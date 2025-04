Una cartera que impide el robo de las tarjetas

Viernes, 11 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

El mundo del crimen avanza, por desgracia, a una velocidad frenética Los avances a ese lado de la ley van siempre un paso por delante y cada vez se está popularizando más un método de robo mediante el cual los ladrones son capaces de extraer los datos de la tarjeta que llevas en la cartera a través de un dispositivo. Te pueden vaciar la tarjeta sin siquiera tocarte.

Por eso, es necesario que los sistemas antirrobo avancen también al mismo ritmo y en eso tiene la mente puesta Dianor, el grupo compuesto por tres mexicanas: Joselyn Cruz, Genesis Zamora y Adriana Cristina Chacón, que presentaron una cartera que por solo 40 euros te ofrece toda la seguridad para evitar este tipo de robos a través de un sistema inhibidor pionero.

Las tres sorprendieron cuando se desmarcaron con una presentación en inglés agil y dinámica que les hizo acreedoras del primer premio en su categoría, consistente en un viaje a Canadá. «Por desgracia, el 35 % de las personas ha sufrido un robo en México» y presentaron Dianor como «el valor de la seguridad». La cartera estará en el mercado por 40 euros y está fabricada de forma totalmente sostenible.

Han comenzado ya a darle visibilidad a través de las redes sociales y en México se podrá comprar en los centros comerciales y en el resto del mundo, a través de Internet.

La cooperativa que han creado para la fabricación de su producto «garantiza todos los principios en los que se basa el modelo cooperativo». No obstante, explicaron que les costó encontrar miembros para formar la cooperativa porque «en México el modelo cooperativo no está muy extendido y la gente no lo conoce». Por eso, se fueron a León, donde se produce muchísima piel «y estuvimos buscando a las personas que ahora están trabajando en el proyecto».

