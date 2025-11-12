Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La borrasca Claudia deja ya rachas de viento de casi 100 km/h en Donostia y se mantiene el aviso amarillo

El ambiente volverá a ser soleado hoy y las temperaturas máximas continuarán al alza

A. I.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:19

El paso de un frente asociado a la borrasca Claudia por segundo día consecutivo mantiene Gipuzkoa en aviso amarillo por fuerte viento del sur-sureste ... y riesgo de incendios forestales. Destacan las rachas máximas de casi 100 km/h alcanzadas a las 06.20 horas en Donostia, los 93 km/h en Jaizkibel, los más de 85 km/h en Berastegi y los 80 km/h en Zegama. Orduña encabeza por ahora el ránking en Euskadi, con 102 km/h. El ambiente volverá a ser soleado hoy y las temperaturas máximas continuarán al alza.

