El calor sofocante se quedará hasta el viernes Darse un chapuzón en la playa es una buena opción para paliar el calor / LOBO ALTUNA En el litoral se ha decretado aviso amarillo por altas temperaturas que alcanzarán los 34 grados junto al mar y 39 en el resto del territorio ANA CHUECA Martes, 23 julio 2019, 06:27

«Beber mucha agua, no realizar grandes esfuerzos físicos, evitar estar al sol y buscar la sombra en las horas centrales del día, llevar ropa ligera y mantener la casa fresca». Esta es la canción del verano, por encima de los éxitos musicales. Aunque no tenga rima y tampoco ritmo, son las palabras que más se escuchan cada vez que aprieta el calor. Cuando suben las temperaturas, como esta semana, estos consejos se escuchan en la playa, el bar, en la peluquería y en todos los rincones. «Échate crema que el sol está muy fuerte» o «toma, bebe agua, no te vaya a dar un golpe de calor», suenan continuamente junto a «quédate en la sombra, que hace calor».

No es para menos. Las temperaturas rozarán hoy los 40 grados en el interior de Gipuzkoa, y casi los 34 junto al mar. El calor será sofocante y más intenso que ayer, por «la entrada del viento de componente sur intenso, especialmente en el interior de Gipuzkoa», como informó Euskalmet. Por este motivo, la agencia vasca elevó ayer la alerta a naranja en el interior entre las 12.00 y las 21.00 horas por temperaturas altas extremas, que se prolongará de momento hasta mañana. Aemet extiende ya hoy el nivel naranja a todo el territorio, costa e interior.

Riesgo de incendio forestal

En el litoral, Euskalmet activa el aviso amarillo desde las 12.00 hasta las 20.00 horas por temperaturas que pueden alcanzar los 34 grados. En la costa no sólo tendrán que estar pendientes de hacer frente al calor, hoy también está activo el aviso por riesgo marítimo-costero, es decir, podría haber galerna desde las 16.00 hasta las 20.00 horas. El Departamento de Seguridad también ha activado para hoy y para mañana el aviso amarillo por riesgo forestal en el conjunto de Euskadi, ya que «la combinación de factores como las altas temperaturas, el viento de componente sur y la baja humedad relativa hacen que el riesgo sea alto».

Alertas Hoy Alerta naranja en el interior con máximas de 37 y aviso amarillo en el litoral con 34 grados. Riesgo de galerna desde las 16.00 hasta las 20.00 y aviso amarillo por riesgo forestal en toda Euskadi. Mañana: Euskalmet mantiene la alerta naranja en el interior y el aviso amarillo en la costa por altas temperaturas.

Mañana, según la previsión de Euskalmet, «seguirá haciendo mucho calor». Durante el día la sensación será parecida a la de ayer, con temperaturas que se mantendrán en los mismos niveles. Aunque en la costa, «la ausencia de vientos del sur permitirá que entre la brisa, y la temperatura no pase de los 30 grados. De madrugada quedarán nubes y algún chubasco disperso, resto de las tormentas del día anterior, para dar paso a una mañana soleada. Por la tarde, nubes medias y altas y algo de desarrollo en el interior, pero sin riesgo de tormenta». La previsión indica, por último, que el viernes, día 26, «concluirá el episodio de calor en todo el territorio - incluidas las noches tropicales -, será una jornada en que las temperaturas máximas estarán en torno a los 20-25 grados».

Aunque el mercurio arderá en todo Euskadi, Aemet ha activado para hoy el riesgo extremo, rojo, por temperaturas máximas de 41 grados en el interior y litoral de Bizkaia. El riesgo extremo durará cinco horas, desde las 12.00 hasta las 17.00 horas. «Entre las 13.00 y las 16.00 horas se producirá un giro repentino de viento a noroeste con rachas fuertes y bajada brusca de temperaturas de unos 10-15 grados», informó Aemet.