Agustín Ciriza: «Tenemos la casa como la patena, no nos queda nada por limpiar y ordenar»

Como tantos otros, Agustín Ciriza aguarda en su casa del barrio donostiarra de Gros a verlas venir, con un presente que ha desaparecido y un futuro incierto. Él, que vive de mostrar la calle, que es «viajero por vicio», no se acaba de encontrar cómodo entre cuatro paredes. «Lo llevo bastante mal, paso mucho tiempo en el balcón, incluso cuando hace frío salgo con cazadora». Ahí fuera, en un espacio no muy grande, ha colocado una mesa de camping donde desayuna y disfruta de algo parecido a la libertad, aunque solo sea un sucedáneo.

Agustín fue en 2001 campeón del mundo de kayak extremo. Con su pequeña embarcación ha cruzado las aguas del cañón del Colorado, las fuentes del Ganges, la Patagonia, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda o el río Zambeze. También ha hecho surf en Marruecos, México, Sudáfrica, Sri Lanka, Australia, Hawai y Bali. «Ahora viajo hasta el balcón y por las escaleras», dice.

Son siete pisos que sube y baja varias veces por las tardes, procurando no cruzarse con ningún vecino. «Somos unos cuantos los que lo hacemos para desahogarnos, creo que vamos a tener que poner un cartel para coger la vez», afirma. «Esta es mi vida, de estar todo el día en la calle, haga el tiempo que haga, a salir al balcón», afirma.

«Cuando esto se pare y termine el estado de alarma, todos saldremos a la calle desbocados»

«Los que trabajan, que andan a destajo, van a acabar agotados y los que no, terminaremos medio locos»

Trabaja como guía turístico y su clientela suele estar compuesta por estadounidenses a los que enseña las maravillas de San Sebastián y del País Vasco. El coronavirus ha dado al traste con toda su agenda para marzo, abril y mayo, y más allá de esos meses el horizonte no está nada claro. «Cuando acabe el estado de alarma habrá limitación de movimientos, el año se ha ido al carajo».

«Aburrir, no me aburro», asegura. Con un hijo de seis años no tiene demasiado tiempo para hacerlo. «Hace la clase de ETB, los deberes del colegio, jugamos al balón por el pasillo y después de comer ve una película. A las cuatro, el cuentacuentos de Donostia kultura, algo más de deberes, juegos en familia, zumba entre los tres y escuchar música, que ahora le ha dado por Rosalía», resume Agustín.

Gracias a este apretado programa, el niño ha llevado bien sus primeras semanas de confinamiento, y eso que los comienzos no fueron esperanzadores. «La primera noche tuvo pesadillas y al día siguiente solo hablaba de la muerte, se había montado su propia idea con lo que les habían dicho en el colegio sobre el coronavirus». Agustín y su esposa hablaron con él y lograron tranquilizarlo. Ahora está bien, pero en los últimos días ha cambiado, se le ve «más aburrido».

Son los efectos de un encierro que nadie sabe cuándo terminará. Agustín está convencido de que «un mes en casa va a acabar afectando a la gente porque no estamos acostumbrados a estar las 24 horas del día todos juntos». Tras las ventanas, cuando se cierran las puertas del balcón después de los aplausos y ya no queda más que esperar al día siguiente, tan igual al anterior, burbujea el germen de un nuevo tipo de humanidad que nadie sabe como será, aunque Agustín da una pista. «Los que trabajan, que andan a destajo, se van a agotar y van a acabar destrozados. Los que no, terminarán medio locos». Serán esos nuevos seres los que salgan al exterior el día que cese el estado de alarma, y que los dioses nos pillen confesados. «Cuando podamos pisar la calle saldremos desbocados», pronostica Agustín. Él ya tiene claro lo que hará. «Quiero ir a Aínsa, al Pirineo, con la bicicleta», asegura. Y si tuviera que desplazarse a algún lugar más próximo, iría «a Sagüés con el chaval, a notar el mar y el salitre».

«Mi pequeña burbuja»

Para evitar más tristezas de las necesarias, en su casa nadie ve la televisión más de lo estrictamente imprescindible, lo que no incluye a los programas informativos. No quieren estar pensando continuamente en el virus, en las cifras que anuncian las muertes que se van produciendo cada día. «Intento protegerme de las noticias y crearme mi pequeña burbuja para no hundirme», confiesa Agustín, aunque es muy consciente de que esa estrategia no siempre funciona.

No lo hizo cuando hace poco salió a una gestoría y se encontró con una calle «desolada, como la Gran Vía de Madrid en la película 'Abre los ojos'». Se topó con un paisaje de pesadilla. «A los americanos lo que más les gusta de Donostia es la ciudad, su gastronomía y el estilo de vida. Les gusta poder pasear con libertad y sin miedo, ir a un parque, tomar algo, disfrutar del ambiente», dice Agustín. Es una vida que no encuentra cuando se desprende de su burbuja protectora y atraviesa el umbral del portal de su casa. «Cuando sales fuera y ves todo, el silencio y la falta de tráfico, te das cuenta de que sí, de que es verdad lo que aparece en la televisión. Te sientes como si formaras parte de una película».

Por suerte, no todo va a ser negativo. La casa de Agustín «está como la patena». «No nos queda nada por limpiar y ordenar. Cuando esto acabe tendremos todo en orden y listo para empezar otra vez. Estaremos bien comidos, bien dormidos y con todo organizado. De ahí solo puede salir algo bueno».