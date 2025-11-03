Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
Punto de la autopista donde ha ardido un camión Trafikoa

Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa

El vehículo, en llamas a causa de una avería, ha provocado el cierre de un carril en la autopista AP-8 en Getaria y los siniestros se han producido en Andoain y Lasarte, con una persona asistida

Á.L.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:30

Comenta

La situación de las carreteras en Gipuzkoa se ha complicado en la tarde de este lunes por un camión incendiado en Getaria y dos accidentes, uno en Andoain y otro en Lasarte, en un plazo de apenas media hora.

Por un lado, un camión incendiado provoca retenciones de en torno a dos kilómetros en la AP-8 a la altura de Getaria sentido Bilbao. La avería de este vehículo que ha ardido ha provocado el cierre de uno de los carriles en ese punto de la autopista que une Donostia con Bilbao y eso está generando problemas para la fluidez del tráfico. La Ertzaintza se apura en la retirada del camión con el fin de poder restablecer la normalidad en la circulación de la A-8.

Además, una colisión entre un camión y un turismo a la altura del túnel de Atorrasagasti, en la A-15 en Andoain sentido Pamplona, está obstaculizando el carril izquierdo y provoca retenciones de dos kilómetros. No se han registrado heridos.

Por último, otra colisión, en este caso de dos vehículos, ha provocado otro siniestro con el resultado de una persona asistida en Lasarte, en el punto kilométrico 450 de la N-1 sentido Vitoria-Gasteiz. Se ha cerrado el carril derecho y también ha originado retenciones de dos kilómetros.

Hasta primera hora de la tarde, la jornada se estaba desarronllado con cierta normalidad en las carreteras guipuzcoanas en este primer lunes de noviembre, con la excepción de otro accidente registrado a primera hora de la mañana en Irun. Se ha producido en el punto kilométrico 14 de la GI-636 Pk 14, en la localidad fronteriza sentido Francia y ha provocado algunas complicaciones de tráfico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  2. 2 Investigan a un hombre tras darse a la fuga en un control de alcoholemia en Zumarraga
  3. 3 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Así envejece Gipuzkoa. Consulta la evolución en tu municipio
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  8. 8 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  9. 9 Claudia, la madre de familia que ha dejado atrás su vida para mudarse a una aldea en Galicia: «He encontrado mi lugar en el mundo»
  10. 10

    El tráfico de cocaína se dispara en la ruta por Irun a Francia a niveles «nunca vistos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa

Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa