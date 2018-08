«Con este calor no se puede ir a la playa sin llevar sombrilla»

Las playas abarrotadas, las heladerías llenas y las terrazas a rebosar. Esta ha sido la estampa que se ha vivido en todo el territorio durante estos últimos cuatro días. Tras un inicio de verano protagonizado por los cambios de temperatura y muchas tormentas, por fin ha habido una semana donde el sol y la playa han estado a la orden del día. Ayer, sin ir más lejos, en la capital guipuzcoana se registraron 32 grados, pero la sensación era de 34 o 36.

Los flamencos rosas y los flotadores de colores invadieron las orillas para poder resistir mejor el calor. «Nunca nos habíamos traído la sombrilla a la playa, pero hoy si no, es imposible, como pisar la arena», ardiendo, decía una mujer que se encontraba en la playa de Ondarreta. Y como ella, otros muchos han sido los que se han acercado a las playas cargados con mil accesorios como neveras portátiles, palas o flotadores, para pasar un maravilloso día al sol, o a la sombra.

Ante este calor hubo quien se buscó alternativas para refrescarse. Pequeños, padres y monitores optaron por coger todos los suministros posibles de globos y pistolas de agua e ir a los parques a refrescarse y disfrutar del día de sol.

Y no solo los niños optaron por pegarse un chapuzón en las fuentes, los perros también vieron la necesidad de darse un bañito. «Le he sacado a que se refrescará en las fuentes por que en casa estaba que casi no podía ni moverse», narraba la dueña de un pastor vasco negro que paseaba por el parque de María Cristina.

También hubo quien prefirió acercarse al río, donde hay «sombra, agua, corre la brisa y además no está abarrotado de gente», explico Andrea, una joven que no paraba de abanicarse repitiendo «estos días de calor son matadores, menos mal que vienen unos días de nubes para poder descansar».

Muy pocos fueron los valientes que se atrevieron a salir a correr con esta temperatura, aunque hubo alguno que no puede dejar esta rutina a pesar de que «se pasa bastante mal. Con este calor a nada que te mueves un poco empiezas a sudar y es muy fácil marearte», contó Iñigo, un joven deportista que estaba corriendo por el paseo de la playa.

Aunque no todos ven tan mal estos días donde el termómetro supera los 30 grados. Para las heladerías donostiarras jornadas así son todo un lujo. Alrededor de las playas hay unos diez negocios de este tipo que agradecen «muchísimo los días de sol y playa. Son días muy duros de trabajo pero estamos preparados para todo el que venga a refrescarse con un rico helado», dijeron desde la heladería donostiarra Arnoldo. «Tenemos clientela desde primera hora de la mañana, pero estos días son una bendición para el negocio». Los bares y restaurantes también sacan partido a las terrazas estos días tan veraniegos. Están los que prefieren sentarse «en una terraza bajo la sombrilla con una cervecita fría antes que ir a la playa por la de gente que hay», explicó María.