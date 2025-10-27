Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Varias vacas de Bergarako Zezenak pastan en uno de los prados de la ganadería de festejos guipuzcoana. Bergarako Zezenak

Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara

Los componentes de Bergarako Zezenak se ven forzados a eliminar todos sus ejemplares a causa de un único contagio, según dicta la normativa europea

Martin Ruiz Egaña

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Varapalo para uno de los máximos exponentes de la ganadería de festejos guipuzcoana. Bergarako Zezenak tendrá que sacrificar todos sus animales por un caso ... de tuberculosis bovina. Unas 90 vacas, mansos, bueyes y, sobre todo, toros. Estos últimos son el santo y seña de la marca bergararra y han recorrido las calles de prácticamente todos los municipios de Gipuzkoa. Cuentan con una genética labrada y trabajada durante 20 años. Horas incontables de dedicación tiradas por la borda al tener que cumplir con los protocolos de vacío sanitario.

