Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»

Un vídeo del archivo de Televisión Española muestra al detalle cómo era el popular camping conocido por sus preciosas vistas al mar y a la playa de Zarautz en la década de 1970

M. S.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 07:31

Comenta

Un vídeo del archivo de Televisión Española en el que se pueden ver imágenes de uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años ha sido compartido recientemente en redes sociales, despertando la curiosidad de varios usuarios.

Se trata de varias imágenes del popular camping de Zarautz, conocido por sus preciosas vistas al mar y a la playa, en la década de 1970. El vídeo grabado por RTVE, subido por la cuenta, 'España fotos de ayer' y por la propia cuenta del Gran Camping de Zarautz, ubicado en la colina de Talai Mendi, han sido los encargados de compartir las imágenes en las que se pueden ver sorprendentes caravanas y coches de la época en los que llegaban familias y amigos.

En las imágenes puede verse su amplio terreno, así como a varios grupos de jóvenes disfrutando del verano en el camping, así como una bandera que llama la atención, la de Irak. Ya que la década de los 70 se caracterizó por el conflicto árabe-israelí y por ser la etapa final de la guerra de Vietnam.

60 años del camping de Zarautz

«Una maravilla antes y ahora», comentaba una usuaria sobre el camping fundado en julio de 1964 y que solía abrir solo en los meses de verano, hasta que pasó a funcionar todo el año, gracias a la decisión de sus fundadores y socios. «Mi tía tuvo muchos años una caravana grande en esa misma zona, pero en los años 80», revelaba otra usuaria.

«Yo lo visito desde los años 90, llegué con las primeras oleadas de catalanes surfistas», admitía otra usuaria sobre el camping que el año pasado celebró su 60 aniversario. Un proyecto familiar ubicado en un lugar histórico de Zarautz, donde solían encenderse las hogueras para avisar de las ballenas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  2. 2 El significado de los tapones verdes que empiezan a verse en las ruedas: qué significan realmente
  3. 3

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  4. 4

    Un preso de ETA anuncia su salida del colectivo oficial EPPK y critica los pactos con la Justicia para evitar condenas
  5. 5 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  6. 6 Una empresa de San Sebastián lanza una oferta de empleo con sueldos de 3.800 euros en su búsqueda de investigadores
  7. 7

    Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Un piso de 30 metros en el centro de San Sebastián por 1.300 euros al mes, entre lo más visto del día en Idealista
  10. 10

    Esteban se defiende: «El PNV no está implicado en la trama y no he visto en mi vida al señor Cachón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»

Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora»