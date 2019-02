«Nos fuimos de casa siendo unos niños porque no teníamos ningún futuro» Khalil Diabagate, de Costa de Marfil, y Abdellah Laghmich, de Marruecos, han sido menores extranjeros tutelados en Gipuzkoa / LOBO ALTUNA Khalil Diabagate y Abdellah Laghmich llegaron solos a Gipuzkoa cuando eran menores y han estado bajo la tutela de la Diputación hasta cumplir los 18 años AIENDE S. JIMÉNEZ Domingo, 24 febrero 2019, 07:45

Llegaron solos, siendo apenas unos críos, a un lugar desconocido en el que se hablaba un idioma que no entendían, después de haber dejado atrás su hogar y su familia para emprender un viaje peligroso y de destino incierto. En sus mentes aún infantiles un objetivo por el que valía la pena luchar: labrarse el futuro que en sus países no podían brindarles. Este es el comienzo de la historia de Abdellah Laghmich y de Khalil Diabagate, pero también el de todos los menores extranjeros que llegan a Gipuzkoa cada año sin ningún familiar, tutor o amigo que les acompañe.

Estos dos jóvenes, ahora mayores de edad, llegaron a Gipuzkoa cuando eran unos chavales con planes muy distintos. Abdellah salió de Tánger con solo 13 años para poder instalarse en España, donde vivían tres de sus hermanos. Khalil dejó Costa de Marfil cuando tenía 15 para reunirse con muchos de los amigos y vecinos que ahora vivían en Francia, con el sueño de convertirse en un futbolista de éxito. Ambos recalaron en Gipuzkoa, donde los servicios forales de acogida a la infancia se hicieron cargo de ellos y donde, tras cumplir los 18 años, decidieron quedarse. Ellos forman parte de ese 10-15% del total de 'menas' que llegan al territorio que opta por interrumpir su proyecto migratorio inicial para instalarse. La mayoría, tras unas semanas en los recursos de acogida de emergencia, los abandonan y siguen su camino.

Ahora tienen 20 y 21 años y están estudiando. Khalil está cursando un grado medio de Instalador Electricista y en su tiempo libre juega como portero en el club de fútbol de Trintxerpe. Después de hacer dos años de cocina ahora Abdellah estudia un grado medio de Auxiliar de Enfermería, aunque cuando la edad se lo permita quiere sacarse el carnet de conductor de autobuses. Viven en pisos de alquiler que comparten con otros inquilinos y que pagan gracias a la ayuda económica que reciben de la Diputación hasta los 23 años.

La cifra 699 menores no acompañados llegaron a Gipuzkoa durante el año pasado. Se trata de una cifra récord que triplica los datos de llegadas del año 2015. No obstante, la mayoría están en tránsito y tras unas semanas en el recurso de acogida de emergencia deciden marcharse. Al finalizar el 2018 los servicios forales atendían a 133 menores extranjeros en sus centros.

Admiten que el camino hasta la posición en la que se encuentran ahora ha sido duro. «Estar sin la familia se lleva muy mal», dice el marfileño, que colabora con la asociación Pluralidad con África. «Nos juntamos, hacemos comidas típicas de nuestros países, hablamos de nuestra situación… es una forma de sentirnos en familia», explica. Abdellah tiene la suerte de que uno de sus hermanos vive en Villabona, pero sigue sufriendo cuando habla con sus padres en fechas señaladas, como el Ramadán o la fiesta del cordero. «Les llamas y oyes el ruido de la gente, la fiesta, los niños… Es como si alguien de aquí se va fuera y no puede volver a casa por Navidad. Me da mucha pena», reconoce.

El viaje de este tangerino empezó con una mentira que aún le duele pero que fue su billete de salida. Cuenta que desde su casa se puede ver Tarifa, y él tenía claro que algún día tenía que llegar al otro lado del mar. Un día salió del colegio y se acercó a unos chicos que estaban en la playa. Estos le ofrecieron cruzar a España gratis esa misma noche. «Mis padres no me dejaban irme de casa. Soy el menor de diez hermanos y otros tres ya se habían marchado. Le dije a mi madre que tenía que ir a casa de un amigo a por un libro para estudiar porque al día siguiente tenía examen. Es la única razón por la que me dejó salir de noche. Lo que ella no sabía es que me iba a cruzar el Estrecho y que no iba a volver».

Esa noche se montó en una embarcación con otras tres personas. «Tenía mucho miedo. No solo por cruzar, sino por si me pillaba la policía marroquí, y me oriné encima». Cuatro horas después llegó a las costas de Cádiz. «Tuve suerte. Lo intenté una vez y llegué. Conozco a muchos que lo intentan una, dos, diez veces, y no lo consiguen», asegura.

El de Costa de Marfil prefiere no recordar cómo salió de casa, aunque por sus palabras se atisba que su viaje hasta alcanzar la península fue mucho más largo y complicado que el de Abdellah. Solo explica que la policía francesa le interceptó en un tren tratando de llegar a París y al ser menor fue derivado a los servicios de atención a la infancia de la Diputación de Gipuzkoa.

