Así era uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años: «Una maravilla antes y ahora» Un vídeo del archivo de Televisión Española muestra al detalle cómo era el popular camping conocido por sus preciosas vistas al mar y a la playa de Zarautz en la década de 1970

Un vídeo del archivo de Televisión Española en el que se pueden ver imágenes de uno de los campings más famosos de Gipuzkoa hace 50 años ha sido compartido recientemente en redes sociales, despertando la curiosidad de varios usuarios.

Se trata de varias imágenes del popular camping de Zarautz, conocido por sus preciosas vistas al mar y a la playa, en la década de 1970. El vídeo grabado por RTVE, subido por la cuenta, 'España fotos de ayer' y por la propia cuenta del Gran Camping de Zarautz, ubicado en la colina de Talai Mendi, han sido los encargados de compartir las imágenes en las que se pueden ver sorprendentes caravanas y coches de la época en los que llegaban familias y amigos.

En las imágenes puede verse su amplio terreno, así como a varios grupos de jóvenes disfrutando del verano en el camping, así como una bandera que llama la atención, la de Irak. Ya que la década de los 70 se caracterizó por el conflicto árabe-israelí y por ser la etapa final de la guerra de Vietnam.

60 años del camping de Zarautz

«Una maravilla antes y ahora», comentaba una usuaria sobre el camping fundado en julio de 1964 y que solía abrir solo en los meses de verano, hasta que pasó a funcionar todo el año, gracias a la decisión de sus fundadores y socios. «Mi tía tuvo muchos años una caravana grande en esa misma zona, pero en los años 80», revelaba otra usuaria.

«Yo lo visito desde los años 90, llegué con las primeras oleadas de catalanes surfistas», admitía otra usuaria sobre el camping que el año pasado celebró su 60 aniversario. Un proyecto familiar ubicado en un lugar histórico de Zarautz, donde solían encenderse las hogueras para avisar de las ballenas.