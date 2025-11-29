Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El promotor Louis Bousquet explica al consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, los detalles de una promoción de VPO en Brazza (Burdeos). FOTOS IREKIA

Burdeos, ¿un modelo para Auditz Akular?

El Gobierno Vasco visita los nuevos barrios de la ciudad francesa como posible referencia para «elevar la calidad de vida y arquitectónica» en los desarrollos urbanos que se proyectan en Euskadi

Miguel Ángel Mata

Miguel Ángel Mata

Burdeos

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Los barrios de Bastide-Niel y Brazza en Burdeos emergen en la margen derecha del río Garona sobre terrenos que hace 10 años eran ... un cementerio de instalaciones militares, ferroviarias e industriales. Lugares geográficamente muy bien ubicados, prácticamente enfrente del centro histórico de la capital francesa del vino, pero repudiados como entornos degradados que eran. Para los bordeleses era 'la otra orilla del río'. Un lugar inhóspito que albergaba desde una industria petroquímica a enormes playas de vías y talleres ferroviarios, y que incluso miraba de frente a una base de submarinos militares.