La tierra prometida

¿Qué es lo que lleva a estos niños a abandonar sus casas para buscarse la vida por su cuenta? «En Marruecos la gente que tiene títulos trabaja en la obra o regenta una tienda. Si quieres ser alguien, tienes que tener dinero», explica Abdellah. «Europa es como la tierra prometida», afirma Khalil. «Los niños de aquí no se plantean irse de sus casas porque la mayoría tienen todo lo que necesitan, pero nosotros no tenemos ningún futuro», añade.

Khalil estudia un grado medio de instalador electricista.

Con esa premisa llegaron ellos dos hace años a Gipuzkoa. Como todos los menores que recalan solos, fueron acogidos en el recurso de Uba de Donostia, que la pasada semana fue noticia después de que el Ararteko emitiera una resolución recomendando a la Diputación tomar medidas para mejorar la atención de los chavales en el centro, que desde hace meses se ha visto desbordado por el aumento de llegadas de 'menas' al territorio. El año pasado fueron un total de 699 chavales, lo que ha saturado ese y otros recursos de la red. Khalil y Abdellah reconocen que cuando ellos llegaron a Uba no tuvieron ese problema.

Tras las primeras semanas fueron derivados a uno de los pisos que pertenecen al sistema foral de protección a la infancia. Estos se dividen en tres tipos: programa básico de emancipación, para menores en situación normalizada; programa especializado de emancipación, dirigido a menores con problemas de conducta; y el programa especializado intensivo de emancipación, donde se acoge a menores con graves problemas de conducta. Tanto Khalil como Abdellah entraron en el programa básico, en una vivienda de Urretxu con diez plazas especializada en la acogida de menores extranjeros entre los 13 y los 18 años. La responsable de ese centro era Naia Picón, una de las educadoras del sistema foral. «Estos chicos salen de sus países sin nada y quieren desarrollarse aquí. Hay que darles una oportunidad y ayudarles, no solo desde las instituciones, también desde la sociedad, a la que corresponde crear un mundo más intercultural», reclama.

Ambos jóvenes se sienten muy integrados en la comunidad guipuzcoana. Tienen amigos, pareja, compañeros de piso y de estudios... Sin embargo, no son ajenos a la opinión general que se ha construido en torno a la figura de los 'menas'. «Que venimos a delinquir y a vivir de las ayudas», dice Abdellah al instante. Una afirmación con la que no se identifica y que le molesta. «Lo peor es que nos meten a todos en el mismo saco y no nos podemos defender», se queja, aunque reconoce que hay otros chavales extranjeros que se ocupan de alimentar esa mala fama con sus actos. «¿Por qué lo hacen? Con todo lo que les ofrecen... Me da mucha rabia, nunca lo he entendido y perjudica a gente como nosotros que lo único que queremos es estudiar y construir un futuro aquí», afirma.

Abdellah estudia Enfermería, pero quiere ser conductor de bus.

«El rechazo es mayor hacia los chavales de origen marroquí», apostilla la educadora mientras Abdellah asiente. «Bueno, la gente piensa que los subsaharianos somos analfabetos, que no hemos ido al colegio en nuestra vida», asegura Khalil. «Alguna vez que he respondido correctamente a una pregunta del profesor los compañeros me miran alucinados», confiesa entre risas.

El boca a boca

La llegada de menores extranjeros no acompañados a Gipuzkoa se ha disparado desde 2015. Ese año se registraron 195 nuevos 'menas', mientras que en el 2018 se alcanzó el récord con 699 adolescentes atendidos por los servicios forales. ¿A qué se debe ese aumento? En el caso de los menores subsaharianos, Khalil asegura que una de las razones principales es que «Gipuzkoa es un punto estratégico para llegar hasta Francia. Allí ya hay toda una comunidad subsahariana desde hace años que ya va por la quinta generación», afirma el marfileño.

No obstante, la mayoría de los 'menas' que llegan al territorio son de origen marroquí -más del 60%-. Abdellah asegura que «el boca a boca hace mucho. Conocemos hermanos, amigos que ya han subido y que nos cuentan su experiencia y nos animan a venir». El marfileño añade un aspecto muy importante. «Es mucho más fácil regular tu situación siendo menor de edad, por eso venimos antes de cumplir los 18 años».

Ninguno se plantea dejar Gipuzkoa por el momento. Su proyecto a corto plazo pasa por lograr los títulos que están cursando y poder empezar a trabajar. «Ahora no pienso en ir a Francia, y tampoco en volver a mi país. Estoy feliz aquí, me siento muy integrado», dice Khalil. En su caso el fútbol ha sido clave para favorecer su inclusión en la sociedad. «He jugado en el Antiguoko, el Hernani y el Trintxerpe, y en todos me han ayudado mucho, más allá del terreno de juego. Los entrenadores y las familias se han portado muy bien conmigo», asegura. Abdellah quiere construir un futuro en Gipuzkoa, y asegura que si vuelve a casa «será solo de vacaciones, para visitar a mis padres, que no me ven desde que me fui con 13 años a por ese libro para estudiar».