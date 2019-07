El Camino de Santiago se sumerge en el Cantábrico 00:30 Iker Yraolagoitia junto a los monolitos que colocarán en el 'Camino de Santiagua' para guiar a los 'peregrinosubs'. / Mikel Askasibar El eibarrés Iker Yraolagoitia, junto con otros tres buzos, inaugurará el próximo 25 de julio el 'Camino de Santiagua'. El nuevo itinerario de la Ruta Jacobea combina el buceo y el trekking con el objetivo de regenerar la vida en el mar Cantábrico GARAZI REZABAL Jueves, 18 julio 2019, 13:22

'Camino de Santiagua'. Así ha sido bautizado el nuevo itinerario del Camino de Santiago que combina el buceo con el trekking y que el eibarrés Iker Yraolagoitia inaugurará el próximo 25 de julio, precisamente el día de Santiago. Yraolagoitia será el primer guipuzcoano en realizar esta singular ruta que ha ayudado a crear con el objetivo prioritario de regenerar la vida en el mar Cantábrico. Pero no estará solo. El guipuzcoano irá acompañado de sus compañeros vizcaínos Adolfo Rodríguez y Nekane Fernández y de la asturiana Deva Prendes, tres «locos del buceo y del mar».

Con un total de 21 etapas programadas, los buceadores ejecutarán la primera fase de su aventura hacia la capital gallega desde Hondarribia del 25 al 28 de julio, día en el que pisarán Bilbao. «Volveremos a casa para hacer un parón; tenemos que trabajar», explica Yraolagoitia. La segunda fase de la expedición la iniciarán el 4 de agosto, domingo, con el objetivo de llegar el 24 de agosto a Santiago, siempre que las mareas, las corrientes y las resacas lo permitan. «No sé cuánto tardaremos exactamente, pero, tarde o temprano, llegaremos sí o sí», asegura con confianza el eibarrés.

El término 'Peregrinosub' Además de crear el término 'Camino de Santaiagua', Yraolagoitia y el equipo que lo acompaña también han acuñado el término 'peregrinosub'. «Queremos crear el 'peregrinosub' para que quien quiera hacer el 'Camino de Santiagua' sepa que no va a tener ningún problema», aclara el eibarrés. «Queremos que se identifiquen como 'peregrinosubs', que sepan que van a tener su propia credencial y que tendrán el camino marcado exclusivamente para ellos tanto en tierra como debajo del mar».

Este itinerario que intentarán homologar no solo implica sumar nuevas etapas al Camino, también supone la creación de una nueva credencial, la del 'peregrinosub', que se podrá sellar durante todo el 'Camino de Santiagua'. «Todavía no está claro si cuando lleguemos a Santiago nos darán la compostelana, pero sí que tendremos nuestro particular librito durante todo el camino, que podremos sellar como hace cualquier peregrino», apunta el guipuzcoano.

Con estas 21 nuevas etapas y la singular credencial del 'peregrinosub', Yraolagoitia y el equipo que lo acompaña buscan, principalmente, reivindicar la riqueza del mar Cantábrico para, así, intentar crear más reservas marítimas en dicha zona. «El mar Mediterráneo tiene sus peculiaridades, pero es innegable que el Cantábrico también es espectacular, con un tipo de flora y fauna increíbles», asegura el eibarrés. Yraolagoitia denuncia que «los pesqueros han arrasado todo el fondo durante muchos años» y apunta que es muy importante «regenerar la vida en el Cantábrico. Y qué mejor manera de concienciar a la gente que el Camino de Santiago, que mueve montañas». Y mares...

30 minutos de buceo al día

Todo está planificado. Con la ayuda de los 23 clubes y centros que colaboran en el proyecto, el eibarrés y sus compañeros tratarán de bucear entre 30 y 40 minutos diarios y realizar entre 10 y 12 kilómetros de trekking. «En cada etapa uno de los centros o clubes de buceo que nos apoya nos recoge en tierra para llevarnos al punto de sumersión ya establecido», explica Yraolagoitia. Una vez terminado el buceo, los buzos volverán a la embarcación para ser trasladados a la superficie, desde donde, «tras descansar el tiempo necesario» empezarán con el trekking. Durante todas las etapas les acompañará una furgoneta en la que transportarán las mochilas mientras estén buceando. Además, en el vehículo dispondrán de todos los alimentos necesarios para la dieta que han planificado para el Camino. «La cerveza, el vino blanco y la mariscada tendrán que esperar a Santiago de Compostela», bromea Yraolagoitia.

Tras la media hora de buceo, el descanso en tierra es «crucial» para los buzos si quieren evitar la enfermedad descompresiva, dolencia que más temen los aficionados al submarinismo. «Cuando comenzamos a sumergirnos en el agua, a partir de ciertas presiones, el nitrógeno del aire que respiramos se diluye en la sangre. Así se crean pequeñas burbujas de nitrógeno y existe el peligro de que se formen trombos», explica. «Si descansamos dos o tres horas en superficie antes de comenzar con el trekking ayudamos a nuestro cuerpo a expulsar dicho nitrógeno y prevenir así problemas que pueden ser muy graves», añade.

