«Nos han cancelado muchas comidas»

Era suficiente asomarse por la ventana y buscar la montaña más cercana para comprobar que el invierno ha llegado a Gipuzkoa a todos los efectos. ... Como cada vez que llega un temporal de estas características, el interior del territorio fue la zona que más varió su paisaje. En este caso, las carreteras se cubrieron de un manto de nieve, las cumbres se tiñeron de blanco y, para gozo de los más pequeños, las plazas se convirtieron en un patio de juegos improvisado. Las nevadas más intensas se registraron de madrugada y a primera hora de la mañana de este viernes. Azotaron con fuerza las carreteras que conectan el alto de Mandubia con los municipios cercanos, un hecho que ha alterado la agenda de fin de semana del conocido restaurante Mandubiko Benta.

«Hemos tenido que cancelar muchas comidas por la nieve este fin de semana. Nos ha llamado mucha gente avisando de que no iban a venir por precaución, porque no sabían si iban a poder llegar», confiesa Presen Lasa, dueña del establecimiento. El alto de Mandubia quedó totalmente cubierto por un manto blanco debido a las intensas nevadas de ayer. «Antes de las nueve estaba nevando con muchísima fuerza. Nos ha sorprendido que la nieve haya llegado antes que otros años, pero sobre todo nos ha asombrado la intensidad». Los copos cuajaron a media mañana y la carretera que sube al restaurante entre Beasain y Azpeitia quedó cortada entre las 9.00 y las 11.00 horas. «Hemos tenido un cuarto de clientela de lo que solemos tener para un viernes normal», aseguraba Lasa.

Ampliar Trabajadores del Ayuntamiento de Berastegi completan sus labores en el municipio. Iñigo Royo

La estampa invernal podía observarse también en otras zonas del interior de Gipuzkoa. Los altos que rodean Tolosa se han cubierto de nieve este fin de semana y en la propia villa papelera llegaron a caer algunos copos ayer por la mañana, aunque no llegó a cuajar. Los paisajes dominados por el blanco iban apareciendo a medida que se ascendían metros. En Elduain, los campos amanecieron ayer cubiertos de nieve y las calles aún conservan restos.

Normalidad a pesar de la nieve

Berastegi, cerca de la muga con el territorio navarro, es uno de los municipios donde la nieve aparece con mayor frecuencia durante los inviernos guipuzcoanos. Esta vez no ha sido una excepción. Una copiosa nevada dejó paisajes invernales antes de lo habitual. Pese a que los tejados y los terrenos de los alrededores quedaron cubiertos por la nieve, la vida en Berastegi no se vio alterada por el temporal. La labor de los quitanieves permitió que las carreteras quedaran limpias durante todo el día. «Las nevadas más fuertes han sido a las seis y a las diez de la mañana, hemos tenido tiempo para limpiar las carreteras», confirmaba un trabajador del Ayuntamiento de Berastegi. «Las zonas más altas, donde están algunos baserris, se han limpiado con la ayuda de un tractor, y la parte del centro del pueblo y las carreteras con los quitanieves», agregaba.

En la plaza y en el exterior del colegio algunos niños apuraban los últimos restos de nieve para jugar. Aquellos que salieron a aprovechar la mañana se resguardaban del frío –las temperaturas rozaron los 0 grados– en el calor de los bares. «Solemos tener más gente cuando nieva porque salen a la calle a jugar con los hijos o simplemente a ver la nieve», indicaba una trabajadora de un bar de Berastegi, residente en el municipio navarro de Leitza. «Yo no he podido sacar el coche del garaje porque lo tengo en cuesta y no he podido subir con la nieve, pero hemos podido llegar bien con el todoterreno».

Ampliar Un panadero hace su entrega ayer en un establecimiento de Berastegi. Iñigo Royo

Aunque la mayoría de negocios y trabajadores pudieron completar su jornada con normalidad, algún vecino tuvo que posponer sus compromisos. «Iba a ir a la peluquería pero no ha abierto. La peluquera vive en Lekunberri y me ha llamado para decirme que tenía que cancelar la cita porque no podía llegar», contaba un vecino de la localidad.

Con la peor parte del temporal superada, durante el fin de semana todavía se podrá disfrutar de la nieve en algunos puntos del territorio. La cota sube hoy a los 1.500 metros y la intensidad de las precipitaciones remitirá por el día, aunque es posible que se produzcan de madrugada. Las temperaturas, en cambio, seguirán siendo frías y apenas superarán los 10 grados en el territorio.