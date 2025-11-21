Bidania encabeza las mínimas de una madrugada heladora en Gipuzkoa con un grado bajo cero Las temperaturas máximas se han registrado tras la medianoche y posteriormente se han desplomado para crear las condiciones ideales para que el territorio haya amanecido bajo la nieve

Beñat Arnaiz San Sebastián Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:07 | Actualizado 11:20h. Comenta Compartir

Del viento sur a una masa de aire ártico que ha provocado el cambio radical de estación en Gipuzkoa. Del 'veroño' al invierno en apenas siete días en los que Bidania ha pasado de los 19 grados de la pasada semana a los -0,9 de este viernes, registrando la mínima más baja de todo el territorio en una jornada que ha amanecido protagonizada por el blanco de la nieve, sobre todo en el interior.

1,8 de temperatura mínima en Alegia, 2,1 en Arrasate, 0 en Berastegi, 2,3 en Oñati o 0,1 en Zegama han sido un ingrediente esencial para que nevara en esas comarcas del territorio, ya que la gran mayoría de estaciones de la Agencia Vasca de Meteorología marcaban una humedad superior al 95% y también ha habido precipitaciones. El lugar donde más precipitaciones se han recogido en lo que llevamos de viernes es en Estanda, en Beasain, con 17,9 litros por metro cuadrado.

Es por la presencia de las precipitaciones por la que la zona montañosa del litoral también ha amanecido cubierta de blanco, como Peña de Aia o Jaizkibel, en cuya cima también ha nevado en unas condiciones en las que a las 5.20 de la mañana el mercurio estaba por debajo de los 0 grados, -0,5.

Los mercurios comenzaron a recoger sus temperaturas mínimas ayer jueves por la tarde y de hecho fueron en ligero ascenso hasta las primeras horas posteriores a la medianoche. De hecho, todas las máximas del territorio en lo que llevamos de jornada se marcaron entre las 00.00 y las 2.40, tramo horario en el que se llegaron a los 7,2 grados en Aizarnazabal, 7,7 en Altzola, 5,4 en Andoain, 4,3 en Arrasate, 5,3 en Belauntza, 5,5 en Higer en Hondarribia, 5 en Oiartzun, 5,2 en Lasarte-Oria, 8 en Pasaia, 8,1 en la isla Santa Clara, la más alta de todo Gipuzkoa, 4,2 en Urkulu, 3 en Zegama o 7,8 en Zarautz.

A partir de ahí, los termómetros han ido en descenso durante la noche y el amanecer nuboso no ha hecho más que continuar bajando esos registros. En esas mismas estaciones mencionadas, las mínimas han sido 2,4 en Aizarnazabal a las 7.40 horas, 3 en Altzola a las 8.10, 1,9 en Andoain a las 6.30, 2,1 en Arrasate a las 5.50, 0,7 en Belauntza a las 6.10, 2,5 en Hondarribia a las 5.00, 2,1 en Oiartzun a las 5.00, 2,1 en Lasarte-Oria a las 6.20, 2,6 en Pasaia a las 5.30, 2,6 en Santa Clara a las 6.30, 19 en Urkulu a las 5.30, 2,2 en Zarautz a las 6.40 o los 0,1 en Zaegama a las 5.00.

En toda Euskadi la temperatura más baja se ha registrado en el puerto de Herrera, Araba, con -3,4 grados a las 7.20 horas.