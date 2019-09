En busca de una vivienda amigable para las personas con demencia Euskadi Lagunkoia presenta una guía con consejos para adaptar los hogares a las necesidades de las personas con deterioro cognitivo ELISA BELAUNTZARAN Jueves, 19 septiembre 2019, 17:05

Pepa Santaolaya muestra su 'nueva casa' en Matia. La pasaiarra de 88 años goza de muy buena salud y no escatima en detalles al recordar la histora que rodea cada una de las fotos que guarda en la mesa de su habitación. Todo está muy ordenado y bien colocado en su interior. Pequeños carteles indican dónde tiene recogidas sus cosas y eso le ayuda en caso de algún despiste a localizarlas. Pepa junto a su cuñada Manoli, Amaia y Juan disfruta del la cuarta edad realizando numerosas actividades que lleva a cabo con muchas ganas. Una amplia sonrisa precede al relato de su día a día en el centro. «Cuando estoy cansada me gusta decir que me voy a mi casa, porque en realidad mi habitación es mi casa», reconoce.

Las rutinas ocupan gran parte de la vida de Pepa, Manoli, Amaia y Juan. Rutinas que durante años recuerdan y llevan a cabo de manera automática y se convierten en un desafío para las personas con demencia.

Perderse en la casa, no reconocer la utilidad de ciertos muebles, enseres o prendas, recordar aquello que habían pensado hacer... Es la realidad diaria de muchos mayores con demencia que ven cómo no pueden desembolverse con la misma facilidad que antes. Pero, a grandes problemas grandes remedios o pequeños cambios. Uno de ellos es una guía para una 'Vivienda amigable con las demencias'. Este doucumento que ha sido presentado por Euskadi Lagunkoia, con la ayuda del Gobierno Vasco, recoge diferentes propuestas que pretenden ayudar la vivencia y convivencia con personas que padecen demencia.

La guía se divide en apartados, según las estancias que estructuran la vivienda (dormitorio, cocina, baño, salón, etc.) e incluye consejos y recomendaciones sobre los diferentes elementos de cada una de ellas. Además, incluye una sección con propuestas de cómo actuar ante algunos problemas que pueden surgir con el desarrollo de la demencia.

Ordenar, eliminar lo irrelevante y colocar las cosas que más se utilizan a mano facilitan a realizar las tareas diarias. Cuidar los objetos que son importantes es clave para que la vivienda continúe siendo un hogar. Reorganizar la ubicación de los muebles y dejar espacios abiertos para pasar y caminar libremente facilitan el movimiento. Iluminar adecuadamente las distintas estancias eliminando sombras y zonas oscuras ayudan a no llevarse sustos o vivir momentos de tensión. Evitar cambios bruscos de color en el suelo previene confusiones y caídas, etc. Si a esto se suma paciencia y tolerancia, es más fácil hacer frente a los problemas que surgen cada día, en los que una buena dosis de humor puede ser un gran aliado.

La guía para una vivienda amigable con las personas con demencia también indica una serie de recomendaciones para comunicarse con este tipo de personas. Las personas con demencia siguen respondiendo emocionalmente hasta muy avanzado el deterioro. Por eso, desde Euskadi Lagunkoia y el departamento de Empleo y Políticas sociales del Gobierno Vasco recomiendan utilizar un tono de voz suave, realizar preguntas sin proponer más de una opción, mostrar calma y amabilidad, establecer contacto visual, atender a lo que muestran sus emociones si las palabras no guardan coherencia.

La presentación de la guía se ha realizado esta mañana en el centro Bermingham de Matia Fundazioa, la investigadora en Matia Instituto Pura Díaz-Veiga.

Díaz-Veiga ha resaltado «la importancia que tiene la 'casa' para uno mismo a lo largo de la vida y como a lo largo de la vida la vamos acomodando a nuestras cambiantes necesidades. Esta guía pretende que las personas con deterioro cognitivo y sus familias continúen viviendo a gusto en sus casas aportando las claves para adaptar nuestro hogar a esta nueva realidad».

Según la investigadora «esta guía se diferencia de otras publicadas en el estado y en un ámbito internacional ya que está elaborada desde la perspectiva de las personas con demencia y sus cuidadores, incorporando claves y recomendaciones para las familias y personas cuidadoras sobre cómo desarrollar la vida cotidiana en entornos seguros, accesibles y significativos».

La consejera Beatriz Artolazabal ha explicado que «la guía está dirigida a las personas mayores o en proceso de envejecimiento que viven con demencia y a sus cuidadoras y entorno socio-familiar; ofrece información sencilla y útil para identificar las necesidades particulares de quienes viven con demencia y analiza con detalle las posibilidades que brinda adaptar nuestra vivienda a esta realidad. Facilitando de esta manera, dar continuidad al estilo de vida habitual y facilitar las tareas de cuidado cuando en el hogar que viven personas con demencia cuyas capacidades han variado o se ven mermadas por la misma».