Cena solidaria con el Banco de Alimentos

La Cena Solidaria y Sostenible en el Basque Culinary Center, organizada en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos, se ha consolidado ... como una cita anual de referencia en Gipuzkoa, reuniendo a representantes del ámbito económico, social e institucional del territorio para sensibilizar sobre el despilfarro alimentario y fortalecer la red de apoyo a las familias más vulnerables, como quedó este lunes reflejado en el Basque Culinary Center, donde se celebró el encuentro gastronómico. En esta ocasión, los 44.485 euros recaudados se van a destinar íntegramente al Banco de Alimentos de Gipuzkoa, reforzando su labor en un momento clave para la entidad y apoyar a las familias más vulnerables del territorio.

La quinta edición de esta cena, impulsada por el Departamento de Sostenibilidad de la Diputación de Gipuzkoa, se celebró pocas horas después del reconocimiento del programa 'Último Minuto', una iniciativa que ha permitido frenar la caída en la entrada de alimentos recuperados de los excedentes de distintos establecimientos y empresas que hubieran terminado en la basura. En concreto, la previsión para este año es de 910.000 kilos, un 4% menos que en 2024 y muy por debajo del descenso del 12% registrado en 2023.

Los chefs Igor Arregi (Kaia), Xabier Gorrotxategi (Casa Julián) y Juan Carlos Caro (Zelai Txiki), integrantes de Mahaia Kolektiboa, fueron ayer noche los encargados de elaborar «un menú íntegramente pensado para sensibilizar sobre el desperdicio alimentario, poniendo en valor el papel de la gastronomía como motor del cambio social», según señalaron desde el departamento foral.

Fortalecimiento

El diputado de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, destacó que «esta cena es un recordatorio de que la sostenibilidad solo tiene sentido si se vive también desde la solidaridad. En un año en el que el programa 'Último Minuto' ha conseguido estabilizarse, necesitamos seguir fortaleciendo al Banco de Alimentos para que pueda atender a más de 15.000 personas que aún dependen de su apoyo».

Por su parte, la presidenta del Banco de Alimentos de Gipuzkoa, Belén Méndez de Vigo, resaltó que «año tras año demostramos que, cuando unimos esfuerzos, somos capaces de construir una sociedad más acogedora y más justa».

El director general de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, comentó que «la gastronomía ofrece propuestas para hacer frente a retos actuales y lograr bienestar y un desarrollo sostenible para el conjunto de la sociedad».