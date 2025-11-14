Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gallinas comiendo en el baserri de Denis López en Bidania. Jose Mari López

«La calidad del huevo y el color de la yema van a cambiar por completo»

Los baserritarras de Gipuzkoa lamentan un nuevo varapalo para el sector. «Primero lengua azul, luego dermatosis, ahora esto... Al final casi te acostumbras»

Aitor Ansa

Aitor Ansa

San Sebastián

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:03

«Otra más. Primero fue la lengua azul, luego la hemorrágica y la dermatosis. Y ahora esto... Cada año está pasando alguna cosa y al ... final casi terminas acostumbrándote», se resignaba ayer el baserritarra Denis López, que en el caserío Izarre-Txiki de Bidania-Goiatz posee una pequeña explotación de 60 gallinas que ayer disfrutaban de sus últimas horas en libertad. «Normalmente andan a sus anchas y por la noche sí que entran dentro para dormir. Pero a partir de mañana (por hoy) me imagino que ya no saldrán. Lo que haré el fin de semana será colocar una especie de voladero fuera con red para que por lo menos salgan un par de metros», explicaba tras conocer, a través de los medios de comunicación, la orden del Ministerio de Agricultura para el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de crías, ya sean explotaciones ecológicas, autoconsumo o que produzcan huevos o carne.

