En el bar de la isla recordé que James Houston, en sus viajes por el Ártico, acampó en una cala que sus amigos inuits llamaron Akiaktolaolavik: «El último lugar donde comimos bien». Lo recordé porque había llegado a la isla remando por primera vez en un kayak, gran aporte de los inuits a la humanidad, como el iglú, el anorak o la poliandria. Su diseño permite que el navegante se transforme en su propia embarcación. «Mi cuerpo es mi barco», dicen los inuits, «y mi alma, el capitán».

Mi alma andaba descentrada tras escuchar uno de esos discursos en bucle de Albert Rivera que recuerdan al Maelstrom, el remolino colosal que se traga los barcos en las islas Lofoten. Salí del muelle rozando las orejas de los bañistas y empecé a girar sobre mí mismo como una peonza hasta chocar con las escaleras del Náutico, mientras los turistas me grababan y aplaudían. El monitor del cursillo me enseñó a sentarme bien y a palear sin dislocarme un hombro. Que la diosa marina Nuliayuk le regale una ballena varada en su playa. Pero releo las memorias de Houston y descubro que cometimos imprudencias. Si un inuit salía al océano y desaparecía, seguramente era porque iba en un kayak prestado. El formulario de inscripción de Donostia Kirola no advertía de esto. Tampoco lanzamos un pedazo de hígado de foca al océano, como ofrenda para que la diosa Nuliayuk nos concediera una buena navegación, y claro, luché contra olas de medio metro, se me inundó el kayak en el canal de Hankabustik, sufrí calambres en el fiordo de Besonekatuk y nadé con temor de los monstruos hasta la playita de Allatugaituk. A salvo en la isla, pensé que la estela de mi kayak había dibujado en La Concha el perfil tortuoso de los fiordos de Groenlandia. Y que nuestras torpezas, al menos, deberían servir de homenajes.