Una bola de fuego cruza el cielo de Gipuzkoa y Navarra La bola de fuego, en la izquierda, y la luna y su reflejo en vertical. / Universidad Pública de Navarra El objeto, muy brillante y de tono verdoso, pudo verse anoche a las 22.15 horas XABIER GARATE San Sebastián Domingo, 23 diciembre 2018, 12:56

Las imágenes captadas desde el observatorio de meteoros de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) no dejan lugar a la especulación. En ellas se aprecia una especie de bola de fuego que pudo verse con una duración de 15 segundos a las 22.15 desde Pamplona. Testigos remitidos por la Red de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos al Planetario de Pamplona también afirman haber visto dicho objeto en otras zonas de Navarra, Gipuzkoa, Álava, Bizkaia, Zaragoza, Lleida, Tarragona y Asturias.

Al parecer, se trata de un meteorito, que dejó una estela en el cielo visible apenas 15 segundos. Algunos testimonios de ciudadanos en las redes sociales aseguran haber visto una bola de luz verde y haber sentido una explosión cerca de Pamplona.

Javier Armentia, astrofísico y comunicador científico navarro, también se ha hecho eco de este fenómeno y solicita a los testigos que ayuden a recopilar datos rellenando este formulario de la Red sobre Investigación de bólidos y meteoritos. Según esta web científica «se denomina bólido o bola de fuego a las estrellas fugaces más luminosas, aquellas que igualan o superan el planeta Venus (magnitud de brillo -4 o inferior). Estos fenómenos son producidos cuando una roca de origen interplanetario penetra en la atmósfera terrestre a velocidades comprendidas entre 11 y 73 km/s. Suelen ser rocas desprendidas de asteroides, cometas o, más raramente, de la Luna o Marte».

Armentia, también director del Planetario de Pamplona, ha señalado que, aunque en muchas ocasiones parezca que el bólido pasa muy cerca del suelo, en realidad cruza el cielo a una altura de 70 a 100 kilómetros, a una velocidad de 20 kilómetros por segundo o más.

Armentia ha explicado que un bólido es un fragmento sólido, que va de unos pocos centímetros a varios metros de diámetro, que entra en la atmósfera a gran velocidad y se quema por la fricción con el aire, lo que genera un destello y una traza que se ve desde la superficie de la Tierra.

El director del Planetario ha apuntado en declaraciones a la agencia Efe que no es raro el avistamiento de meteoritos y ha recordado que cada día cae a la Tierra media tonelada de material de este tipo. Aunque es difícil encontrar fragmentos, Armentia ha subrayado la importancia que tiene para los científicos estudiar los restos de meteoritos al tratarse de material procedente del espacio.

Si has sido testigo del fenómeno puedes compartirlo aquí abajo en la zona de comentarios o enviándonos un mensaje a web@diariovasco.com.

Lorena Martínez (Getaria): «Sobre las 22:15 vimos una luz azul en el cielo. Lo pudimos ver desde el mirador de Getaria. Primero pudimos observar una luz en todo el cielo, como si hubieran relámpagos. En ese momento miramos al cielo y apareció una bola de luz azul a gran velocidad que se alejaba entrando hacia las montañas dejando el mar atrás. El recorrido duró unos 5 segundos y no podíamos creer lo que habíamos visto. Pero unos minutos mas tarde, escuchamos un ruido, parecido a una explosión muy lejana».

Susi Fernández (Barakaldo): «Yo ví una bola de fuego cruzar el cielo de Barakaldo. Lo comenté con los que estaba en ese momento y me tomaban por loca, pero yo estaba segura de que no era ni una estrella fugaz típica o una bengala. Sabía que era otra cosa porque era muy grande y duró unos 10 segundos. Me alegra saber que no fue cosa de mi imaginación».

En las redes sociales son numerosos los testimonios:

Bólido visto hoy sobre Pamplona y alrededores. Captado desde la cámara de meteoros de la @UNavarra. Imagen tomada el 22/12/2018, 22h12'00-15" (15 segundos de exposición). En fotos anteriores y posteriores no se ve nada más. Lo vertical es la Luna y su reflejo. pic.twitter.com/yBw6hltAXB — Alberto Mendi (@alberto_mendi97) 22 de diciembre de 2018

Yo lo he visto desde el coche, mientras conducía, en Leioa, Bizkaia. De los más grandes que he visto nunca. Una pena no haber podido escuchar el estallido. — Borja Sanz (@Borja_Sanz) 23 de diciembre de 2018

#bolido avistado en el este de Gipuzkoa dirección SSE.

Color azulado verdoso se ha desintegrado en varios fragmentos — wopztz! (@wopztz) 22 de diciembre de 2018

En Eibar también se ha visto una especie de bengala sobre esa hora. — charli (@eibarrense) 23 de diciembre de 2018

La gente que haya podido ver/oir algo hacia las 22:15 en la comarca de Pamplona, por favor, que rellene en un momento el formulario de la SPMN: https://t.co/IqbuoJKkk6 Posiblemente se trata de un bólido y podría haber impactado contra el suelo. #bólidoenPamplona — Javier Armentia🏳️‍🌈 (@javierarmentia) 22 de diciembre de 2018