Del calor sofocante a un tiempo otoñal: Gipuzkoa vivirá esta semana un cambio brusco

Cambio brusco. Tras un fin de semana caluroso, especialmente el sábado con máximas de hasta 34 grados en Lasarte-Oria, Euskadi afrontará una semana con ... intervalos nubosos y un ambiente más fresco, casi otoñal. El calor agobió este sábado incluso de madrugada, con temperaturas por encima de 25 grados en muchos municipios. Aunque el domingo el mercurio ha dado un respiro y los intervalos nubosos y las ráfagas de viento con cambios de intensidad bruscos han protagonizado el día.

Por la mañana ha finalizado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales. Tras un amanecer bastante soleado, los vientos del noroeste han ido avanzando por el interior de Euskadi refrescando sus zonas. Con temperaturas que han oscilado entre los 27-30 grados, la tarde se ha sentido más refrescante y con menos bochorno. Hoy las playas y los ríos no han recibido tantas visitas.

A partir de este lunes, «el descenso de las temperaturas será acusado y el ambiente se mantendrá fresco», indica la Agencia vasca de meteorología, Euskalmet. El calor se reducirá y la temperatura máxima no superará los 21 grados. En cuanto a las mínimas, podrían descender hasta los 12 grados, lo que anticipa una semana bastante otoñal. Con la bajada de temperaturas se prevén también chubascos débiles a lo largo del día.

Según la agencia especializada, este pronóstico se mantendrá para los próximos días. La jornada del martes será similar, con cielos nubosos o muy nubosos. Durante la tarde disminuirá la nubosidad, tendiendo a quedar poco o parcialmente nuboso y podría darse lluvia débil y ocasional en la vertiente cantábrica, aunque irá remitiendo durante la tarde. Durante el miércoles, las brumas y nieblas matinales serán más frecuentes y las temperaturas mínimas y máximas variarán ligeramente.