Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa

La situación de las carreteras en Gipuzkoa se ha complicado en la tarde de este lunes por un camión incendiado en Getaria y dos accidentes, uno en Andoain y otro en Lasarte, en un plazo de apenas media hora.

Por un lado, un camión incendiado provoca retenciones de en torno a dos kilómetros en la AP-8 a la altura de Getaria sentido Bilbao. La avería de este vehículo que ha ardido ha provocado el cierre de uno de los carriles en ese punto de la autopista que une Donostia con Bilbao y eso está generando problemas para la fluidez del tráfico. La Ertzaintza se apura en la retirada del camión con el fin de poder restablecer la normalidad en la circulación de la A-8.

Además, una colisión entre un camión y un turismo a la altura del túnel de Atorrasagasti, en la A-15 en Andoain sentido Pamplona, está obstaculizando el carril izquierdo y provoca retenciones de dos kilómetros. No se han registrado heridos.

Por último, otra colisión, en este caso de dos vehículos, ha provocado otro siniestro con el resultado de una persona asistida en Lasarte, en el punto kilométrico 450 de la N-1 sentido Vitoria-Gasteiz. Se ha cerrado el carril derecho y también ha originado retenciones de dos kilómetros.

Hasta primera hora de la tarde, la jornada se estaba desarronllado con cierta normalidad en las carreteras guipuzcoanas en este primer lunes de noviembre, con la excepción de otro accidente registrado a primera hora de la mañana en Irun. Se ha producido en el punto kilométrico 14 de la GI-636 Pk 14, en la localidad fronteriza sentido Francia y ha provocado algunas complicaciones de tráfico.