor prontitud posible, aunque en algunos casos no sea suficiente. En este sentido, el Departamento de Educación activó durante el curso 2024/25 un total de 2.263 protocolos de posible acoso, de los cuales se confirmaron 522 (un 23%).

Según explican desde el departamento encabezado por la consejera Begoña Pedrosa, estas cifras reflejan «más sensibilización, más detección temprana y más confianza en los procedimientos por parte de la comunidad educativa», aunque también muestran que los casos de bullying siguen presentes, por desgracia, en las aulas de los centros educativos vascos.

De todos estos expedientes investigados en los colegios, un total de 25 fueron denunciados ante la justicia en Gipuzkoa, según recoge la Fiscalía en su memoria referente al año 2024, una cifra que se ha duplicado en los últimos tres años. Como dato esperanzador cabe destacar que estas denuncias por acoso escolar suponen un 32% menos de las que se registraron en 2023, cuando estos procedimientos tocaron techo (37). La diferencia entre los casos de bullying confirmados por los centros educativos y las denuncias interpuestas reflejan que son muchas las situaciones que se quedan por el camino, sin llegar a los juzgados.

Sin embargo, procede recalcar que 10 de los 25 casos incoados por los fiscales de Gipuzkoa el año pasado fueron archivados al ser los autores menores de 14 años. Es decir, inimputables ante la justicia. En dos de los procedimientos restantes se dictó una sentencia condenatoria y en otro, absolutoria. La Fiscalía de Gipuzkoa apunta que la edad tanto de víctimas como de agresores se situaba entre «los 12 y los 15 años».

Tanto en aulas como en redes

El Ministerio Público realiza en su memoria otro apunte de relevancia. En las denuncias por acoso escolar notificadas el año pasado se combinan las situaciones «presenciales en las aulas» con las sucedidas «a través de redes sociales, fundamentalmente mediante Instagram», aunque también se mencionan otras plataformas como WhatsApp, Telegram o TikTok.

Tampoco se identificó un entorno socio-económico más propicio, dado que los casos de presunto bullying denunciados ocurrieron tanto en centros educativos públicos como privados de la capital como del resto del territorio. La Fiscalía de Gipuzkoa puntualiza también que el acoso escolar rara vez se limita a un 'uno contra uno'. La presión en grupo –más frecuente en estos casos– surte un efecto más lesivo ya que el acosador se siente respaldado por el resto. En este tipo de situaciones, como es evidente, la víctima de acoso escolar se vuelve aún más vulnerable.