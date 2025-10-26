Los ciudadanos se sumaron a los cuerpos de Bomberos de todo el Estado que no dudaron en ofrecerse voluntarios para trasladarse a Valencia nada más ... ver las imágenes del desastre que había provocado la dana. Desde Gipuzkoa partieron tanto desde la plantilla de la Diputación de Gipuzkoa como de la municipal de San Sebastián, y el suboficial de estos últimos Luis Zabala lamenta que su llegada a la zona afectada «se retrasó tres días porque no nos activaron una vez que estábamos preparados y con el camión cargado el día inmediatamente posterior a las lluvias».

De aquella gestión sobre el despliegue de los efectivos en la provincia de Valencia recuerda que «nosotros perdimos prácticamente cinco días desde que nos ofrecimos hasta que empezamos a trabajar con las primeras luces del día». Zabala admite que «no era fácil coordinar una situación como esa» y reconoce que «la respuesta de los gobiernos fue rápida y ejemplar», pero critica que «la política no estuvo a la altura y con lo que ahora todos sabemos sobre las ausencias del presidente de la Comunidad Valenciana, que si iba o no iba al Centro de Emergencias, que si estaba comiendo o no… Llegó tarde (Mazón) y eso retrasó todo».

Desde el parque de bomberos de San Sebastián, donde desde esta semana luce colgada en un cuadro una viñeta de agradecimiento y reconocimiento del dibujante de DV Txispas, partieron un total de 24 personas que se presentaron como voluntarios, ya que la salida a Valencia debía coincidir con días de libranza y los servicios de la capital guipuzcoana continuaron cubiertos en todo momento. «Cada grupo estuvimos allí cuatro días, y uno más de viaje». Preguntado por qué es lo primero que recuerda cuando piensa en la dana, describe la imagen de su llegada a la capital del Turia. «Estábamos saliendo de una retención y era impactante la cantidad de barro que había. Y también unos daños enormes. Eran pasadas las ocho de la tarde, ya de noche, y vimos un ejército de voluntarios, la mayoría jóvenes, que caminaban muy sucios de vuelta a sus casas».

Una vez establecidos, las tareas y las manos necesitadas en una zona tan extensa no eran pocas. «Básicamente lo que hicimos fue drenar garajes, aparcamientos… Por ejemplo, estuvimos en un parking en Alfafar, similar al subterráneo de Garbera, con dos plantas subterráneas, y había miles y miles y miles de litros de agua por sacar. Estuvimos un día entero nosotros y un montón de servicios de Málaga, Bizkaia, Madrid… hasta que pudimos hacer el rastreo a última hora de la tarde porque se pensaba que podía haber víctimas, pero no fue el caso».

Luis Zabala continúa relatando que «también hicimos achiques en parkings más pequeños como los particulares, en portales o en cajas de ascensores, porque había mucha gente mayor que no podía utilizar el ascensor. Y otro día fuimos a la Albufera a rastrear, donde allí sí encontramos un cuerpo».