Campanadas que evitan tormentas Los azkoitiarras cumplieron con la tradición. Centenares de azkoitiarras cumplieron una tradición de casi 500 años y tocaron la campana de la ermita de San Martín JOAQUIN SUDUPE AZKOITIA. Lunes, 12 noviembre 2018, 07:54

Centenares de azkoitiarras cumplieron una tradición que cumple ya 461 años y acudieron a tocar la campana de la ermita de San Martín, para conjurar a las tormentas y evitar un desastre climatológico como el que ocurrió en el verano de 1555.

Desde las nueve de la mañana y hasta las nueve de la noche hubo colas para tañer la campana de la ermita que se erige sobre una colina estratégica que domina el municipio. La primera referencia escrita a la ermita es del año de la fundación de Azkoitia, 1324, aunque los vestigios arqueológicos nos llevan más atrás pues en esa ubicación se desenterraron urnas de incineración de los siglos VI y VII.

La tradición de tocar la campana se inició cuando el verano de 1555 una súbita tormenta de devastador pedrisco dejaba sin cosecha a una comunidad agrícola, destruía una treintena de caseríos y causaba considerables daños a numerosas casas de la zona. Juzgaron entonces que la desgracia era un castigo por los pecados de la comunidad y al ver que los conjuros para prevenir temporales no se habían hecho a tiempo, que la campanas de advertencia se habían tocado tarde y que desde la puerta de la parroquia no se veía toda la jurisdicción, tomaron medidas. Decidieron que la ermita era un lugar adecuado desde el que se avistaba todo el término y colocaron un sacerdote para celebrar misa diaria, hubiera o no nubes sospechosas, y advertir a la población de la tormenta tañendo la campana. Aunque las fórmulas fueron evolucionando hasta desaparecer aquellos 'conjuros de nubes', 461 años después, los azkoitiarras rememoran aquellos ritos mágicos para implorar protección ante el mal tiempo.