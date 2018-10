De bruces con los peligros al volante

Una música discotequera daba a los presentes ayer la bienvenida a la iniciativa 'Don´t be Dummy- Para ti no hay respuestas', mientras los alumnos se sentaban en el Teatro Principal de San Sebastián. Se trata de un programa pedagógico novedoso e interactivo que pretende dar a conocer las causas y las consecuencias de los accidentes de tráfico y divulgar consejos de sensibilización para prevenirlos y destinados a jóvenes de centros educativos no universitarios de Euskadi.

«Tras haber escuchado los testimonios te das cuenta de lo que sufren los de tu alrededor cuando se tiene un accidente de tráfico. Creo que a todos nos ha impactado muchísimo todo lo que se ha comentado en la sesión», comentaba Ander Lacalle, un estudiante de La Salle de 17 años.

Desde ayer y hasta el día de hoy, más de mil estudiantes de 12 centros escolares guipuzcoanos diferentes y con edades comprendidas entre 15 y 18 años escucharán testimonios en directo de las personas que han sufrido algún tipo de accidente de tráfico y de aquellas que participan y ayudan en este tipo de emergencias.

Ayer les tocó el turno a los alumnos de CPEIS Axular Lizeoa, CPEIS Ekintza, IES Xabier Zubiri-Manteo y CPEIS La Asunción, IES Antigua-Luberri, Iex Xabier Zubiri, IES Bidebieta, Herri Ametsa Ikastola, CPEIPS Deutsche San Alberto y La Salle.

Eneko Goia también acudió a la jornada. / Lobo Altuna

La sesión, que tenía el objetivo de concienciar acerca de las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico y a las y los futuros conductores, logró calar entre los jóvenes. Sin esperarlo y a través de imágenes proyectadas de simulacros se enfrentaron a una impactante realidad, la que se vive cuando se produce un accidente de tráfico asociado al consumo de alcohol.

Al escenario se subieron diferente efectivos de las fuerzas de seguridad ciudadana que intervienen cuando se produce un accidente y sus experiencias reales. Y no solo eso. Los jóvenes pudieron poner cara a víctimas directas de estos sucesos, que además quisieron compartir sus complicadas vivencias con un único fin. El de despertar sus conciencias con un lenguaje cercano y directo sobre los peligros de la conducción cuando se bebe o se ingiere drogas.

«Te toca más cerca»

«Los accidentes de tráfico se han convertido en la actualidad en un grave problema de salud pública y están generando cada vez mayores tasas de mortalidad, de enfermedad y de discapacidad como consecuencia de las lesiones producidas en los mismos. Concretamente fueron 3.700 los accidentes producidos en Gipuzkoa durante el año pasado por conducir bajo las sustancias del alcohol o de las drogas». Así se expresaban ayer desde DYA Gipuzkoa en esta jornada organizada por la Dirección de Tráfico del Departamento de Seguridad.

Los jóvenes, impactados con los testimonios. / Lobo Altuna

Kerman Gallego, otro alumno de La Salle, estaba conmocionado con los vídeos que habían visualizado durante la mañana. «Al estar ambientados en nuestro entorno te toca más de cerca. Me he acordado mucho de mi hermana, que tuvo un accidente pero afortunadamente salió ilesa. Te das cuenta de que la vida son dos días y te puede pasar en cualquier momento», relataba el joven. Hoy se realizarán otras dos sesiones por la mañana en el centro CPES Nazaret. La primera contará con estudiantes del centro Nazaret y en la segunda sesión con dos centros de la zona de la Zurriola.