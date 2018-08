El recorrido por Gipuzkoa del mejor músico callejero del mundo

Borja Catanesi (Valencia, 1995) es un hombre pegado a una guitarra. Lleva seis años agarrado a su magia, a su música, a su melodía, y sus temas han conquistado las calles de medio mundo. Hasta el punto de que el mes pasado se llevó la medalla de oro en la primera edición del Universal Street Games, que premia el arte en las calles, un evento organizado por Toyota en Mineápolis. Así que indagamos en su figura y encontramos imágenes y vídeos de su reciente paso por Gipuzkoa. A partir de ahí, sólo hace falta descolgar el teléfono y hacer preguntas. Aquí van sus respuestas.

Hace tres años llegó por primera vez a Gipuzkoa y ha conocido varios rincones de la costa y del interior. Le ha gustado tanto lo que ha visto que promete volver cada año, en verano, cuando las calles ganan vida y calor: «Empecé con 17 años tocando en grupos y luego quise conocer el mundo de la calle, compartiendo mis sensaciones con otra gente. Más tarde empecé solo, en la costa cantábrica, y llegué hasta Galicia». Ahí nacieron los viajes y sus incursiones en Europa (Italia, Bélgica, Holanda...), Estados Unidos y Nueva Zelanda. El año pasado visitó Hondarribia coincidiendo con el Hondarribia Blues Festival y este año ha estado en Donostia y en Zarautz. En Deba y en Azpeitia: «Toqué en La Concha en pleno Jazzaldia y me llevo un gran recuerdo de Donostia. Me gustó mucho la cercanía de la gente, la sinceridad, lo bien que me han tratado. Repetiré, seguro».

Empezó tocando en la calle con 17 años y en apenas seis ha visitado cincuenta países con sus temas de funk, rock, soul y reggae

Quizá se lo hayan encontrado este verano por nuestras calles con sus compañeros inseparables: una guitarra eléctrica, un amplificador y un 'looper'-un pedal digital capaz de registrar la música y reproducirla en bucle-. La música que toca es funk, rock and roll, blues, reggae: «El que más me gusta es el funk por su ritmo animado. 'Like a sex machine', de James Brown, es uno de mis temas favoritos. En Zarautz, por ejemplo, ha triunfado 'Entre dos aguas?, de Paco de Lucía. Recuerdo que una niña muy simpática se puso a bailar y contagió a todo el mundo».

Este valenciano va a combinar en el futuro sus dos facetas; la callejera y la académica. El mes que viene publicará su primer disco: 'Road Echoes'. Ocho temas que mostrarán las claves de su repertorio: «Me he sentido muy a gusto. He grabado con muy buenos músicos de mi tierra y mi idea es continuar por esta senda. La música es mi profesión. Es mi vida. Dejé Filosofía porque me di cuenta de que la música era lo mío. La música callejera engancha por su espontaneidad. Es puramente artística».

Guarda anécdotas de todos los colores pero el único sitio en el que le han multado fue en Valencia, en plenas Fallas, «por contaminación acústica»

Aquel hombre de Utrecht

Seis años de recorrido en la calle por aquí y por allí, en casa y fuera, le han permitido acumular una curiosa colección de anécdotas. Como aquella de Utrecht, cuando «se acercó un señor en silla de ruedas. Se le veía muy entusiasmado y sacó su armónica para improvisar conmigo. Fue un vídeo que se hizo viral en Facebook, tuvo más de cinco millones de reproducciones. Y en otra ocasión, tocando en Valencia, unas chicas que iban a participar en un concurso de baile se apuntaron y en poco tiempo había más de cien personas». También le multaron en casa por «contaminación acústica», en plenas Fallas, por incumplir con la regulación callejera de la capital del Turia.

Su visión romántica choca a menudo con la realidad, tozuda: «Me he encontrado con gente que aún tiene prejuicios respecto a los músicos callejeros. El arte en la calle genera experiencias espontáneas y muy bonitas que solo pueden ocurrir en un entorno así, donde todo está abierto al cambio».