«Con este calor a la gente ni le apetecen los barquillos»

La habitual benevolencia climática del litoral guipuzcoano se derritió ayer con los termómetros más cerca de los 40 que de los 35 grados. Unas temperaturas ... más propias del interior del territorio, más habituados a vivir jornadas medio confinados en casa con las persianas bajadas y los ventiladorse en marcha. San Sebastián, Hondarribia, Zarautz o Deba eran ayer también unos hornos que aconsejaban buscar sombra y fresco. Algo que no fue posible para todos.

Por ejemplo, para Borja Alkalde y Christina Gómez, bailarines profesionales de tango y propietarios en Bizkaia de una escuela de este baile tradicional de origen argentino. Las gotas de sudor recorrían las frentes de ambos mientras ofrecían en los jardines de Alderdi Eder de Donostia su espectáculo de siempre, que realizan por toda Europa. La ubicación, a pesar de encontrarse a pleno sol, tiene su explicación. «El suelo es perfecto para bailar tango, mejor que el de otros sitios concurridos de la ciudad», comentaba ella.

Además, permite que los transeúntes que se paran a observarles lo hagan resguardados por la sombra de los árboles del jardín. «Es nuestro trabajo y vivimos de ello. Lo cierto es que lo disfrutamos, incluso en días como hoy», señalaba él mientras se secaba el sudor con una toalla. Su único aliado para combatir el calor era el agua, que reponen de una fuente cercana cada vez que hacen un descanso.

Barquillos al sol

No muy lejos de ellos, Jesús Etxegoien vendía como todos los días sus barquillos dulces y patatas fritas salvaguardado por su sombrilla, único elemento que lo protegía de los rayos de sol. Además, dispone de una botella de agua y una toalla para evitar la sensación de asfixia en su puesto de trabajo, en el que debe estar «casi todo el día».«Por suerte, ahora por la mañana y gracias a mi sombrilla, estoy bien. Cuando apriete aún más el calor me iré, y volveré cuando la temperatura disminuya otra vez, porque además estos días, con los fuegos artificiales de Semana Grande, me quedo aquí hasta la una de la mañana», explicaba. Su oficio, reconocido por varias generaciones de donostiarras, se ve perjudicado por «este tiempo loco», puesto que «con tantísimo calor, los barquillos apetecen menos. Luego en octubre tendré que vender castañas a 25 grados», bromeaba.