Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un cielo nublado y un sol hundiéndose en el horizonte con el mar de Zurriola Gorka Estrada
El tiempo

Del calor sofocante a un tiempo otoñal: Gipuzkoa vivirá esta semana un cambio brusco

Después de un sábado con temperaturas máximas de 34 grados en Gipuzkoa, este domingo los intervalos nubosos y las ráfagas de viento han protagonizado el día

Borja Alonso

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:02

Cambio brusco. Tras un fin de semana caluroso, especialmente el sábado con máximas de hasta 34 grados en Lasarte-Oria, Euskadi afrontará una semana con ... intervalos nubosos y un ambiente más fresco, casi otoñal. El calor agobió este sábado incluso de madrugada, con temperaturas por encima de 25 grados en muchos municipios. Aunque el domingo el mercurio ha dado un respiro y los intervalos nubosos y las ráfagas de viento con cambios de intensidad bruscos han protagonizado el día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un sanción para ponerle aún más emoción
  2. 2 Entrenadores apuntan a la organización: «Estamos viviendo la inquisición en la Bandera de la Concha»
  3. 3 El propietario del Israel Premier Tech califica a Euskadi como «bastión de separatistas y activistas de extrema izquierda»
  4. 4

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  5. 5 John Toshack: «La Real lo ha sido todo para mí»
  6. 6

    Un vecino de Eibar pierde 40.000 euros en dos meses engañado con la estafa del amor
  7. 7 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»
  8. 8

    ZETAK vuelve a sorprender: habrá Mitoaroa III en Bilbao
  9. 9

    Arraun deja La Concha a punto de caramelo
  10. 10

    Juristas atribuyen al colapso el retraso de juicios en Gipuzkoa a detenidos con antecedentes policiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Del calor sofocante a un tiempo otoñal: Gipuzkoa vivirá esta semana un cambio brusco

Del calor sofocante a un tiempo otoñal: Gipuzkoa vivirá esta semana un cambio brusco