Arrancarán el itinerario de 21 etapas en Hondarribia y esperan llegar a Santiago en poco menos de un mes

«¿A quién no le gustaría ser el primero? Con o sin confirmación del Gobierno, seguiremos con el plan»

Con el fin de evitar 'el ataque de presión', los cuatro participantes han estado buceando todos los fines de semana desde mayo «para que el cuerpo se acostumbre al nitrógeno». Pero este no es el único entrenamiento que está realizando el eibarrés para preparar el 'Camino de Santiagua'. Muy aficionado al deporte, acude frecuentemente al gimnasio y lleva dos meses caminando una hora diaria antes de ir a trabajar. «Realizo la hora de caminata muy pronto por la mañana, sobre las 5.30 horas», confiesa.

En la primera fotografía se puede ver el equipo que Iker Yraolagoitia y sus compañeros emplearán durante el buceo. En la segunda imagen el eibarrés revisa si la caja de herramientas imprescindible durante el buceo está a punto. En la última fotografía el guipuzcoano con la bombona que llevará durante el camino. / Mikel Askasibar

El origen de la aventura

Todo comenzó hace cuatro años. Tras una larga noche entre amigos, el instructor y, sobre todo, compañero de batallas de Iker, el vizcaíno Adolfo Rodríguez, tuvo la extravagante idea de introducir el buceo en el Camino de Santiago. «Adolfo realizó hace años el Camino con su pareja y, para su sorpresa, le encantó. Por ese motivo, pensó: '¿Por qué no juntar la gran pasión de mi vida, que es el buceo, con la ruta jacobea que tanto me ha gustado'?», explica Yraolagoitia.

Adolfo, conocido como Euskalbuzo17 en el mundo subacuático, tardó dos años en presentar su ocurrencia al club Explorer-Sub, asociación que él preside. Fueron muchos los socios que se sorprendieron gratamente con la idea, pero muy pocos se apuntaron a la aventura sin pensárselo dos veces. Iker Yraolagoitia sí se atrevió. «Me encanta el buceo, llevo 10 años practicándolo, y siempre me han gustado los deportes de aventura como el descenso de cañones, el barranquismo, la escalada... Por lo tanto, cuando Adolfo expuso el proyecto me dije, '¿por qué no?' Siempre me ha apetecido realizar el Camino y combinarlo con el buceo me pareció una idea brutal y pionera. ¿A quién no le gustaría ser el primero en hacer algo así?».

Desde 2017 Iker Yraolagoitia, junto con sus compañeros, ha estado ideando y organizando la nueva ruta del Camino de Santiago para el 'peregrinosub'. «No hemos trabajado mucho, hemos trabajado muchísimo», remarca el guipuzcoano. «Lo más complicado ha sido la burocracia ya que nos han puesto muchas trabas para llevar a cabo este proyecto», denuncia. «Aún nos falta por recibir la confirmación del Gobierno central que asegura que podemos realizar el 'Camino de Santiagua', pero como en estos momentos tenemos un Gobierno en funciones no creo que llegue. Aun así, con o sin confirmación, continuaremos con el plan y saldremos el 25 de este mes».

El mayor problema que han encontrado a la hora de elaborar el itinerario ha sido conseguir los permisos y concesiones para colocar los monolitos que marcan el nuevo camino, tanto en superficie como bajo el mar. Todos están fabricados a mano en el garaje del eibarrés y con materiales aptos para el medio marino. «El departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco se ha volcado en ayudarnos, pero aun así una presidenta de la Comisión del Xacobeo de la Xunta de Galicia ha denegado que coloquemos un monolito en la costa de A Coruña y en tierra en Santiago, ya que ella solo quiere promocionar el Camino de Santiago a pie, según dice, el 'verdadero' Camino», protesta.

Iker Yraolagoitia y Adolfo Rodríguez posan junto al monolito colocado en la Isla de Mouro, Santander. / Iker Yraolagoitia

Además de encargarse de la burocracia, también han tenido que decidir cuál será el itinerario a realizar. «Las etapas las ha configurado Adolfo y para ello ha tenido en cuenta a los 23 centros y clubes de buceo que colaboran con nosotros», apunta Yraolagoitia. En la configuración de las etapas no solo han pensado en la ruta por mar, también en la vía por tierra, ya que se han visto obligados a modificar los itinerarios de la ruta tradicional para conectar con los puertos. «Queremos dar visibilidad también a todos los centros y clubes que nos apoyan con el proyecto y a todos nuestro patrocinadores en cada etapa. Han sido muchos los que nos han querido amparar, tanto personal como económicamente», agradece el eibarrés. Y no le falta razón, porque aunque les han «cerrado muchas puertas», asegura que grandes marcas como Decathlon y Aqualung, pequeños comercios como los bares y farmacias de Eibar, instituciones públicas como el Gobierno Vasco y referentes en el mundo del buceo como la 'Revista Buceadores' han querido acompañar a estos cuatro buzos en su aventura.

A pesar de todas las trabas administrativas y todo el trabajo que implica la elaboración de un nuevo itinerario, Yraolagoitia espera ansioso la llegada del 25 de julio. «Me llena de ilusión que en mi primera experiencia del Camino pueda combinar el trekking con el buceo y, además, me enorgullece ayudar a un amigo como Adolfo a cumplir su sueño».