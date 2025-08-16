Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Borja Alkalde y Christina Gómez. Arizmendi

«Con este calor a la gente ni le apetecen los barquillos»

Trabajadores callejeros de Donostia, donde ayer se rozaron los 40º, soportan la canícula «con mucha agua y sombrillas»

Pablo Campano

San Sebastián

Sábado, 16 de agosto 2025, 15:19

La habitual benevolencia climática del litoral guipuzcoano se derritió ayer con los termómetros más cerca de los 40 que de los 35 grados. Unas temperaturas ... más propias del interior del territorio, más habituados a vivir jornadas medio confinados en casa con las persianas bajadas y los ventiladorse en marcha. San Sebastián, Hondarribia, Zarautz o Deba eran ayer también unos hornos que aconsejaban buscar sombra y fresco. Algo que no fue posible para todos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un participante durante la Travesía del Paseo Nuevo de San Sebastián
  2. 2

    La Ertzaintza investiga como un posible homicidio la muerte de un varón en Legazpi
  3. 3

    Gipuzkoa resiste al día más caluroso del verano a 40º en la costa y récord de atendidos
  4. 4 El outlet de San Sebastián en un sótano de 20 metros cuadrados que vende zapatillas a mitad de precio
  5. 5 La Ertzaintza investiga la muerte en Legazpi de un hombre desaparecido al menos desde el miércoles
  6. 6 Leire Fernández Abete: «Volvería a comer un helado si fuera de brócoli. Mientras tanto me niego»
  7. 7 Pirotecnia Valenciana hace historia y gana por tercer año consecutivo el concurso de Fuegos Artificiales de la Semana Grande de San Sebastián
  8. 8 Se pide toda la carta en un bar de pintxos de San Sebastián y aún tiene sitio para el postre: «Esto es un espectáculo»
  9. 9 El conocido bar de San Sebastián que cumple 75 años con una marca inalcanzable: 10 millones de gambas rebozadas
  10. 10

    La playa de Ondarreta cumple 100 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Con este calor a la gente ni le apetecen los barquillos»

«Con este calor a la gente ni le apetecen los barquillos»