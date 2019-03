Ana M. Briongos: «Las mujeres pobres son maltratadas en todo el mundo» Ana María Briongos, en una de sus visitas a Teherán en Irán. Las jornadas Amalur acogen hoy en Tolosa la charla de Ana María Briongos 'Mujeres, budas, ayatolás y talibanes' ELENE ARANDIA TOLOSA. Viernes, 22 marzo 2019, 14:00

Ana María Briongos (Barcelona, 1946) es conocedora del mundo islámico. Se declara enamorada de la arquitectura, la poesía persa, de los bazares, de los desiertos, de las montañas del Hindu Kush y, sobre todo, de las gentes que viven allí. Licenciada en Ciencias Físicas y escritora, estudió Literatura y Lengua Persa en Universidad de Teherán, trabajó en Irán y en Afganistán como asesora e intérprete, pero ante todo se describe como una incansable viajera. Los «caminos del mundo» le han llevado a países como Irán, Afganistán e India, en los tiempos del Shah Mohamand Rez, del ayatolá Jomeini, de la Revolución Islámica, de la guerra entre Irán e Irak. Esta tarde acude a las jornadas sobre viaje, naturaleza y antropología Amalur y el Aula DV, en el Topic de Tolosa.

- Ha vivido en países de Oriente. ¿En qué va a centrar su charla?

- En 'Mujeres, Budas, Ayatolás y Talibanes', hablaré sobre todo ello. He vivido en Afganistán, Irán y la India y he viajado extensamente por esa zona del mundo durante 50 años. Esos países tenían una situación política determinada, y con el tiempo ha habido cambios importantes: llegaron los ayatolás, los talibanes, dinamitaron los Budas de BÄ�miyÄ�n y las mujeres siguen luchando por sus derechos, sufriendo todas estas calamidades. Yo tuve la suerte de conocer en profundidad el Afganistán anterior a los talibanes y fue una experiencia extraordinaria. También he disfrutado y me he emocionado con la otra cara de Irán, la que no tiene que ver con los crespones negros, ni la adusta cara de Jomeini.

- ¿A qué país viajó primero?

- Salí en el 68, cuando era estudiante de Física en la Universidad de Barcelona, hacia Oriente. Quería dejar atrás un mundo que no me gustaba. Era la época del Mayo francés, las protestas por la guerra de Vietnam, las marchas por los derechos civiles de los negros americanos... El mundo occidental estaba en ebullición. Los jóvenes queríamos cambiar el mundo, pensábamos que un mundo mejor era posible. Quería conocer otras gentes, culturas, vivir la aventura, recorrer otros paisajes. Levar anclas y volar. La Tierra era grande, diversa, tenía una gran curiosidad.

- ¿Cómo ha cambiado su manera de viajar?

- Cuando empecé a viajar era muy rica ¡en tiempo!, no en dinero. Podía recalar donde me gustaba, instalarme donde era bien recibida y me sentía a gusto, como ocurrió en Kandahar, localidad de Afganistán, donde pasé unos meses de invierno inolvidables; después en Kabul donde pasé muchos veranos de película. Después, fue Teherán, más tarde Isfahán, centro de Irán, y luego Calcuta. Ahora ya no voy a la aventura, vuelvo siempre a los lugares donde tengo amigos. Los visito donde sea que estén en el mundo. Los que se han quedado en sus ciudades o los que a causa de la guerra o de los cambios políticos viven en el exilio.

- ¿Cómo de fácil y de difícil ha resultado viajar como mujer?

- Me he movido en países distintos y la vida era distinta en cada uno de ellos. En Afganistán se trataba de un mundo tribal muy antiguo, con unas normas muy ancestrales, y en cambio, Irán era un país más moderno, donde encontraba a mujeres conscientes de su situación, que estaban alfabetizadas, que habían recibido una cierta educación y que podían luchar por sus derechos, cosa que en la zona afgana no existía, las mujeres no sabían ni por qué estaban en aquella situación. Me resultó fácil viajar por aquellos países cuando era joven. Fui protegida y respetada. En Kabul, los pashtunes del clan Mohammadzai me acogieron como a una hija. Como viajaba sola, tenía acceso a la zona reservada a las mujeres en estos países musulmanes, donde están en cierta manera recluidas. Yo formaba parte del tercer sexo, otro estatus. Podía estar en las reuniones de hombres tranquilamente y era aceptada, y lo estaba por las mujeres también. No tenía que seguir las normas estrictas que ellas seguían, a mí se me permitían cosas que a ellas no se les permitía. Era una persona privilegiada en aquellos lugares. Esta oportunidad ha sido un conocimiento de primera mano del funcionamiento de aquellas sociedades. He tenido la suerte de disfrutar de una solidaridad y compañerismo que se crea entre mujeres, ya que al final intentan ser felices. En estas casas vive mucha gente; las mujeres no viven en soledad, la soledad no existe. Con ellas establecía una complicidad entrañable, en las casas estaba segura. Ahora ya he adquirido el estatus de abuela y las abuelas en esos países son muy importantes.

- ¿El estatus es un condicionante más en el trato hacia la mujer?

- La diferencia está en la pobreza. Una cosa son las mujeres turistas, y otra, que llegues pobre a instalarte allí. No tengo referencias de gente con esta experiencia, y probablemente también no sé cómo seríamos tratadas, porque las mujeres pobres son maltratadas en todas las partes del mundo. Las mujeres inmigrantes que llegan aquí, si llegan en buena posición económica, les costará más o menos adaptarse, pero son bien recibidas. Aquí el problema es la pobreza; el llegar en patera, sin nada, desesperado... tanto si eres hombre como si eres mujer, pero si eres mujer peor.

- ¿Cómo palpita ahora Irán?

- Se cumplen cuarenta años de la Revolución Islámica. La población está cansada de tanto control religioso y, especialmente los jóvenes y las mujeres desean un cambio. Las mujeres que vivieron otra época en Irán son mujeres que en aquel tiempo iban sin chador y sin pañuelo y estaban occidentalizadas. Estas mujeres, obviamente, han llevado muy mal el cambio de situación con la entrada de los ayatolás, pero también hay otra parte del país, de familias más religiosas y tradicionales que ya entonces llevaba chador como ahora, lo que para ellas no ha sido un cambio tan grande, ya que en la época del Shah consideraban que estaba occidentalizando el país demasiado rápido. Las chicas jóvenes, actualmente, están hartas de llevar el pañuelo, intentan llevarlo lo más atrás posible, hacer que se les caiga de vez en cuando, lo que es un paso adelante hacia quitárselo. Pero, el pañuelo no es el problema principal de las mujeres iraníes, sino la desigualdad legal. Una mujer vale la mitad de un hombre; si una mujer se divorcia no tiene la tutela de los niños, etc... situaciones que son muy difíciles de soportar. Ahí está el movimiento femenino y feminista iraní, que se está poniendo las pilas.

- Dice que el Irán que se nos muestra es distinto a lo que verdaderamente es...

- Detrás del Irán de los crespones negros, chadores, mártires y clérigos, ese encuentra otro Irán, poco conocido, místico y hedonista, el Irán de los derviches y los poetas; de los jardines con granados, rosales y ruiseñores donde se disfruta de la vida. La curiosidad, querer saber más allá de lo que se nos ofrece es lo que nos llama a los viajeros, pero requiere un esfuerzo. Los estereotipos que se nos muestran no son más que un resumen poco trabajado de lo que ocurre en el mundo. La convivencia, el conocimiento y la educación llevan al entendimiento entre las gentes de la calle, más allá de estamentos políticos y demás que causan guerras.