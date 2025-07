Con la bici a la espalda por los niños enfermos

Ander Txakartegi comenzó su aventura hace siete años, cuando Ager, un niño de tan solo 3 años, fue diagnosticado de leucemia. El ciclista decidió desarrollar ... retos para visibilizar y conseguir fondos para asociaciones que luchan por los niños enfermos. A pesar de que desgraciadamente Ager falleció hace cinco años, Ander le quiere seguir recordando, y lo hace mediante el reto 'Agertxo Pirata'. Esta vez ha recorrido 220 kilómetros, subiendo y bajando los montes más altos de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba, con el fin de «visibilizar a todos los niños que sufren o han sufrido algún tipo de enfermedad». En cada logro Ager aparece en la memoria de Txakartegi: «Siempre lo llevo conmigo, el camino lo hacemos juntos».

Aunque para muchos sería un reto impensable subir el Aizkorri con una bicicleta a la espalda, Ander asegura que «la verdad que lo subo sin muchos problemas». La herramienta que emplea para poder subir con la bici a cuestas la inventó él mismo. «Ato una cuerda al cuadro, lo paso por las bielas uniéndolo con el cuadro, y luego lo ato a mi espalda».

La travesía que ha realizado es ardua, y consiste en subir seis montes, dos en cada uno de los tres territorios vascos. Comenzó su recorrido en Gipuzkoa, concretamente en Arantzazu, donde pedaleó varios kilómetros hasta llegar a Aketegi, el monte más alto del territorio guipuzcoano. Con su bicicleta cargada en la espalda subió a pie hasta llegar a la cima. Desde ahí la tirada continuó en desnivel negativo, hasta llegar al comienzo del Aizkorri. Con la bici 'gravel' atada a la espalda se dispuso a subir el que es considerado el segundo monte más alto de Gipuzkoa.

Una vez llegado a la cima, descendió por el bosque de Alza hasta llegar al monte Gorbea, pasando por los pueblos Saludondo y Mungia. Tras la subida se dispuso a hollar la cima de Aldamin, y por último subió el monte Anboto. «Me pareció que cuadraba con mi propósito, al tratarse de una montaña con historia mitológica».

En total este reto ha consistido en atravesar 220 kilómetros con un desnivel de 5.000 metros. Lo ha hecho bajo el lema 'Erronkaz erronka, elkartasuna zabaltzen', de la mano de las asociaciones Biohotzez elkartea, Aspanovas, Aspanogi, FQ, Arnasabizkaia, Bixi FKA, y Bizipoza.

Esta no es la primera travesía que Txakartegi supera, y tampoco será la última. El ciclista berriatuarra tiene claro que «cada cima es como un triunfo, un logro». Aunque son retos que conllevan mucha preparación física y mental «nunca se me ocurre rendirme, ya que los niños por los que pedaleo no pueden abandonar su enfermedad», explica el deportista.

Este año el ciclista ha realizado varios retos, y para el año que viene ya tiene otro en mente para mayo. Será una travesía en Lea-artibai, y recorrerá todos los pueblos dando seis vueltas a la comarca. Ander no quiere dejar de retarse porque ve la necesidad de ayudar, y para un deportista que ha superado distancias de tal índole «siempre hay nuevos retos solidarios que me propondré superar», asegura Txakartegi. En eventos anteriores unieron las capitales vascas con una marcha ciclista con la que recaudaron 12.000 euros. Dos años más tarde, volvieron a lograr otros 9.000 euros para estos menores.