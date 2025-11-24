Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Aizega y Asensio entregan a responsables del Banco de Alimentos el cheque con lo recaudado. Lobo Altuna

Cena solidaria con el Banco de Alimentos

El encuentro celebrado en el Basque Culinary Center recaudó 44.485 euros destinados a apoyar a las familias más vulnerables del territorio

R. Korta

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:55

Comenta

La Cena Solidaria y Sostenible en el Basque Culinary Center, organizada en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos, se ha consolidado ... como una cita anual de referencia en Gipuzkoa, reuniendo a representantes del ámbito económico, social e institucional del territorio para sensibilizar sobre el despilfarro alimentario y fortalecer la red de apoyo a las familias más vulnerables, como quedó este lunes reflejado en el Basque Culinary Center, donde se celebró el encuentro gastronómico. En esta ocasión, los 44.485 euros recaudados se van a destinar íntegramente al Banco de Alimentos de Gipuzkoa, reforzando su labor en un momento clave para la entidad y apoyar a las familias más vulnerables del territorio.

