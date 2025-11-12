La borrasca Claudia deja ya rachas de viento de casi 100 km/h en Donostia y se mantiene el aviso amarillo

El paso de un frente asociado a la borrasca Claudia por segundo día consecutivo mantiene Gipuzkoa en aviso amarillo por fuerte viento del sur-sureste ... y riesgo de incendios forestales. Destacan las rachas máximas de casi 100 km/h alcanzadas a las 06.20 horas en Donostia, los 93 km/h en Jaizkibel, los más de 85 km/h en Berastegi y los 80 km/h en Zegama. Orduña encabeza por ahora el ránking en Euskadi, con 102 km/h. El ambiente volverá a ser soleado hoy y las temperaturas máximas continuarán al alza.

El aviso amarillo por viento en zonas no expuestas, tanto del interior como de la costa en Gipuzkoa, estará activado porque se esperan rachas del sur-sureste que pueden superar los 80 km/h, especialmente en el este. En las expuestas se pueden dar valores de entre los 60 y los 90 km/h.

Esta pasada madrugada ha sido en Gipuzkoa más cálida de lo habitual en esta época del año, en pleno noviembre. Destacan los 22ºC de temperatura máxima registrados a las 06.20 en la isla de Santa Clara, y noche tropical en varias localidades del interior y litoral del territorio, según informa Euskalmet.

El viento del sur-sureste soplará con fuerza durante buena parte de la jornada de hoy. Por lo demás, el tiempo será muy similar al de días anteriores. Predominará el ambiente soleado, aunque en algunos momentos las nubes altas velarán el cielo y lo harán parecer algo blanquecino. Las temperaturas continuarán subiendo, con valores máximos que rondarán los 24ºC tanto en el interior como en el litoral del territorio.

Mañana continuará el viento del sur con fuerza, aunque con algunas variaciones en el cielo. La nubosidad irá en aumento a lo largo del día, predominando las nubes medias y altas, que en general no estropearán la jornada, aunque por momentos podrían dejar caer alguna gota aislada, sobre todo en la mitad sur. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, bajando unos dos grados en Gipuzkoa con respecto ayer. Por de pronto no está prevista la activación de avisos amarillos por viento, riesgo de incendios forestales o fuerte oleaje.

El viernes se mantendrá la alternancia de nubes y claros y continuarán las temperaturas suaves, aunque con ligeras variaciones. Se mantiene el viento de componente sur, aunque irá perdiendo fuerza con el paso de las horas y durante la tarde ya no será molesto. Habrá alternancia de nubes y claros, con más claros a partir de las horas centrales del día y nubosidad algo más compacta de madrugada y primeras horas. No se descarta que se registren algunos chubascos ocasionales. Las temperaturas máximas bajarán un par de grados.

Siempre según la previsión de Euskalmet, el sábado se espera cielo nuboso, con nubes medias y altas. Probabilidad de chubascos ocasionales y dispersos. Viento flojo a moderadode componente sur, con rachas fuertes en zonas expuestas. Temperaturas en ligero descenso.

El domingo habrá cielo nuboso, con nubes medias y altas. Probabilidad de chubascos ocasionales y dispersos. Viento flojo a moderado de componente sur, con rachas fuertes en zonas expuestas. El viento perderá intensidad por la tarde y por la noche será de dirección variable. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.

El lunes sigue el cielo nuboso, con intervalos muy nubosos. Probabilidad de lluvias y chubascos. Viento flojo y variable, con predominio de la componente norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso.