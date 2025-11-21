Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La entrada al restaurante Mandubiko Benta, totalmente cubierta de nieve.

«Nos han cancelado muchas comidas»

Temporal ·

Aunque no ha causado afecciones importantes, la temprana aparición de la nieve ha trastocado la agenda de fin de semana de varios establecimientos

Martin Ruiz Egaña

Berastegi

Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:41

Comenta

Era suficiente asomarse por la ventana y buscar la montaña más cercana para comprobar que el invierno ha llegado a Gipuzkoa a todos los efectos. ... Como cada vez que llega un temporal de estas características, el interior del territorio fue la zona que más varió su paisaje. En este caso, las carreteras se cubrieron de un manto de nieve, las cumbres se tiñeron de blanco y, para gozo de los más pequeños, las plazas se convirtieron en un patio de juegos improvisado. Las nevadas más intensas se registraron de madrugada y a primera hora de la mañana de este viernes. Azotaron con fuerza las carreteras que conectan el alto de Mandubia con los municipios cercanos, un hecho que ha alterado la agenda de fin de semana del conocido restaurante Mandubiko Benta.

