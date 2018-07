«El Camino de Santiago engancha y cuando lo acabas ves que ha merecido la pena»

¿Motivos espirituales? ¿Aventura? ¿Reto personal? ¿Buscar nuevas y diferentes formas de hacer turismo? Estas son solo algunas de las razones que mueven desde hace años a millones de peregrinos a recorrer el Camino de Santiago. Una ruta que es una experiencia para muchos inexplicable, y que casi todos quieren repetir.

Es el caso de María Garete, una mujer de 51 años residente en Burdeos que se calzó ayer por primera vez las botas rumbo a Santiago. «Es un reto y una manera bonita de conocer mundo», explicaba mientras tendía la ropa en el Albergue de Peregrinos de Pasaia donde pasó la noche. «Muchos me preguntan si no me da reparo hacerlo sola pero todo lo contrario, me siento libre y bien conmigo misma. Aunque es mi primera vez y acabo de empezar, creo que acabaré repitiendo».

Aunque Garete viaja sola, hay otros que prefieren hacerlo en compañía. Paula Fajardo y Sergio Martín son una pareja de jóvenes madrileños que se han lanzado a la aventura por segundo año consecutivo. «No somos religiosos, lo hacemos porque nos encanta la montaña, el deporte y la naturaleza. Conoces sitios diferentes y nos lo pasamos genial. Eso sí, nosotros no somos de los que pasamos la noche en albergues, somos unos aventureros y preferimos tirarnos a dormir en algún lugar al aire libre», relataban ayer mientras hacían un parón en Donibane. Así, reconocían, el dinero que no invierten en pernoctar lo aprovechan para comer y cenar en bares y restaurantes. «Intentamos ahorrar bastante porque te acabas dejando dinero en las comidas. Pero bueno, nos gusta hacerlo así». En su caso, cogieron un autobús de Madrid hasta Irun. «Se ve que cada vez son más los que escogen el Camino del Norte, nos estamos encontrando con mucha gente. Majísimos todos, por cierto», añadían.

La cifra 918 peregrinos escogieron el mes pasado el Camino del Norte. Al parecer, cada vez son más los que se suman a esta experiencia y los que optan por esta vía, concretamente fueron 17.836 peregrinos en el año 2017, tal y como indican desde la oficina de Peregrinaciones de Santiago.

Las estadísticas confirman esa percepción. El pasado año, concretamente, fueron 17.836 peregrinos los que eligieron la ruta del Norte desde Irun hasta Santiago, según recoge la oficina de Peregrinaciones de Santiago. Y este año la tendencia continúa. El mes pasado fueron 918 los peregrinos que salieron desde Irun y 2.323 los que llegaron por este camino hasta la plaza del Obradoiro.

Y es que los impulsos que mueven a cada peregrino a echarse la mochila al hombro y emprender la ruta son muy diversos. Hay tantas razones para hacer el Camino como personas lo recorren. Aunque en la mayoría de los casos confluye una mezcla de reto personal, acercamiento a uno mismo. Así lo asegura José Antonio Rey Fernández, un profesor de Lugo de 54 años. «Todo empezó porque a mi padre le diagnosticaron un cáncer terminal. Soy agnóstico pero me prometí a mí mismo que si él salía adelante yo haría el Camino, y así fue. No sé si fue un milagro o si el médico se equivocó, pero todo fue bien».

Desde entonces, Fernández ha repetido la experiencia tres veces más. «Es algo que engancha. Al principio te parece raro dormir con otra gente en albergues pero luego le coges el gusto a todo eso. Te acabas olvidando de en qué día vives y desconectas muchísimo. Parece que el tiempo se detiene, cada día es diferente al anterior y eso me encanta».

«Tras finalizar la afrenta y al llegar a Santiago todos coincidimos en la misma idea: el esfuerzo ha valido la pena», apostilla. En definitiva, sean cuales sean los motivos, está claro que recorrer el Camino es una experiencia gratificante.

Día de festejos

Estos peregrinos no llegarán a Santiago el día grande del Apóstol. La fiesta en Galicia será hoy mayúscula, y cada año cuenta con más peregrinos y turistas, cada año aumenta un 10% la llegada de peregrinos en estas fechas. Este año se prevé que superen los 45.500 peregrinos. La celebración del día de Santiago genera tradicionalmente un aumento en el número de caminantes que quieren llegar entre ayer y hoy a la misa del peregrino y abrazar al Apóstol.

«No somos religiosos, lo hacemos porque nos gusta y por la naturaleza», relataba una pareja

«Me prometí que si mi padre salía adelante haría el Camino y aquí estoy», explicaba un peregrino

La celebración de este día comenzó ayer por la noche con un espectáculo de fuegos artificiales y se alargará dos semanas que reúnen tradición popular, solemnidad religiosa, actos oficiales, arte, cultura, atracciones y demás celebraciones.