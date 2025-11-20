Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Binter lanza la promoción 'Flight Friday' para volar entre San Sebastián y Canarias desde 65 euros

La promoción estará activa hasta el 1 de diciembre y permitirá volar entre el 12 de enero y el 31 de marzo de 2026

L. G.

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:39

Binter ha puesto en marcha su nueva campaña promocional 'Flight Friday', una iniciativa con la que ofrece billetes a precios especiales para viajar entre San Sebastián y Canarias a partir de 65 euros por trayecto, siempre que se adquiera ida y vuelta. La promoción estará activa hasta el 1 de diciembre y permitirá volar entre el 12 de enero y el 31 de marzo de 2026.

Binter, aerolínea que opera la conexión entre Donostia y el aeropuerto de Tenerife Norte, mantendrá la ruta al menos hasta finales de marzo de 2026. La propia Binter ya ha publicado en su web esa ampliación y está comercializando ya esos vuelos a precios que, en algunos casos, rondan los 23 euros.

Como es habitual en la compañía, los pasajeros que viajen a Canarias podrán continuar su trayecto hacia cualquier otro aeropuerto del Archipiélago sin coste adicional, gracias a los más de 220 vuelos interinsulares diarios que opera Binter.

Los vuelos incluidos en esta promoción se operan con los 'Embraer E195-E2', aviones de última generación considerados los reactores de pasillo único más silenciosos y eficientes del mercado. Su configuración interior, sin asiento central y con mayor espacio entre filas, garantiza un viaje más cómodo. Además, la compañía ofrece su habitual servicio a bordo de alta gama, que incluye un aperitivo gourmet para todos los pasajeros.

Los billetes pueden adquirirse a través de los canales habituales de Binter: bintercanarias.com, App de Binter y los teléfonos 922/928 32 77 00.

