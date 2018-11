Los campeones de Zubieta

Imposible. Esa es la barrera verbal a la que se enfrentan las personas que sufren una discapacidad intelectual cuando expresan su deseo de hacer algo que, a priori, está lejos de su alcance. Una barrera levantada ladrillo a ladrillo por su entorno social, muchas veces por miedo a que sufran una decepción o a que les hagan daño, que este colectivo trata continuamente de derribar. Y lo consiguen. Porque lo imposible puede ser una barrera, pero desde luego no es un límite.

Que se lo digan si no a los 22 integrantes del equipo de fútbol de la Real Sociedad que compiten en LaLiga Genuine, un campeonato creado para personas con discapacidad intelectual que este año afronta su segunda edición. Ellos que en el cole se quedaban sin jugar porque no les escogían para formar equipo, ahora presumen con orgullo de jugar en la Real Sociedad. Y lo hacen con muchísima responsabilidad y, lo que es más importante, como una parte más del club. Esta iniciativa, impulsada por la Fundación Real Sociedad y Atzegi, la asociación guipuzcoana de ayuda a personas con discapacidad intelectual, persigue fomentar la inclusión de este colectivo a través del deporte, en este caso con el valor añadido que supone contar con el respaldo del club txuri urdin.

Cada sábado las instalaciones de Zubieta, la ciudad deportiva de la Real Sociedad, se revolucionan con la llegada de sus 'genuinos' jugadores. La ilusión y la emoción que sienten por entrenar son incontenibles, y entre gritos de '¡Gora Erreala!, ¡Aupa equipo!', saltan al verde. Entre ellos esta Iosu Zabache, con una sonrisa de oreja a oreja. Este joven donostiarra de 21 años y con síndrome de Down asegura que su ilusión es «meter muchos goles», aunque sea defensa.

Reconoce que cuando le dijeron que iba a formar parte del equipo Genuine lloró de la emoción. Errealzale de corazón, su madre no ha tenido más remedio que hacerse socia para acompañarle a todos los partidos de Anoeta. Nunca falla. Incluso es uno de los protagonistas del vídeo en el que se promociona el nuevo himno del club. Pero no solo disfruta del fútbol. También hace teatro, «el año pasado canté el 'Vivir así es morir de amor' en el teatro Victoria Eugenia», y está aprendiendo a tocar el piano con una profesora particular. La primera canción que ha aprendido ha sido, por supuesto, el 'Txuri-urdin'. Tras acabar el cole está formándose a través de la iniciativa Pauso Berriak, impulsada por Atzegi y Gureak, que apuesta por la incorporación de personas con discapacidad intelectual en puestos de trabajo que faciliten su desarrollo personal y social. «Mi sueño es trabajar en la tienda de la Real Sociedad», confiesa.

Mientras estira en la banda, un equipo de chicos de las categorías inferiores de la Real pasa junto a él. Les choca la mano e intercambia unas palabras con ellos. Porque también son sus compañeros. «No somos diferentes a ellos, somos iguales», afirma. De hecho, entrenan en el mismo campo y visten la misma equipación. Un ladrillo menos en la barrera de lo imposible.

Cuestión de valores

Aunque pelean y compiten sobre el césped, los valores que más importan para el entrenador, Egoitz Ugartemendia, son la buena actitud, el compañerismo y el respeto. «Nos ayudamos entre todos. Hay gente muy joven y yo les intento echar una mano», afirma acalorado tras uno de los ejercicios Aritz Larburu, que juega de centrocampista. Este es su primer año en el equipo y ha sido convocado para el primer partido. «Para nosotros es muy importante ser un equipo más del club, sentirnos parte de él», confiesa este oriotarra, que lleva desde los 19 años trabajando en los talleres de Gureak, donde ha realizado labores de fábrica y también ha ejercido de camarero.

En la alineación de ese primer partido también estará Leire Esnal. El equipo Genuine no hace distinciones por sexo, y en sus filas cuenta con dos mujeres. «En todos los deportes se les hace de menos a las chicas, pero yo aquí soy una más», asegura esta joven de 19 años, vecina de Zumaia, a quien jugar en la Real le ha traído alguna que otra discusión con su tío, que es del Athletic. Este no es además su primer logro deportivo, ya que hace unos años fue «campeona de Gipuzkoa de pelota pala». Se reconoce culo inquieto, tiene un grado medio en comercio y almacén y ahora se está sacando la ESO. Lo que más ilusión le hace son los viajes con el equipo, «porque llevo cuatro años sin viajar a ningún lado y tengo muchas ganas».

En muchos de esos desplazamientos y en todos los entrenamientos hay un grupo que siempre acompaña al equipo. Son sus familiares y amigos, sus mayores fans, que no pueden ocultar el orgullo que sienten al verles jugar. Tampoco quieren, porque saben lo complicado que ha sido el camino hasta llegar aquí. «El recorrido es duro, hemos sufrido mucho, no hay por qué negarlo, y ya es hora de que estos chicos y chicas reciban lo que merecen», afirma Iñaki Chivite, padre de Iñaki, uno de los jugadores del equipo Genuine. Él mismo reconoce que su hijo le ha demostrado que es mucho más capaz de lo que él pensaba. «Ni siquiera imaginaba que iba a poder ir solo en autobús alguna vez, y ahora tiene su propio trabajo. Nos dan lecciones de superación constantemente». Una de las más importantes para su hijo Iñaki es que por primera vez ha podido superar en algo a sus dos hermanos, ambos buenos deportistas. «Es que él juega en la Real», remarca su padre.

Para estos chicos ser parte del club txuri-urdin es «diferenciarles en positivo, algo nuevo para ellos. Se sienten iguales a los demás, tienen sus propios éxitos y lo más importante, se sienten reconocidos», explica Isabel García, que no se pierde ni un partido de su hijo Ibon. El año pasado viajó a Salou, Mallorca y Vigo, y reconoce que la competición dista mucho de lo que se vive en el fútbol convencional. «Existe un hermanamiento muy sano entre las aficiones, porque lo importante al fin y al cabo es que ellos disfruten jugando. Incluso aplaudimos los goles de otros equipos», cuenta Isabel.

Un 'fair play' que también se vive dentro del campo, como aquella ocasión en la que «un equipo recién formado que apenas había entrenado estaba siendo goleado, y los propios jugadores del otro equipo se dejaron meter un gol. En esta liga los valores son mucho más importantes que la competición», afirma Isabel. Porque diga lo que diga el marcador, este equipo nunca pierde. Son los campeones de Zubieta y de la Real Sociedad.