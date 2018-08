«Campañas como el 'No es no' no sirven para nada» Aseguran que las vías para enviar estos mensajes no son las idóneas y provocan que estos lleguen al destinatario equivocado A. S. J. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 26 agosto 2018, 08:11

Aroa lleva una pulsera morada en su muñeca derecha. Es una de las que el Ayuntamiento de Donostia repartió durante la Semana Grande con el lema 'No es no, Ez da ez'. «Me la dio mi hermano y me la puse», dice ella, restándole importancia. Tras las siete denuncias por delitos contra la libertad sexual registradas por mujeres en estas últimas fiestas surge la incógnita sobre si las campañas de sensibilización que se presentan en todas las fiestas de Euskadi tienen efecto en los jóvenes, a los que están dirigidas prioritariamente. La respuesta es clara. «No. No sirven para nada. Son un eslogan que suena bien pero que no cumple su objetivo». Opinión que comparten estos cuatro adolescentes guipuzcoanos.

¿Por qué? ¿Qué falla en la transmisión de ese mensaje? «Pues que se envía a través de unos canales que no llegan hasta nosotros», explican. «Yo reconozco que ni había escuchado que existía la campaña», señala Lucía. Tampoco que había puntos morados, espacios destinados a facilitar información y atención a las jóvenes durante las fiestas. El mensaje, por tanto, llega al destinatario equivocado. Un problema de comunicación que invita cuanto menos a reflexionar.

De lo que sí se enteraron estos jóvenes es de la cancelación de la 'disko festa' el último sábado de la Aste Nagusia, decisión que adoptó el Ayuntamiento donostiarra tras conocer dos nuevas denuncias de tocamientos en las inmediaciones de la fiesta, que se sumaban a la agresión sexual a la menor ocurrida días antes. «A mí me pareció mal. No creo que la solución sea cancelar una fiesta, sino reforzar la seguridad en la zona», opina Ignacio. «Pero se hizo por respeto a las chicas que habían sufrido abusos», defiende Lucía.

Lo cierto es que se ha suscitado un debate sobre la posible cancelación de esta fiesta también el año que viene. Tanto Aroa como Lucía reconocen que es un lugar donde se dan conductas sexistas continuamente. «Donde más veces me he sentido agredida por comentarios o actuaciones machistas es en la 'disko festa'», afirma Lucía. «El problema es que dejan entrar a todo el mundo, no hay filtro, y hay tanta gente y tanto ruido que muchas veces te tocan el culo y no puedes saber ni quién ha sido», explica Aroa. Nicolás denuncia otro problema de esta fiesta, y es que «hay niños incluso de 12 y 13 años que se emborrachan y van allí. Deberían controlar la edad de quienes van».