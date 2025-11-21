Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Miembros de la UVR de la Ertzaintza anoche durante las labores de rescate en Urbia.
Miembros de la UVR de la Ertzaintza anoche durante las labores de rescate en Urbia. Ertzaintza
Temporal en Gipuzkoa

Buscan en las campas de Urbia a un pastor desparecido ayer en pleno temporal

La familia dio el aviso a las 20.00 horas de la tarde aunque por la noche la búsqueda de la UVR de la Ertzaintza no dio sus frutos. Esta mañana han retomado las labores

A. Algaba y O. Ortiz de Guinea

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:45

Comenta

Agentes de la sección de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza han reanudado esta mañana las labores de búsqueda de un pastor, de 77 años, desaparecido desde ayer cuando supuestamente iba a volver con su rebaño de ovejas desde una borda cercana a las Campas de Urbia, en la falda sur del Aizkorri.

Las condiciones de nieve en la zona por el temporal que sacude Gipuzkoa hacen muy complicada la búsqueda, en la que participan especialistas de montaña de la UVR. Ayer, minutos antes de las 20.00 horas, la familia dio el aviso porque no tenían noticias del pastor, que tenía que haber bajado de las Campas de Urbia por las minas de Katabera hacia la zona de Brinkola.

Los recursos de montaña de la Ertzaintza se dirigieron al lugar y buscaron anoche a la persona en una borda que suele utilizar el pastor, así como en diversas bordas de los alrededores en la misma zona de Urbia. Las condiciones de ventisca y nieve interrumpieron la búsqueda hasta la mañana de hoy, en la que se ha retomado por parte de los y las especialistas de montaña, junto a una patrulla rural de la Ertzain-etxea de Oria, bajo la coordinación de una técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.

En actualización

Los periodistas de El Diario Vasco están trabajando para ampliar y completar esta información. Puedes seguir la última hora a través de la portada de la web , la sección de última hora o activar las notificaciones para tu dispositivo móvil.

Recuerda que puedes suscribirte para tener acceso a todas las informaciones completas, herramientas personalizadas y ofertas del club del suscriptor.

